Läge att gå emot favoriterna helt

Det är ett storstilat Europatips som breder ut sig under söndagen. Premier League, Serie A, Bundesliga och Ligue 1 tar plats på kupongen som rivstartar med mäktiga North London derby mellan Tottenham och Arsenal. En match som The Gunners bett om att få skjuta fram på grund av ett iskallt truppläge. Det återstår att se om de får igenom sin begäran. Om inte ser Spurs ut att bli en klart vettig spik i match 1.

Dessutom ska den spanska Supercupfinalen gå av stapeln. Här sätts favoriten Real Madrid ut som hemmalag i match 7 vilket gör att de nog kommer överstreckas ytterligare då alla tippare inte har koll på att matchen avgörs på neutral plan i Saudiarabien. Athletic Bilbao är regerande mästare och var en riktig bombskräll till låg procent i semin mot Atlético Madrid.

Liverpool (match 2) och Roma (match 5) är de största favoriterna på kupongen och ser ut att streckas väldigt högt. Roma garderar jag även på små kuponger mot ett Cagliari som börjat få upp farten och ser allt bättre ut i bottenstriden. Jag vägrar generellt att spika Mourinhos opålitliga lagbygge när de är uppe och snurrar en bra bit över 80%. På små system blir det svårt att ha råd att gardera också Pool om inte systemen ska få allt för hög varians. Men visst är det lockande att stoppa in en kryssgardering på större system när Salah och Mané saknas i frontlinjen och ettan streckas över 85%.

Tänk på att mina idéeer här under är så kalla tidiga drag som skrivs över ett dygn innan spelstopp. Således är det viktigt att följa med i utvecklingen då de i dessa oroliga tider kan hända mycket med odds och elvor.

Nåväl, här är mina tidiga tankar:

■ Match 3 . West Ham och Leeds ställdes mot varandra för exakt en vecka sedan i FA-cupen och då vann West Ham med 2-0 efter att Bowen prickat in ett av målen. Bowen fyllde på med två nya mål i veckans ligafajt mot Norwich som också slutade 2-0 till The Hammers. Formen är med andra ord god hos den vänsterfotade snidaren. Mot Norwich startade han tillsammans med Vlasic och Fornals bakom Antonio medan Rice och Lanzini tog hand om mittfältet. En spelskicklig uppställning som är kapabla att spela en underhållande fotboll. Soucek saknades på grund av ett positivt coronatest i den matchen och är tveksam till spel nu också. Å andra sidan var Cresswell tillbaka i startelvan mot Norwich och på det stora hela har Moyes ett bra truppläge. Samma sak kan verkligen inte sägas om Leeds. Marcelo Bielsa har haft svårt att få ihop en slagkraftig elva på hela säsongen på grund av en mängs skador och denna söndag är inget undantag. Roberts och Llorente är avstängda medan defensiva kuggar som Phillips och Cooper fortfarande är skadade. Dessutom riskerar ytterligare åtta spelare att saknas, bland dem skyttekung Bamford. Skulle Bielsa få klara sig utan samtliga dessa pjäser har jag svårt att se hur The Peacocks ska få med sig något från den engelska huvudstaden. Viktigt att invänta spelstopp så gott det går för att se vilka spelare Bielsa mönstrar. West Ham har ändå ett betydligt stabilare grundspel och tar troligen andra segern mot ett Leeds som haft svårt att komma upp i nivå. Andra raka på en vecka? Ettan kommer streckas hårt och mina tanke är att de flesta stora system kommer att gardera den här inte så spelvänliga ettan. Jag tycker därför det känns intressant att lägga skrällgarderingarna på andra mindre givna ställen. Ibland får man helt enkelt unna sig en så kallad ”åsnespik”, det kan till och med vara ett systematiskt vapen. Jag hamrar in The Hammers.

■ Match 11. Det har inte varit Lorients säsong så långt. 16 inspelade poäng på 19 matcher gör att de så kallade Kummelfiskarna ligger på kvalplats inför helgens matcher med två plusmål tillgodo på Metz på nedflyttningsplats. Nu har de åtminstone fått en lång vintervila då detta är Lorients första match för 2022. Det förra året avslutades med en pinne på de åtta sista ligamatcherna, en poäng som togs ett par dagar före julafton mot självaste PSG. Något att bygga vidare på. Veteranen Jeremy Morel är tveksam till spel på grund av en skada och Ouattara spelar AFCON, men i övrigt ser truppläget helt ok ut. Detsamma kan inte sägas för Angers som blir rejält åderlåtna av Afrikanska Mästerskapen. Ounahi, Ebosse och Bahoken är alla iväg och spelar det mästerskapet och det är även lagets bäste poängplockare Sofiane Boufal som noterats för fem mål och fyra assist under säsongen. Även för Angers är detta den första matchen för året och känslan är att gästerna får svårt att prestera på bortaplan med så många kuggar borta. En lite anonym spik som känns vettig till 40-45%.

