Det är ett väldigt späckat Europatips denna söndag. Derbyn från Madrid och Istanbul sticker bland annat ut tillsammans med ett hett rivalmöte i Rotterdam. Premier League och Allsvenskan inleder kupongen där vi också ska analysera livsviktiga matcher i topp- och bottenstriden i Serie A.

4 miljoner i jackpot i kombination med de sedvanliga överstreckningarna på ett stort antal favoriter gör kupongen väldigt spelvärd.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 9. Milan är mesta mästare i Italien med sina 18 titlar i Serie A. Men det senaste decenniet har varit ett mörker, senast ligatiteln kom 2010/11. Nu kan det dock mycket väl vara dags igen. Det återstår tre omgångar av Serie A och om Milan i tur och ordning kan besegra Hellas Verona, Atalanta och Sassuolo får de lyfta bucklan. Tre stentuffa matcher, men skadeläget ser åtminstone bra ut. Florenzi och Kjaer är borta sedan tidigare, men i övrigt kan Pioli mönstra sitt starkaste lag. Att det finns en moral och inre styrka i detta Rossoneri har de visat de två senaste omgångarna då Milan avgjort i den 92:a respektive 82:a minuten. Starkt jobbat såklart, men samtidigt är det trots allt två matcher som Milan varit nära att tappa poäng i. Marginalerna har varit med Zlatans gäng hela säsongen och enligt xPTS borde de ligga sju poäng bakom värsta rivalen Inter. Hellas Verona är ett lag med hög kapacitet som under säsongen har besegrat Roma, Lazio och Juventus på hemmagräset. Bortamötet mot Milan slutade med en 2-3-förlust, men det var en match där Hellas vann xG knappt. Offensivt ser de gulblåa urstarka ut. Giovanni Simeone, son till Atléticos tränare Diego, har hittat nätet hela 16 gånger och gör därmed sin målmässigt bästa säsong någonsin. Han får också gott understöd av Gianluca Caprari och Antonín Barák som också slagit personbästa under säsongen. Totalt har den trion noterats för 39 fullträffar i ligaspelet. På övriga positioner ser det inte lika starkt ut, men Ilic och Hongla är ett skickligt innermittfältspar. Milan blir överstreckade varje gång och vinner ändå, men det går inte att spika Rossoneri när de streckas mellan 20 och 25 procentenheter för högt. Det är gigantiskt spelvärde på 1X som måste med tidigt. Den modige chansar bort tvåan helt.

■ Match 10 . Det finns ännu en match från Serie A med på Europatipset och den är minst lika viktig som bataljen i Verona. Här ska nämligen Salernitana och Cagliari drabba samman i ett möte som kan avgöra vilket lag som får ta hissen ner till Serie B. Davide Nicola tog över Salernitana i slutet av februari med det omöjliga uppdraget att rädda kvar klubben i det italienska finrummet. Det tog också ett tag innan han satte sin prägel på laget, men nu har han fått I Granata att prestera på en osannolik nivå. 13 poäng har spelats in på de fem senaste omgångarna och för första gången på hela säsongen ligger de på rätt sida strecket. Den senaste triumfen togs i torsdags när Venezia besegrades med 2-1. Simone Verdi hoppade då in och avgjorde med 25 minuter kvar att spela. Annars är det främst Bonazzoli och Djuric som legat bakom målen och den förstnämnda satte också dit en straff mot Venezia. Formen talar således för hemmalaget, men det som talar emot är det tuffa spelschemat. Salernitana var i Bergamo för match mot Atalanta (1-1) i måndags och spelade sedan igen under torsdagen. Två spelade matcher redan denna vecka medan Cagliari varit spellediga sedan i lördags. Det gör stor skillnad. Gästerna från Sardinien har visat usel form en längre period och har faktiskt förlorat sju av sina åtta senaste matcher i Serie A. Truppen är dock inte så pjåkig, speciellt inte offensivt där Joao Pedro, Keita Baldé och Leonardo Pavoletti alla håller hög klass i sina bästa stunder. Skulle Cagliari åka på stryk här är degraderingen väldigt nära, men jag tror att de behåller hoppet en stund till. Ettan blir galet överstreckad och då detta är två jämbördiga lag i grunden är det bara att följa värdet. X2 klickas i!

