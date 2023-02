Limpars gamla gäng är en fin jackpotskräll

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Förutom cupmatcher ska även La Liga, Ligue 1, Primeira Liga, League One och skotska Premiership benas ut på en kupong som innehåller fyra miljoner i jackpot. Det är ingen optimal kupong i mitt tycke, med något för många större oddsfavoriter. Några av dem måste bara fällas om det ska bli någon utdelning att tala om.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Cremonese har haft det minst sagt tufft som nykomling i Serie A. Anders Limpars gamla lag är fortfarande segerlösa efter 20 omgångar och med tio poäng upp till säker mark blir det allt annat än enkelt att ordna nytt kontrakt. Det ska dock sägas att gästerna sällan viker ned sig rent spelmässigt och sett till Expected Points har grabbarna från Cremona förtjänat minst tio pinnar till. Hopp finns således inför fortsättningen och när det nu vankas kvartsfinal i Coppa Italia hoppas jag att Cremonese ska komma upp i samma nivå som i den senaste omgången mot Napoli. 2–2 följt av avancemang via straffar lydde facit på Stadio Diego Armando Maradona, en bedrift som givetvis ger enorm vind i seglen inför trippen till den eviga staden.

Roma fick så sent som i söndags slita ont i Derby del Sole mot just Napoli (1–2) och nackdelen av en dags kortare vila än Cremonese är en som ska vägas in tungt inför onsdagen. Mourinho och dennes adepter trivs inte heller nämnvärt i spelförande kostym och när portugisen spås rotera i sin startelva tycker jag att det är dags att dra öronen åt sig på Olimpico.

Okereke är en spelare som kan åstadkomma mycket på egen hand i besökarnas offensiv och anfallaren med kamrater förlorade faktiskt bara höstens motsvarande ligamöte med

0–1. Lyckas de med sin defensiv på samma sätt denna kvällskvist är ingenting omöjligt.

Jag smaskar på med alla tecken och jobbar storskräll.

■■ Match 1 . Newcastle gjorde under gårdagen jobbet mot Southampton och säkrade sin plats i Ligacupfinalen på Wembley. Denna onsdag är det dags för Manchester United att göra om samma bedrift när Nottingham gästar Old Trafford. Utgångsläget är dock ännu enklare för Erik ten Hag och hans kompani. 3–0-segern på City Ground – den andra med samma siffror mot Nottingham sedan uppehållet – gör att United står på toppen av en uppförsbacke som blir alldeles för brant för Nottingham. Den medför med det sagt också att ten Hag kan komma att ställa en roterad startelva på benen och då är jag inte jätteintresserad av att lita blint på The Red Devils till överdriven procent. Den andra, och kanske enskilt största faktorn, är att de rödklädda inte behöver vinna matchen.

Att hushålla med krafter samtidigt som matchbilden kontrolleras kan ibland innebära en falsk trygghet och även om Nottingham var beskedligt i det vändande mötet har större under skett än att de tar sig samman och står för en förbättrad insats i returen. Steve Cooper saknar inte matchvinnare i sin trupp och har fått in ytterligare förstärkningar till en redan bred skara fotbollsspelare under januarifönstret.

Jag vill gärna in och peta i den rensande högersidan. Alla tecken och skrälljobb är en vettig rek när ettan streckas stenhårt.

■■ Match 2 . Barcelona har inte förlorat en tävlingsmatch sedan uppehållet där Xavis oerhört starka defensiv har inneburit ett försprång på fem poäng ner till Real Madrid i toppen av La Liga. Bara sex(!) insläppta mål är galet starka siffror för en backlinje som inför denna säsong inte hade spelat en minut tillsammans. Kan katalanerna hålla i samma strama tyglar i de bakre leden vädrar jag en ligatitel under våren. Offensiven går inte heller av för hackor och till denna hängmatch är Lewandowski tillbaka efter avstängning. Det ger en helt annan tyngd längst fram och även om Dembélé saknas på grund av skada finns gott om vapendragare till polacken att förlita sig på.

Real Betis har kapacitet att mäta sig med de flesta topplagen i La Liga när de har sin dag men dagens Barcelona är inte det lättaste att rå på. På sin hemmabana tenderar Pellegrini och company att agera mer framåtlutat och det är definitivt något som talar för gästernas vassa omställningar. I det uppställda spelet finns dessutom betydligt fler nycklar i Blaugranas verktygslåda och som om inte det vore nog finns en psykologisk fördel för Barca som inte förlorat en ligamatch mot Betis här i Sevilla sedan 2008.

Jag gillar chanserna för enr katalansk seger och jag är beredd att se mellan fingrarna med tvåans marginella överstreckning. Högertecknet singlas!

■■ Match 11 . Den belgiska cupen, Beker van België, har nått fram till semifinaler som liras som dubbelmöten. Vinnaren av bataljen mellan Royale Union Saint-Gilloise och Royal Antwerp ställs mot Zulte Waregem eller Mechelen i final och det går absolut att hävda att dessa 180 minuter är den moraliska finalen. Mark van Bommel har format något intressant med de tillresta som har gott om spets i lirare som Stengs och Janssen, men här finns frågetecken för den sistnämnda som missade söndagens match mot Anderlecht (0–0). Utan honom hade gästerna föga förvånande svårt att hitta rätt i offensiven och med en dags mindre vila än Royale Union SG tror jag att samma problem återuppstår på Stade Joseph Marien.

För drygt två veckor sedan vann värdarna motsvarande ligamöte med 2–0 och jag är full av beundran för de hemmahörandes sätt att spela fotboll. Det vansinnigt höga tempot är en fördel för snabbtänkta spelare som Teuma, Adingra och inte minst Gustaf Nilsson. Svenskens karriär har återupplivats ordentligt med mål i de fyra senaste starterna och anfallaren borde ha ögonen på sig från en viss Janne Andersson om det fortsätter på inslagen väg. Med tanke på att Royal Antwerp har en hemmamatch att ta ställning till inom kort kan de tänkas vara nöjda med en uddamålsförlust denna onsdag och Royale Union SG:s hemmastyrka är en annan faktor som talar för att de kopplar ett grepp om dubbelmötet.

Ettan gillas skarpt och spikas upp till 50 procent.

SPIKEN

Bayern München (match 4)

Tre raka kryss sedan återstarten är givetvis underkänt för Bayern München men jag vill vara tydlig med att Nagelsmanns gäng vunnit xG relativt klart i de två senaste. Cupmatchen mot Mainz ger Bayern en möjlighet att skifta fokus och då har värdarna inte mycket att sätta emot. Stark och spelvärd spiktvåa.

SKRÄLLEN

Cremonese (match 3)

Cremonese slog ut Napoli ur Coppa Italia i den senaste omgången och inför kvartsfinalen mot Roma gynnas gästerna av längre vila. X2 är givna skrälltecken på mina system.

FAVORIT I FARA

Manchester United (match 1)

Manchester Uniteds 3–0-seger i den vändande semifinalen gör givetvis att Nottinghams hopp om en final på Wembley är så gott som borta. I detta enskilda möte vill jag dock inte stänga dörren för Forest i en möjligen avslagen tillställning.