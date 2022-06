Lindome oväntad spik mot semestrande Gais

Träningslandskamper för damerna, Superettan, Svenska Cupen och Copa Libertadores ska bland annat analyseras på onsdagens Europatipset med 1,5 miljoner i jackpot.

Det är en kupong där de händer mycket spännande som svenska folket än så länge har missat. I cupen har bland annat GAIS gjort bort sig och i Polen har tipparna verkligen felvärderat landslagens styrka. Här vankas det otroligt spelvärde på flera håll.

Jag har plockat ut fyra spikar, där en är bank, men övriga bjuder på väldig fint värde:

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem här

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem här

■ ■ ■

■ Match 5. Det vankas Göteborgsderby i Svenska Cupen. Lindome och GAIS spelar båda i Ettan Södra där de slåss i olika ändar av tabellen. GAIS fortsätter rada upp vinster och siktar så klart på att göra sessionen i tredjedivisionen ettårig. 10-3-1 är starka siffror för serieledarna. Men, och det är ett stort men, här väntar helt andra förutsättningar än vad svenska folket tror. GAIS har nämligen gjort en dundertabbe och missat den här cupmatchen i sin planering. Det innebär att de redan gett semester till A-laget. Enligt uppgift kommer således bara några få spelare från A-truppen vara med här. Istället ska det fyllas på med juniorspelare från U17 och U19. Lindome har gjort sina bästa insatser under säsongen här hemma på Lindevi, där de tagit två av sina tre segrar, bland annat över Falkenberg. Med tanke på att det här är den sista matchen innan ett längre uppehåll i seriespelet finns det inget att spara på för hemmalaget. Jag räknar med att en så gott som ordinarie Lindome-elva ställs på benen. Tipparna streckar i nuläget upp GAIS till klara, men väldigt felaktiga, favoriter. Det kommer sannolikt jämna ut sig och svänga över under dagen, men det råder ingen tvekan om att spelvärdet ligger på värdarna. Riktigt fin spiketta!

■ Match 3. Det vankas ångestmöte på natursköna Stadsparksvallen i omstarten av Superettan. Två lag som inte alls levt upp till förväntningarna drabbar samman. Örgryte, med starka nyförvärv som Niklas Bärkroth och Sargon Abraham, var tippat att vara med i toppen och Jönköpings Södra åtminstone skugga från en mittenplacering. Tio omgångar in står istället Södra på sju pinnar, tre före jumbon Öis. Jönköping fick en dålig start på säsongen när lånet från Malmö FF, tillika den tilltänkta skyttekungen, Peter Gwargis, åkte på en tidig långtidsskada. Där har ingen lyckats fylla luckan där en spelare som Edin Hamidovic är långt ifrån sin fornstora form, gjort noll mål, och till och med haft svårt att platsa. Under uppehållet har anfallaren Assad Al Hamlawi lånats in från Helsingborg. Han har fått allsvenska minuter under säsongen och ska ha ett annat tempo i kroppen. Det återstår att se om han kan få fart på smålänningarnas offensiv. En injektion behövs verkligen för bara en vinst på de sex senaste innan uppehållet håller inte, framför allt inte när spelet hackar. Enda vinsten kom hemma mot Utsikten när Södra fick chansen att spela en halvlek med en man mer. Örgryte har noll vinster, men ska inte underskattas. Till skillnad mot Jönköping så har göteborgarna sett helt ok ut spelmässigt och jag räknar kallt med att de kommer att lyfta i tabellen inom en snar framtid. Att Rashkaj är avstängd är ett avbräck, men det finns gott om alternativ på mittfältet. Nu har en skadeförfylld Bärkroth fått några veckor på sig att komma i matchform, och träningsmatchen mot de allsvenska serieledarna Häcke (snudd på ordinarie) nyligen (2-2) var ett stort steg framåt som gav laget självförtroende. Här tycker jag att Öis ska vara små favoriter, trots bortaplan. Det håller inte tipparna med om som streckar upp ettan runt 40%. Då tycker jag det är ett häftigt, om än vågat drag, att välja sida. Jag singlar tvåan till spelvärda 30%.

■ ■ ■

■ Match 11. Island träningsmatchar mot EM där ö-borna är lite av en dark horse. I kvalet dit blev det bland annat poäng mot Sverige hemma i Reykjavik. Truppen som Haldórsson förfogar över besitter en hel del kvalitet med spelare som är spridda över de stora ligorna i Europa. Här finns bland annat meriterade Gunnarsdóttir (Juventus) och flera lirare i starka Bundesliga. Det råder inget snack om att de ska kliva in som klara favoriter mot ett betydligt sämre Polen. Förutom storstjärnan Ewa Pajor finns det inget mycket som är skrämmande. Värdarna var inte nära att kvalificera sig för EM och är en medelmåttig damnation. Det verkar det svenska folket inte ha koll på som på förmiddagen streckar upp Polen över 60%. Oddsmässigt står Island, trots bortaplan, runt 1,80 i odds vilket visar på klasskillnaden. Så bra som 20%, som tvåan står i i skrivande stund, lär vi inte få när det vankas spelstopp. Men visst kommer den hålla sig under de 55% som den är värd. Island är en riktigt spelvärd bombspik att bygga systemet kring.

■ ■ ■

■ Match 12. Av de större favoriterna på kupongen håller jag Trollhättan som en vettig bankspik. Laget fick med sig en skön trepoängare mot Lindome, vilket gör att de hakar på i den väldigt jämna toppen i Ettan Södra inför uppehållet. Nu ska bara en Svenska Cupen-match mot Vänersborgs FK avverkas innan semestern. Det är framför allt defensiven som gör Trollhättan till ett riktigt svårspelat lag. Bara nio insläppta på de 14 första omgångarna är bäst i serien där sju hållna nollor sticker ut. En spelare värd att nämna är den gamla Blåvitt-adepten Alexander Leksell, kusin med musikern Victor, som är en jätte därbak. Det visade sig inte minst i förlusten mot Olympic (1-3) nyligen, den enda matchen Leksell inte funnits med i backlinjen. Tre insläppta har nämligen inte hänt tidigare under säsongen. Nu väntar en tacksam uppgift mot lillebror i Vänersborg, ej att förväxla med Vänersborgs IF som lirar i Ettan. FK håller till i Division 2 där de går tungt och bara är målskillnad från nedflyttning. På bortaplan har de bara vunnit en match på hela säsongen och släppt in sju mål på sina två senaste resor. Med tanke på uppehållet som väntar lär Trollhättan inte spara på krutet nu och ställa upp med en stark elva. Då ska det vara klasskillnad i den här matchen där värdarna är bättre mot samtliga positioner. Trollhättan håller ännu en nolla och vinner stabil. 3-0? Jag spikar.

Spiken

Trollhättan (match 12)

Toppen av Ettan mot botten av Tvåan. Trollhättan ska inte ha några problem med att köra över ett formsvagt Vänersborgs FK på hemmaplan i Svenska Cupen. Jag bankspikar.

Skrällen

Club Libertad (match 9)

Club Libertad vann ett av två möten med Paranaense i Copa Libertadores gruppspel. Här värderas de ändå väldigt lågt av tipparna. Tvåan runt 10% chansas med i jakten på utdelning.

Draget

Lindome (match 5)

GAIS hade missat den här cup-matchen och redan skickat iväg större delen av A-laget på semester. En matchtrupp påfylld av juniorer ska givetvis vara underdogs mot seriekollegan Lindome. Ettan ser ut att bli en väldigt spelvärd spik.