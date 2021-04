Ligatvåan är den trygga spiken på svårlöst kupong

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Svenska Spel har valt att lägga Europatipset på en tisdag denna vecka, vilket innebär en kupong som tipparna knappast känna sig hemma med. Förutom höjdpunkten, Champions League-semin mellan Real Madrid och Chelsea, så är det engelsk fotboll från lägre divisioner som gäller. Från The Championship ner till League Two. Min erfarenhet från liknande kuponger är att det svenska folket då kikar väldigt mycket tabell och kanske även stoppar in lite motivations-argument så här i slutet på säsongen när klubbarna kämpar för att rädda kontraktet eller ta sig till play off.

Jag tror generellt det är farligt att överdriva motivationens betydelse. I sydeuropa är det mer kutym att inte göra mer än vad som krävs och kanske ge bort någon pinne om den inte behövs. Men inte i England, framför allt inte i de lägre divisionerna i England. Det är som min gode vän, spelproffset Giganten, brukar säga:

”Det gäller att veta om lagen är beredda att hälla fritösolja över den som redan ligger eller ej.”

I League One och League Two är det ingen som är rädd för att kasta den sista stenen. Match är match. Inget är gratis. Väl värt att ha med sig och med det i åtanke finns det godbitar att hämta på dagens kupong.

■■ Match 7. Charlton har all press på sig i den här matchen då de i nuläget har två poäng upp till play off och måste gå för vinst. Crewe ligger i sin tur på en trygg mittenplacering utan något att egentligen spela för. Det har det svenska folket tagit fasta vid och streckar upp ettan till hutlösa 75%.

Att Crewe bara ska lägga sig platt här tror jag dock inte alls, spelet på slutet har istället visat att de tycker det är rätt skoj med fotboll. Bortaspelet har varit särdeles starkt med tre segrar på fyra resor och nollan har dessutom hållits intakt i samtliga vinster. Här kan gästerna kliva ut med låga axlar medan Charlton har ett stilla tryck över bröstet.

Med stort spelvärde på X2 måste båda tecknen med direkt.

■■ Match 9. Shrewsbury har gjort sig känt de senaste åren för att stå upp bra mot Premier League-lag i cupspelet. Ligaspelet har inte nått de stora höjderna denna säsong, men med ett tight försvarsspel har de faktiskt gjort sig riktigt bra mot topplagen. Här hemma på arenan med det fantastiska namnet Montgomery Waters Meadow har ”The Shrews” slagit både Sunderland och MK Dons under våren och plockat poäng av Hull. I helgen blev det en karaktäristisk 1–0-seger borta mot topp 6-laget Blackpool.

Lincoln låg länge med i den absoluta toppen, men har tappat lite fart under den andra halvan av säsongen och varit ojämnt. Gör dock totalt sett en mycket bra säsong med tanke på klubbens storlek. Här har de pressen på sig att lösa poäng för att säkra den play off-plats som sett så klar ut tidigare. Då är Shrewsbury inte någon rolig motståndare, värdarna har inga som helst problem med att hälla fritösolja på motståndare om man säger så.

När tvåan överstreckas 10-15% så börjar jag strecka från vänster. 14% på ettan är ett kap.

■■ Spikarna? Jag gör det lätt för mig på den här luriga kupongen och spikar den största favoriten. Det ska kunna bli bra utdelning ändå. I match 8 har ligatvåan Peterborough chansen att säkra uppflyttningen till The Championship vid vinst. Det starka hemmaspelet har varit nyckeln till topplaceringen. Peterborough är det klart bästa hemmalaget i serien med starka 48 pinnar på 21 matcher. Nyckel nummer två har Jonson Clarke-Harris varit. Succéanfallaren togs in för att fylla tomrummet efter Ivan Toneys flytt till Brentford och som han har fyllt det. Med 29 mål toppar han skytteligan i överlägsen stil. Senast stod han självklart för matchens enda mål i den viktiga segern mot Charlton har nu åtta mål på den nio senaste matcherna på sitt samvete.

Doncaster har fallit ihop som ett korthus under våren med ynka fem poäng på de tolv senaste omgångarna, sju förluster på de åtta senaste matcherna. Att de plötsligt skulle få luft här mot ett lag som inte visat några tecken på att mattas är inte troligt.

Jag ger ettan fullt förtroende.

■■ Match 6. Jag väljer även sida i en rätt så jämnstreckad match. Den gamle Chelsea-ikonen Jimmy Floyd Hasselbaink har gjort storverk med Burton. När 49-åringen tog över laget låg de under nedflyttningsstrecket. Nu är de ett av de mest formstarka lagen i ligan. Sett till de 20 senaste omgångarna ligger Burton fyra. Här väntar en på papperet betydelselös match mot Fleetwood, där den krävande Hasselbaink sagt att han inte kommer låta sina spelare lätta på gasen. Den rutinerade mittfältaren Mancienne med flera säsonger i Bundesliga och 125 matcher i Nottingham Forest ser ut att vara tillbaka efter skada. Fint tillskott.

Jag chansspikar ettan runt 40%.

SPIKEN

Peterborough (match 8)

Peterborough har här chansen att skjuta upp sig själva i The Championship. Hemmaspelet är det bästa i serien och skyttekung Clarke-Harris kan inte sluta göra mål. Möter ett väldigt formsvagt Doncaster som har stämplat ut. Stabil etta.

SKRÄLLEN

Shrewsbury (match 9)

Shrewsbury har stått upp väldigt bra mot topplagen denna säsong, särskilt på hemmaplan. Visade senast att de inte tänker ge bort något gratis när de slog topp 6-laget Blackpool borta. Lincoln har all press på sig här. Ettan till 14% är ett kap.

FAVORIT I FARA

Brentford (match 2)

Efter Watfords senaste vinst står det klart att Brentford återigen kommer att få inrikta sig på playoff. Med några omgångar kvar lär tankarna ligga lite längre fram och att vara rädd om fötterna. Rotherham krigar för livet och kommer offra liv och lem för tre pinnar.