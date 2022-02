Lillebror har chans i Barcelonaderbyt

Det är en riktigt härlig fotbollssöndag vi har framför oss. Europas fem bästa ligor, Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1 är alla igång och tar också plats på Europatipset.

Flera favoriter överstreckas. En del av dem på bortaplan, och då drar jag alltid öronen åt mig. Där har jag plockat ut två riktigt fina skrällar på hemmalag i La Liga som har betydligt bättre chans än vad det svenska folket ger dem.

Här är mina tidiga tankar och drag:

Vi börjar med matcherna där det finns guld att gräva. Två skrällar som känns givna att plocka med och som kan ge rikligt betalt:

■ Match 9. Det blåser lite varmare vindar kring Barcelona efter ett aktivt transferfönster och en viktig 4-2-seger mot Atlético Madrid i den förra omgången. Jag kan dock tycka att Barcelona hypas upp lite väl mycket. Mot Atlético fick vi bevittna ett par otroliga mål, bland annat Albas vackra kanon, men totalt sett hade de rödblåa under 1 i xG medan Simeones mannar var uppe på 1,61. Med Ansu Fati och Memphis Depay skadade var det viktigt att få in anfallsförstärkningar och visst ser det på pappret bra ut med Adama Traoré och Pierre-Emerick Aubameyang på plussidan. Det ska dock sägas att Traoré knappt platsade i Wolverhampton mot slutet medan Aubameyang var fast i Artetas frysbox. Vi ska nog inte förvänta oss några mirakel från den duon. Espanyol har bara plockat en pinne på de fyra senaste omgångarna och har helt klart en del att fundera på. Detta är dock årets match för alla med blåvita hjärtan när storebror står på andra sidan. Räkna med att både fans och spelare kommer ge precis allt de har under söndagen. Raúl de Tomás saknades senast på grund av en avstängning men den är avtjänad. Strikern dras visserligen med en känning men kan troligen starta här och i sina bästa stunder är det en av seriens bästa anfallare. Puado, Darder och Embarba är tre andra lirare som kan mäta sig med stjärnorna i Barcelona. Espanyol har bara en förlust på de fyra senaste inbördes på den här arenan och när tvåan streckas upp stenhårt måste det garderas. Plocka med alla tecken och jobba in en knall i derbyt.

■ Match 10. Goda råd börjar bli väldigt dyra för Levante som är klar jumbo i La Liga. Upp till säker mark skiljer det hela tolv poäng inför helgens matcher och Grodorna, som laget kallas för, kommer från en rakt igenom bedrövlig prestation. 0-3 borta mot Getafe var inte vad laget från Valencia hade hoppats på. Roger Martí startade på topp då, men får inte vara med här efter att ha dragit på sig säsongens femte gula kort. Däremot kommer José Luis Morales tillbaka från botbänken och det är en viktig pjäs. Ihop med Bardhi och De Frutos bildar han trots allt en trio som har mer att ge än vad de har visat hittills. Hemmaspelet har heller inte varit så illa. Här har Levante tagit poäng i sju av elva matcher så långt. Real Betis är med i kampen om en Champions League-plats och har en mycket intressant trupp. De fick dock stryk mot Villarreal i den senaste omgången av ligaspelet och här får de betydligt kortare vila då de hade en tuff cupmatch borta mot Rayo Vallecano i onsdags. Vid sina tre senaste besök på den här arenan har de grönvita gästerna från Sevilla åkt på stryk och ett Levante som har vilat upp sig i över en vecka ska ses med betydligt större chans att ta poäng än vad streckningen gör gällande. Tvåan är uppe runt 70% och snurrar istället för de 45-50 som hade varit mer rimligt. Då är det faktiskt läge att skippa det tecknet helt och hållet. 1X spelas till grymt fint värde!

Det finns olika sorters spikar att ha med sig i arsenalen. Här är två olika kategorier, en favorit- och en chansspik i en jämnstreckad match.

