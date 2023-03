Kommer få sota för kollapsen på Anfield

Många svenska ögon kommer så klart att riktas mot Polen där Djurgården ska mäta svärd med Lech Poznan. Jag imponerades av ”Blårändernas” insatser i gruppen men anar ugglor i mossen denna torsdag när en riktigt tuff bortamatch väntar.

Övriga namnstarka lag som ska in i elden är Arsenal, Roma, Juventus och West Ham. Flera av kupongens favoriter blir hårt betrodda vilket innebär att det finns gott om spelvärde att tälja.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Söndagens kollaps mot Liverpool var något av det värsta jag bevittnat i fotbollsväg av Manchester United. Gakpos ledningsmål i den första halvleken följdes upp av ytterligare sex strutar under de avslutande 45 minuterna där varenda steg United-spelarna tog var i fel riktning. Erik ten Hag skämdes ögonen ur sig vid sidlinjen och nederländaren lär ha haft ett och annat att säga till sina adepter i veckan. Rivalmötets andra halvlek ska med det sagt inte genomsyra ten Hags jobb hos The Red Devils. Dessförinnan viskades värdarna upp som en outsider i kampen om ligatiteln och även om så inte blir fallet säger det mycket om Uniteds förvandling. Med publiken i ryggen och ett godkänt truppläge ger jag de hemmahörande god chans att studsa tillbaka på vinnande väg när Real Betis kommer på besök. Förra gången det vankades spanskt motstånd på ”Drömmarnas Teater” manifesterade Man United en rejäl styrkedemonstration (2-1 mot Barcelona) och jag anar mer av den varan under torsdagen. Pellegrinis manskap är långt ifrån oävna men när det ser ut som att Canales och Fekir, spanjorernas två bästa spelare, båda saknas ska man ha med sig att offensiven tappar minst två hack. Utan dessa kreativa krafter blir det väldigt svårt att låsa upp ett normalt defensivt starkt engelskt motstånd. I gästernas två senaste bortamatcher i La Liga har deras defensiv dessutom sett väldigt ihålig ut. Almería och Elche – en nykomling och jumbon – producerade tillsammans långt över 3,0 xG vilket kan vara en fingervisning om vad som väntar i England. När ettan ser ut att hålla sig inom behagliga gränser finns inget att tveka på. Jag använder United som en trygg spik som minskar variansen på kupongen.

■ Match 13. Det finns två väldigt spännande lag som knackar på dörren till Europaplatserna i Ligue 1. Det ena är Reims som leds av 30-årige William Still, det andra är Nice som leds av 36-årige Didier Digard. Den sistnämnda har fått grabbarna från rivieran att prestera 6-3-0 på de nio ligamatcher han basat över och jag ser inte varför Europa Conference League-debuten också ska sluta i triumf. Mot motståndare som valt att lägga sig lågt i försvarsspelet, något jag tror att Sheriff Tiraspol kommer att göra, har Digard packat offensivt straffområde med spelare som Laborde, Moffi och Thuram. Samtliga är resliga herrar med styrkor i luftrummet och runt dessa cirkulerar rappa kreatörer som Barkley och Brahimi. Dante, Todibo och Bouanani vågar sedan stå högt och vara aggressiva i sitt försvarsspel, något som blir av yppersta vikt när Sheriff försöker ge sig iväg på omställningar. Moldaverna lyckades vända 0-1 till 3-2 mot Partizan Belgrad i Serbien, men det berodde snarare på att motståndet var svagt än att ”Getingarna” visade fornstora Champions League-dagar. Helgens cupmatch till trots är de gulsvarta knappast varma i kläderna efter bara tre tävlingsmatcher sedan november i fjol. En annan faktor som får anses vara en nackdel är att denna fight spelas i Chisinau. Roberto Bordins mannar har inte huvudstaden som hemort och här tror jag helt enkelt att det blir för tufft emot. Nices formkurva är remarkabel och överstreckning till trots lutar jag åt höger. Tvåan står stadigt allena.

