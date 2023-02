Kompanys succégäng är en favorit i stor fara

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Engelsk fotboll dominerar tisdagens Europatips när bidragen hämtas från alla möjliga håll och kanter på öarna. Efter förra veckans jackpotfest är denna kupong utan extra krydda men det kan kvitta när spelvärdet ser ut att bli excellent. Förutom engelsk boll ska vi även göra nedslag i Italien, Nederländerna, Tyskland och Skottland.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 10 . Det är lika bra att hoppa in i vad jag anser vara kupongens kanske saftigaste spik direkt. Barnet är en av femtioelva klubbar från London och i modern nutid är grabbarna från huvudstadens norra delar kanske mest kända för förstaplatsen i National League från säsongen 2014/15. Samma division hoppas gästerna lämna även denna säsong men även om en nuvarande play off-plats är en bra start blir jag faktiskt inte förvånad om The Bees hamnar utanför topp 7 när vi når vägs ände under våren. Huvudanledningen till detta är att de tillresta överpresterat Expected Points med bred marginal. Cirka 17(!) poäng för många är ohållbart oavsett vilken nivå man spelar fotboll på och bortsett Aldershot har Barnet, tillsammans med Dagenham & Redbridge, släppt in flest mål av samtliga aktörer på den övre halvan.

Halifax är faktiskt bättre i sin defensiv och sett till underliggande statistik är det två jämna kombattanter som ska mäta svärd på The Shay Stadium. Jag anser att fördelen av eget gräs ska vägas in tungt och formen är minst sagt gryende hos Chris Millingtons manskap. Avancemanget i FA Trophy följdes upp av 1–0 i den senaste ligamatchen mot Oldham där Halifax stod för en kontrollerad insats från start till mål. Lyckas de med samma bedrift denna tisdag får Barnet problem. Fjolårets motsvarande möte slutade 1–0 till Halifax och har skyttekung Dieseruvwe (matchvinnare mot Oldham) en bra dag finns goda förutsättningar för en favorit i repris.

Jag faller pladask för den spelvärda ettan, som ska vara favorit men just nu streckas som underdog, och räcker mig efter spikklubban.

■■ Match 1 . Det har varit minst sagt tvära kast för Juventus detta kalenderår. För bara ett par veckor sedan drabbades ”Den gamla damen” av 15 minuspoäng för ekonomiska oegentligheter och 0–2-förlusten hemma mot Monza gjorde krisen total i Max Allegris lagbygge. Hedern räddades dock i viss mån när Lazio (1–0) i förra veckan slogs ut ur Coppa Italia efter en stark försvarsinsats. Just defensiven är en gren som Juve fortfarande behärskar och även om det fortfarande pågår utredningar om den svartvita bokföringen tror jag att gästerna ska kunna fokusera på uppgiften borta mot Salernitana. Sju poäng upp till sjundeplatsen – som leder till eventuellt deltagande i Europa Conference League – är inte omöjligt att äta ikapp och borde vara en morot som Allegris gäng kan sporras av. Skadeläget är dessutom bättre och jag blir inte förvånad om firma Vlahovic/Chiesa sänker opponenterna i Salerno.

Salernitana kommer närmast från ett välbehövligt trendbrott mot Lecce (2–1) men sett till matchbilden borde värdarna fortfarande befinna sig i en negativ spiral. Att göra två mål när xG-siffrorna var en bra bit under 1,0 är en utdelning som inte inträffar alltför ofta. Framför allt inte mot ett försvarsstarkt Juventus. I grunden råder klasskillnad mellan dessa lag och jag håller tvåan som trolig trots marginell överstreckning.

Skrällar letas på annat håll när Juve lämnas allena.

■■ Match 3 . Det stundar ett väldigt intressant omspel i FA-cupen på Turf Moor denna tisdagsafton. Burnley har som bekant genomgått en totalrenovering under platschefen Kompany som gjort The Clarets till ett spelförande lag á la Manchester City. Belgarens nya direktiv har så här långt tagit värdarna till en brutal ledning i The Championship och så länge inget oväntat inträffar spelar Burnley i Premier League nästa säsong. Jag vill med det sagt kasta in en brasklapp modell större för att de Burnleys effektivitet är overklig. Såväl xPTS som xG är inte i närheten av siffrorna som står i The Championship-tabellen och i FA-cupen vill jag flagga för att högmod går före fall när Kompany troligtvis roterar en del i elvan.

Ipswich var väl så bra som Burnley i det vändande mötet (0–0) och att The Tractor Boys inte toppar League One bortgår mitt förstånd. Kieran McKennas manskap är det tveklöst bästa laget i tredjeligan sett till underliggande statistik och med tanke på vad Michael Carrick pysslar med i Middlesbrough verkar det som att Ole Gunnar Solskjaers tränarskola – de två förstnämnda var assisterande till norrmannen i Man United – håller hög klass. Trots att det skiljer en division mellan dessa lag betvivlar jag inte att Ipswich ska kunna bjuda upp till kamp ännu en gång. Formationsmässigt påminner herrskapen mycket om varandra och jag är övertygad om att gästerna inte hade gjort bort sig i andraligan. Motstånd från den nivån blir således inspirerande.

Ettan blir brutalt högt streckad här vilket gör X2 tillltecken som rensar rejält bland kupongerna. Helgardering och skrälljobb!

■■ Match 5 . I slutet av januari flaggade jag för Fleetwood som ett trevligt skrällbud mot Sheffield Wednesday i FA-cupen. Efter 1–1 och en stark försvarsinsats från Scott Browns – Celtics gamla mittfältare – mannar är det läge att ge sig själv en klapp på axeln. Faktum är att detta blir den fjärde gången sedan Boxing Day som dessa aktörer stöter på varandra i tävlingssammanhang och vid samtliga tillfällen har det varit tighta matchbilder. Sheffield Wednesday vann båda akterna i League One med uddamålet men jag stänger inte dörren för retroaktiv revansch i cupspelet för Fleetwood. Fyra raka förluster i tredjeligan inför denna strid kan tyckas vara en ordentlig formsvacka för värdarna men jag vill raskt påpeka att de presterat bättre än vad den klena skörden visar. Jag känner mig tämligen säker på att The Fishermen kommer greja kontraktet under våren vilket öppnar för full satsning i denna anrika turnering.

Darren Moore och hans Sheffield Wednesday bör däremot behandla denna uppgift med ligaspelet i åtanke då de blåvita har slagläge på en direktplats till The Championship. Normalt trivs ”Ugglorna” som bäst hemma på Hillsborough och med rådande förutsättningar på näthinnan kan jag inte annat än att lockas av den spelvärda vänstersidan.

1X blir mina utgångstecken. Hela spannet gör sig inget besvär förrän på större bongar.

SPIKEN

Halifax (match 10)

Halifax står som oddsfavoriter hemma mot Barnet men målas trots det ner som underdogs. Anledningen till detta är tabellen men den förtäljer inte hela sanningen. Värdarna är på Barnets nivå sett till underliggande statistik och jag gillar spikettan skarpt!

SKRÄLLEN

Ipswich (match 3)

Jag tar inte i när jag kallar Ipswich för det bästa laget i League One. Sett till xPTS är The Tractor Boys överlägsna. I hemmamötet med Burnley var Ipswich minst lika bra och ska inte räknas bort till låg procent mot ett förmodat roterande hemmalag. Spelvärda X2 får inte missas. .

DRAGET

Fleetwood (match 5)

Fleetwood är betydligt bättre än vad de senaste resultaten visar och på hemmaplan finns fog för att prioritera spelvärda 1X. Sheffield Wednesday är en övervärderad favorit i fara.