■ Match 7. Det vankas derby i Madrid och även om det alltid är mycket prestige i sådana matcher betyder det mer för det ena laget denna gång. Real Madrid har redan säkrat ligatiteln och har med andra ord ingenting kvar att spela för i La Liga. Det finns däremot en annan hyfsat viktig match i horisonten då Marängerna otroligt nog tagit sig till final i Champions League. PSG, Chelsea och Manchester City har alla haft ledningen mot Real och vunnit xG mot den spanska giganten, men på något sätt har Ancelottis gäng lyckats vinna igen och igen. En galet formtoppad Benzema har såklart hjälpt, men även Vinícius Júnior och Rodrygo har klivit fram stort. Frågan är hur hårt sådana guldklimpar kommer matchas i de avslutande ligamatcherna. Just nu handlar det i stort sett enbart om att komma skadefria till den 28:e maj och vi bör således få se en hel del rotation från Los Blancos sida. Den lyxen har däremot inte Atlético Madrid som inte har säkrat en plats i nästa upplaga av Champions League än. Dessutom brukar matcher som denna betyda lite extra mycket för lillebror. Här får Diego Simeone stuva runt lite i backlinjen då både Mandava och Hermoso lyckats bli avstängda till derbyt. Felipe och Giménez behöver ta ett stort ansvar i deras frånvaro. Lemar och Félix är också osäkra till spel på grund av diverse skavanker, men i övrigt kan Madrassmakarna spela med bästa laget. Då bör vi få se Kondogbia, Carrasco och De Paul på mittfältet samt Griezmann och Suárez på topp. Spelare som absolut ska kunna hota Real Madrids trots allt ganska skakiga backlinje. Jag tycker ibland att motivationsfaktorn överskattas en del, men här kommer det spela en stor roll. Ett fullt satsande Atlético tar tre viktiga poäng i jakten på topp 4 och ettan är spelbar hela vägen upp till 50%.

■ Match 8. Sevilla har stått för en ganska svag vårsäsong och var till slut aldrig riktigt nära att hota Real Madrid i toppen av La Liga. Los Rojiblancos har bara två segrar på sina sju senaste ligamatcher och har under den perioden åkt ur Europa League mot West Ham. Det krävs några poäng till för att säkra en Champions League-plats, men spelmässigt ser det inte alls bra ut. Närmast kommer Sevilla från 1-1 hemma mot bottenlaget Cádiz i en match där de hade under 1 i expected goals. En-Nesyri stod för målet i den matchen, men det finns mycket mer att hämta från honom, Ocampos, Papu Gómez och Lamela. Rafa Mir är tillbaka från avstängning och är ett annat alternativ i anfallet. Nu är det bortaplan som gäller och Sevilla har bara vunnit en enda fajt på resande tass sedan början av januari och det var mot bottenlaget Levante. En match där Sevilla för övrigt förlorade xG. Villarreal gav det ett tappert försök när 0-2 skulle vändas mot Liverpool tidigare i veckan och efter 45 spelade minuter hade de gulklädda faktiskt lyckats utjämna dubbelmötet. I den andra halvleken upplevde dock målvakten Rulli en riktig mardröm och stod för den ena tavlan efter den andra. Blytungt för ”Den gula ubåten”, men prestationen lovade verkligen gott. Kan de komma upp i den nivån i resterande fyra ligamatcher bör Unai Emerys gäng ta plats i nästa upplaga av Europa League. Upp till Champions League-platserna är det dock för långt. Parejo och Capoue tog tag i mittfältet mot Liverpool och ska kunna diktera villkoren här också. Nu när Emery inte längre har någon mer tävling än La Liga att fokusera på lär han ta det lugnare med sitt roterande och då ska Villarreal ses med bra chans att besegra bortasvaga Sevilla på hemmaplan. Stannar ettan kring 40% är det en utmärkt chansspik.

Spiken

Atlético Madrid (match 7)

Real Madrid har redan firat ligatiteln och nu är Marängernas enda fokus att hålla alla spelare friska till finalen av Champions League. Ett desperat Atlético har då en jättechans att plocka tre poäng till helt okej spelvärde.

Skrällen

Hellas Verona (match 9)

Milan lyckas hela tiden hitta sätt att vinna på, men det går inte att backa Rossoneri till vilka priser som helst. Här blir Zlatan och gänget rejält överstreckade. Mot ett Hellas Verona med hög kapacitet är Milan verkligen inga säkra vinnare. Den otroligt lågt streckade ettan är ett tecken som inte får lämnas utanför kupongen.

Favoriten i fara

Salernitana (match 10)

Salernitana spelar på ren inspiration just nu, men förr eller senare måste kropparna börja säga ifrån. De har spelat två matcher sedan Cagliari senast lirade. Ett mer utvilat bortalag ska ha bra skrällchans på Stadio Arechi.