■ Match 7. Det är dags för final i den spanska Supercupen som spelas i Saudiarabien. Real Madrid tog sig hit genom att besegra sina ärkefiender Barcelona efter en händelserik förlängning. Valverde hoppade in och frälste de vitklädda, men uruguayanen lär få börja på bänken igen. Casemiro, Modric och Kroos är en trio man inte flyttar på så lätt. Framåt noterades både Vinícius Júnior och Benzema för nya fullträffar och det är verkligen en duo av högsta klass. Bakåt såg det dock lite småskakigt ut och då Alaba återigen är tveksam till spel är det inte omöjligt att hitta luckor på Ancelottis gäng. Athletic Bilbao vann den här turneringen i fjol efter att ha besegrat Real Madrid i semifinalen och Barcelona i finalen. Nu är baskerna återigen i final efter att ha lagt Atlético Madrid på rygg med 2-1 för några dagar sedan. Baskerna var min bästa skräll på tipset då. Nico Williams stod för ett av målen och han knackar på dörren till startelvan. Hans bror Inaki är given och med Sancet, Berenguer och Muniain som övriga offensiva pjäser har Athletic det ganska väl förspänt även om de hade svårt att hitta nätet under hösten. Bakåt styr Martínez framför landslagsmålvakten Simón. Spelmässigt har Athletic Bilbao varit starka hela säsongen lång, och har väldigt fina underliggande siffror, det har bara saknats lite effektivitet. I sina bästa stunder kan de slå vilket lag som helst, även Real Madrid. Lagen möttes två gånger i december och Real vann båda matcherna med 1-0, men Athletic vann den sammanlagda xG:n med 3,79 - 3,20. Ettan ser ut att streckas upp mot 70%, vilket är 15% för högt. Kanske luras en del och tror att Real har hemmaplan. Härligt värde på X2 på den neutrala mattan.

■ Match 12. Augsburg har dragits med en mängd skador under hela hösten och har inte fått bitarna att falla på plats. Det nya året började också med förlust, 1-3 borta mot Hoffenheim, men insatsen lovade åtminstone gott. Augsburg stod upp bra och skapade en del chanser framåt. Gregoritsch stod för målet och med Florian Niederlechner äntligen tillbaka från sin senaste skadesejour börjar det se ganska intressant ut i offensiven. Vargas och Hanh är två andra spelare som är vassa på motståndarnas planhalva. Innermittfältet är också starkt med Arne Meier och Niklas Dorsch, en duo som var ordinarie på mitten i det tyska landslaget i förra sommarens U21-EM. Jag tror knappast att Augsburg ligger kvar på någon av de tre bottenpositionerna i ligan när serien ska summeras om några månader. Eintracht Frankfurt slåss om en Europaplats och var nära att ta en riktig skalp mot Borussia Dortmund för en vecka sedan. De tappade dock 2-0 till 2-3 och försvarsspelet har inte varit perfekt de senaste månaderna. Frankfurt har släppt in minst två baljor i fyra av de fem senaste ligaomgångarna och kan mycket väl få vittja nätet igen. Framåt ser Borré, Kostic, Lindström och de andra vassa ut, men här blir tipparna alldeles för tabelltittande. Besökarna har vunnit färre än hälften av sina bortamatcher under säsongen och har bara två segrar på sina nio senaste besök på den här arenan. Tvåan, som ser ut att hamna någonstans mellan 50% och 60%, väljs helt enkelt bort. 1X skapar värde till kupongen och spelas med goda förhoppningar!

Skrällen

Athletic Bilbao (match 7)

Jag målade upp Athletic Bilbao som den bästa skrällen på veckans Europatips och jag fortsätter på samma väg. Baskerna har presterat bättre under säsongen än vad poängen i La Liga visar och på neutral matta i Saudiarabien är verkligen inte Real Madrid några säkra vinnare. X2 är av högsta prioritet.

Spiken

West Ham (match 3)

Marcelo Bielsa riskerar att få åka till London utan halva sin trupp och då blir det inte enkelt att ta revansch för 0-2-förlusten på denna arena för en vecka sedan. West Ham har ett tryggare grundspel och ett bättre truppläge. Jag nyper ”åsnespiken” här trots att den streckas i högsta laget.

Draget

Augsburg (match 12)

Augsburg har historiskt sett trivts ganska bra hemma mot Eintracht Frankfurt och har ett bättre spelarmaterial än vad tabellplaceringen ger sken av. Eintracht läcker bakåt och överstreckas grovt i denna match. 1X blir då en utmärkt lösning.