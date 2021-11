Läge att chansa på riktig bombskräll

Vi jobbar vidare. I går satt Topptips-analysen som gav nära en tusenlapp per rad. I kväll är det VM-kval från Europa och Sydamerika och en U21-landskamp som gäller när det vankas Europatips. Jag ska inte säga det är en kupong som får mig att drömma om miljoner. Det är alldeles för många stora favoriter för det. Hela åtta landslag står i runt 1,35-1,50 i odds. Och på det så kliver Ryssland in som en gigantisk segerkandidat hemma mot Cypern till 1,15.

Tjusningen är dock att om man lyckas bräcka ”rätt” favorit så kan det ändå bli kul. Ett par lag streckas under 5% och vinner ett av dem så har plötsligt 95% av alla system försvunnit. Det kan således vara läge att chansa med någon riktig bombskräll för chansen på de större pengarna. Men ta det lugnt, jag rekommenderar helt klart mindre systemstorlekar i kväll med tanke på kupongens utformning.

En intressant faktor att hålla koll på nu när kvalen rullar in i sitt slutskede är att många spelare har hunnit samla på sig varningar. Det är således flera nationer som är riktigt hårt drabbade av avstängningar.

Här är några av mina tidiga drag:

■ Match 1. Sverige har fortsatt allt i egna händer för att nypa förstaplatsen i gruppen och ta sig direkt till VM. Men det krävs vinst här borta mot Georgien och troligtvis en pinne borta mot Spanien på söndag (om Spanien inte tappar poäng borta mot Grekland). Georgien ser på pappret ut som en enkel motståndare, men värdarna har visat att de har kvaliteter under det här kvalet. Vi hemmamatchen på Friends där Blågult hade stora problem att ta tre poäng (1-0) där ett kryss hade speglat matchbilden bättre. Spanien hade också stora problem att lösa tre pinnar här i Georgien under detta kval. Så även om Sverige är stora oddsfavoriter så går det inte att ställa ut skorna och tro att det ska gå av sig självt. Offensivt ser det högintressant ut för Janne Andersson. Zlatan är tillbaka i truppen och har Isak och Kulusevski som lekkamrater där framme. På det en Emil Forsberg som visat en hög nivå i landslaget på slutet. Bakåt är det dock värre ställt där varken Jansson, Starfelt, Helander eller Danielson finns tillgängliga. Det lär således bli Jocke Nilsson som kliver in i mittlåset med Lindelöf. Dessutom saknas viktiga och dessvärre avstängda Albin Ekdal på innermitten. Med det sagt så streckas tvåan alldeles för högt. Över 80% på bortaplan köper jag inte. Då jag prioriterar pengar framför hjärta när det kommer till spel så är helgarderingen given. Superskrällen på ettan runt 5% går inte att blunda för.

■ Match 9. Ska man leta med ljus och lykta efter storfavoriter att fälla så landar jag i Quito. Ecuador är tuffa att möta här hemma på sin höga höjd, 3000 meter över havet, och har gjort ett starkt kval även om de mattats på slutet. Här saknar dock hemmalaget flera startspelare. Först och främst den vassaste anfallaren Enner Valencia som är skadad. Men laget är också drabbat av hela fyra avstängningar på kvartetten Palacios, Estupinán, Mena och Estrada. Det innebär bland annat att båda anfallarna och hela vänsterflanken från 0-0-mötet senast med Colombia är out. Venezuela har det tungt på bortaplan, men har gjort ett par klart godkända insatser på slutet. De pressade Brasilien på hemmaplan, där de hade 1-1 fram till den 85:e minuten när de åkte på en tung straff, och vann för en månad sedan just det här mötet mot Ecuador med 2-1. Här slår gästerna givetvis ur underläge med tanke på den tunna luften men när ettan snurrar runt 80% så tycker jag ändå det är värt att chansa med garderingar. Tvåan till 5% är också ett tecken som kastat mängder av kupongen överbord.

■ Match 6 . Det finns som sagt mängder av stora favoriter på kupongen, men vill man hitta ett drag i en mer jämnstreckad match så har jag det här. Armenien inledde detta VM-kval på ett imponerande sätt, men har fallit ihop mot slutet. En pinne hemma mot Liechtenstein var en skämskudde. Nu väntar ett nästintill avgörande möte med Nordmakedonien. Ska något av lagen ha chans att ta sig förbi Rumänien på andraplatsen så krävs det tre poäng i kväll. Det bör innebära att båda sidor går för vinst. Men det är ett deppigt läge för Armenien som har en nästintill unik situation när det kommer till avstängningar. Hela fem spelare sitter på botbänken inför den här matchen. Däribland två av lagets bästa spelare Haroyan (Cadiz) och Adamyan (Hoffenheim) som är två av få i truppen, förutom stjärnan Mkhitaryan, som lirar i de stora ligorna ute i Europa. Dessutom är trotjänaren Gevorg Ghazaryan skadad. Nordmakedonien har ett betydligt bättre truppläge och känns även som ett bättre lag i grunden. Här ska de vara små favoriter, trots bortaplan. När matchen i skrivande stund streckas helt jämnt är det läge att välja sida. Tvåa är en fräck spik runt 35-40%.

■ Match 12 . En favoritspik som jag verkligen gillar då den inte bara är väldigt trolig utan också streckas rätt så modest jämfört med de flesta andra storfavoriter. Peru måste ta tre poäng här för att ha en rimlig chans att sluta topp 5 i det sydamerikanska VM-kvalet. Hemma i Lima har de varit stabila och kommer från sju poäng på de tre senaste matcherna. Senast 2-0 mot Chile. Visst får värdarna klara sig utan skadade Guerrero och avstängda Yotun, men det ska inte spela någon roll. Det finns tillräckligt med klass ändå i spelare som Tapia (Celta Vigo), Lapadula (Benevento) och rutinerade lagkaptenen Farfán. Bolivia har nämligen sällan, eller aldrig, något att säga till honom när de inte får spela på hög höjd och tunn luft hemma i La Paz. På resande fot har detta landslag förbluffande dålig statistik. Där har de inte vunnit en kvalmatch sedan 1993 när de tog sig till VM 1994. Ettan streckas strax under 70% vilket är klart spelvärt. Stabil spik!