■ Match 2. Tottenham har gjort en rejäl förbättring sedan Antonio Conte tog över tyglarna, men under onsdagen är det svårt att förklara vad som hände under den första halvleken. Spurs var då totalt utspelade av Southampton och hade rejält med tur som tog sig till paus med 1-1. Under de avslutande 45 minuterna såg det betydligt bättre ut och Tottenham vann till sist expected goals, om än väldigt knappt. Paradoxalt nog förlorade dock de vitklädda den andra akten med 1-2 och därmed blev det inga poäng. Kan Contes gäng bara fortsätta spela som de gjorde i den andra halvleken kommer Spurs ändå ha väldigt god chans att knipa den så viktiga fjärdeplatsen vad det lider. Dejan Kulusevski hoppade in och gjorde inget större väsen av sig. Däremot såg Bentancur intressant ut i sitt inhopp och med tanke på att dansken Höjbjerg var helt under isen i onsdags kan mittfältaren från Uruguay mycket väl få chansen från start här. Framåt ser Son, Kane och Lucas i vanlig ordning bra ut och visst ska den trion kunna hitta målet. Wolverhampton får kortare vila till denna match efter att ha torskat mot Arsenal med 0-1 i torsdags. Då fick Vargarna spela med en man mer i 20 minuter utan att få in bollen. Målskyttet har varit ett stort problem och det är faktiskt bara två lag i serien som gjort färre mål än Wolverhampton. Det ska också sägas att Wolves är det lag som sprungit bäst i Premier League sett till expected points och enligt den statistiken borde gästerna ligga tolva i tabellen. Nu har det visat sig även på plan med ett par förluster och det känns som de orangeklädda är på väg in i en sämre trend. De två senaste ligamatcherna mellan lagen har slutat med seger för Tottenham och det finns bra chans tredje raka. Stark etta som lämnas ensam runt 60%!

■ Match 3. Newcastle var det stora krislaget under hösten, men med oljepengarnas hjälp har The Magpies ett helt annat lag nu än vad de hade då. Matt Targett och Kieran Trippier har hämtats in för att ta hand om kanterna och den sistnämnda stod för ett vackert frisparksmål i 3-1-segern mot Everton. Targett är dock out här då han inte får spela mot den klubb han är utlånad från och Trippier dras med en känning i vaden. Framåt har Chris Wood inte sett ut som en 300-miljoners värvning och det kommer han troligen aldrig att göra heller. Callum Wilson saknas i anfallet vilket gör att Newcastle är väldigt beroende av att det franska yrvädret Allan Saint-Maximin har en bra dag för att det ska hända nåt framåt. Aston Villa ser ut att ha gjort fönstrets bästa drag när de plockade in Philippe Coutinho som stundtals varit magnifik. I hemmamötet med Leeds för några dagar sedan var brassen dominant och noterades för ett mål och två vackra framspelningar. Båda målpassen gick till unga mittfältaren Jacob Ramsey som tillsammans med John McGinn och David Luiz bildar ett starkt mittfält. I backlinjen är Ezri Konsa avstängd efter sitt röda kort senast men där kan både Hause och Chambers kliva in och göra ett bra jobb. Aston Villa har vunnit tre av sina fem senaste bortamatcher i Premier League och spelare för spelare är de med Coutinho i spetsen ett bättre lag än Newcastle. När matchen ser ut att streckas helt jämnt så tycker jag det finns värde i att ta ställning för ett bättre Villa. Tvåan är en fräck chansspik.

Skrällen

Levante (match 10)

Grodorna har haft mycket otur under säsongen och enligt expected points borde de ha tagit 16 poäng fler än vad de har gjort och ha sju lag bakom sig i tabellen. I grunden skiljer det inte mycket upp till Real Betis som fått stryk på den här arenan tre år i rad. 1X, till ypperligt spelvärde, är vägen mot miljonerna.

Spiken

Tottenham (match 2)

Wolverhampton kan inte göra mål hur mycket de än försöker och mycket talar för att de kammar noll även under söndagen. Tottenhams superduo Kane och Son innebär däremot målgaranti och de avgör denna match. Bra etta att bygga systemet kring.

Draget

Aston Villa (match 3)

Newcastle må ha värvat friskt under vintern, men här får inte Matt Targett delta och The Magpies ska inte övervärderas. Aston Villa är fortfarande ett bättre fotbollslag, speciellt sedan Coutinho kommit till klubben, och ska ses med fin chans att plocka tre poäng på St. James’ Park. Våga ta ställning och klicka i tvåan!