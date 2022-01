Kryllar av spelvärda skrällar

Det är fokus på Serie A på detta Europatips. Hela åtta matcher hämtas från den italienska högstaligan. Den följs åt av fyra matcher från Copa del Rey i Spanien.

Ett stormöte i den engelska Ligacupen mellan Arsenal och Liverpool var tänkt att inleda tipset, men Liverpool har fått sin förfrågan om att skjuta fram matchen godkänd. Därmed är det redan klart att minst två matcher på torsdagens kupong kommer att lottas. Det kan mycket väl bli fler då det råder ett mindre kaos i flera klubbar på kupongen. Extra viktigt att hålla sig kalla och lämna in sent således.

Annars så kryllar det om överstreckade favoriter, vilket gör att det bara är att välja och vraka bland de spelvärde skrällarna.

Lägg märke till det tidiga spelstoppet 14.29. Det är inte kul att sitta fullpackat på perrongen och inse att tåget har gått…

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Juventus har haft ett rätt tacksamt spelschema på slutet, men 13 poäng på de fem senaste ligamatcherna är ändå ett steg i rätt riktning. Klättringen i tabellen har börjat och en Champions League-plats närmar sig. Truppläget är också helt ok, framför allt framåt. Offensivt ska ”Den gamla damen” kunna ställa upp med bästa möjliga formation där Chiesa och Dybala känns som heta alternativ. Napoli har det istället ungefär så jobbigt man kan ha. Listan på spelare som är out är lång som en telefonbok. Koulibaly, Ounas och Zambo Anguissa har dragit till de Afrikanska Mästerskapen. Rui är avstängd och Osimhen skadad. Som om inte det vore nog är de ljusblå hårt drabbade av corona. Lozano, Ruiz och Elmas och även coach Luciano Spalletti rapporteras smittade. Lägg därtill en tveksam form med bara en vinst på de fem senaste och alla förstår att det här kommer bli en väldigt tuff uppgift i Turin. Frågan är om matchen ens kommer att spelas? Gör den det känns Juventus som en klart vettig spik. Framför allt när ettan just nu streckas fullt rimligt runt 55%. Allt under 60% singlar jag.

■ Match 5. Det kryllar som sagt av överstreckade favoriter och det går helt enkelt inte att gardera allihop. Någonstans måste man sätta ner foten och spika en favorit också, även om procenten lär bli i högsta laget. Men det handlar ju trots allt om att göra en rad som har chans på 13 och då måste ibland en och annan ”åsnespik” ta plats. I den kategorin tycker jag att Fiorentina är ett vettigt alternativ. Viola har gjort en riktigt bra säsong, inte minst på grund av fantastiska skyttekungen Dusan Vlahović som under 2021 tangerade Ronaldos rekord om 33 mål under ett kalenderår i Serie A. Ihop med González och Callejón bildar han en riktigt häftig offensiv. Hemma på Artemio Franchi har Fiorentina varit starka med facit 6-1-2 under säsongen. De två förlusterna kom mot ett då formstarkt Napoli och serieledande Inter. Sämre lag har de kört över helt. Sassuolo lyckades råna Fiorentina på en pinne i den senaste hemmamatchen (2-2) där Viola skapade tre gånger så hög expected goals (över 3). Nu är det läge för retroaktiv betalning. Udinese har sett allt bättre ut på slutet men saknar flera bärande pjäser, bland annat skadade Roberto Pereyra och Jean-Victor Makengo. De har dessutom drabbats hårt av corona. Här ska zebrorna få det svårt. Jag testar spikettan och hoppas att den höga procenten sjunker lite innan spelstopp.

■ Match 8. Lazio har varit en stor besvikelse under hösten och ligger inte bättre än åtta i Serie A inför omstarten. Maurizio Sarri har inte alls lyckats förvalta det som Simone Inzaghi byggde upp hos de ljusblåa Örnarna. Visst spottar Ciro Immobile in mål i vanlig ordning, med sina 13 fullträffar är den italienska landslagsstrikern tvåa i skytteligan, men det känns som att Lazio ofta står och faller med att den kvicke anfallaren har en bra dag. Plockas Immobile bort är mycket vunnet även om Pedro, Zaccagni och Felipe Anderson är hyfsade spelare i fören. Empoli är den största överraskningen i italiensk fotboll då de ligger på den övre halvan i halvtid, endast en placering bakom Lazio. Under hösten har Empoli visat framfötterna rejält när storlag som Napoli, Juventus och Fiorentina besegrats. Anfallsparet Pinamonti och Cutrone löper på allt och på mittfältet har 20-årige U21-landslagsmannen Samuele Ricci varit strålande. Det är bara en tidsfråga innan han plockas upp av någon av storklubbarna. Bortaplan har inte varit något större problem för Empoli som har tagit poäng i sju av nio resor och därmed är ligans sjätte bästa lag på bortagräs. Visserligen ska det sägas att Lazio är ett av ligans bästa hemmalag, men en streckning kring 75% mot seriens drakdräpare nummer 1 är inget som lockar det minsta. X2 är av högsta prioritet även om ettan också bör åka med om plånboken tillåter.

■ Match 10. Copa del Rey nästa som avslutar kupongen med fyra bidrag. Jag rekade emot Sevilla i bortamatchen mot Cadiz i måndags. De vitklädda lyckades dock vinna en hyfsat jämn match med 1-0 då. Med bara tre dagars vila väntar nu så denna cupmatch, en turnering Sevilla inte prioriterar. I de två förra rundorna har de varit nära att åka mot både Cordoba som Andratx. Mot amatörgänget Andratx krävdes det straffar för att avgöra i en match där Julen Lopetegui roterade hårt. Här lär tränaren återigen försöka komma undan så billigt som möjligt med tanke på det krävande truppläget. Efter Getafes häftiga skräll mot Real Madrid har Sevilla nu chansen att hota serieledarna vilket gör att helgens seriematch mot just samma Getafe är i fokus. Lägg därtill att bortaspelet har varit ett litet aber hela säsongen. Real Zaragoza är inget extra, men Segunda-klubben lever så klart upp i såna här tillställningar när de får chansen att mäta sig mot de bästa framför hemmapubliken. Det är ett tight spelande hemmalag som bara släppt in åtta mål på elva matcher. Räkna inte med något målkalas här. Tvåan streckas upp till 73% i skrivande stund vilket är cirka 20% för högt. Då hoppas jag att David kan störa ett roterande Goliat. 1X erbjuder suveränt spelvärde och måste prioriteras.

Skrällen

Real Zaragoza (match 10)

Med skador och corona i truppen ställs Sevilla inför hårda prövningar med tre matcher den här veckan. Bortamötet i den spanska cupen prioriteras lägst och vi lär få se kraftig rotation då fokus lär ligga på helgens ligamatch. Då ska ett tight spelande Real Zaragoza inte räknas bort till för låg procent.

Spiken

Juventus (match 3)

Napoli har stora problem i truppen med mängder av spelare borta. Afrikanska Mästerskapet, skador och corona stör ett redan formsvagt bortalag. Toppchans för Juventus att knappa in än mer på toppen.

Favorit i fara

Lazio (match 8)

Det skiljer bara en poäng mellan Lazio och Empoli i Serie A-tabellen och att ettan då streckas en bra bit över 70% är helt vrickat. Empoli har besegrat både Napoli och Juventus på bortaplan och kan mycket väl knäcka ett överskattat Lazio också.