■ Match 10. Tiden då man klickade sig in i schweiziska Super League och såg Basel i överlägsen serieledning är sedan länge förbi. Behrang Safaris gamla lag har inte vunnit en ligatitel sedan säsongen 2016/17 och under innevarande upplaga är värdarna faktiskt utanför Europaplatserna. Slutspelet i Europa Conference League lever däremot vidare men avancemanget mot Trabzonspor kom med minsta möjliga marginal. 0-1 i nacken i Turkiet borde varit betydligt större siffror sett till matchbilden och returen i Schweiz vanns på någon vänster med 2-0 trots att de rödblå förlorade xG med drygt 1,0 - 2,3. Inför mötet med Slovan Bratislava är viktiga Males avstängd samtidigt som Frei, Xhaka och Comas dras med frågetecken. Då tror jag, till skillnad från tipparna, att det forna schweiziska storlaget återigen kan få problem. Dessa kombattanter strålade nämligen samman redan i gruppspelet där Slovan Bratislava tog fyra av sex möjliga poäng. Slovakerna ska inte skämmas över skörden då de utnyttjade Basels tillkortakommanden på väldigt effektivt vis. Weiss och Kucka är rutinerade pjäser som vet vad som krävs i dessa sammanhang och det finns dessutom outnyttjad potential i en spelare som Chakvetadze. Georgiern sågs tidigare som en supertalang och 23-åringen visade glimtar av detta i gruppspelets motsvarande möte. Chakvetadze låg då bakom båda målen i 2-0-segern och jag blir inte förvånad om han utmärker sig även här. När slovakerna undervärderas av svenska folket kastar jag mig över högersidan. X2 är prioriterade tecken där tvåan runt 15% är en fin rensare.

■ Match 12. Ett annat ställe där svenska folket är ivriga att gå bort sig är på Ghelamco Arena. På densamma bedriver Gent sin vardag och belgarnas prestationer i såväl liga- som kontinentalspel har inte fått mig att bli övertygad om att de kör över Istanbul Basaksehir denna torsdag. Sex poängtapp på 14 försök på egen mark i Jupiler League är inte särskilt förtroendeingivande och när Djurgården var här visade stockholmarna hur De Buffalo’s kan monteras ned. Storstjärnan Tarik Tissoudali har saknats sedan länge på grund av en knäskada och när anfallaren fortfarande inte är tillbaka i spel ger jag de turkiska gästerna goda förutsättningar att lyckas med sin matchplan. Den gamla innermittfältaren Emre Belözoglu leder ett svårspelat lag med styrkor i defensiven, bara Galatasaray har släppt in färre mål i Süper Lig, och inför denna drabbning har ett välkommet tillskott förstärkt offensiven. Adnan Januzaj har kanske inte fått den karriär som förutspåddes men mot en naiv opponent ska belgaren kunna trivas med tillvaron. Okaka och Figueiredo är andra herrar som kan bidra i de främre leden. ”De grå ugglorna” spelade i gruppen jämnt med Fiorentina i Florens och jag stänger inte dörren för att ett ansenligt resultat följer med hem till returen i Turkiet. Spelvärda X2 är tecken som bör prioriteras. Större system kan fundera på ettan.

Spiken

Manchester United (match 2)

Som tippare och poolspelare gäller det att inte dra för stora växlar på enskilda resultat. Ett enormt revanschsuget Manchester United håller jag som ett mycket bättre lag än ett skadedrabbat Real Betis. Ettan bankas in på Old Trafford.

Skrällen

Istanbul Basaksehir (match 12)

Istanbul Basaksehir vann sin grupp före Fiorentina och de disciplinerade turkarna förtjänar betydligt större förtroende mot Gent. Belgarna lider av Tissoudalis frånvaro och jag lockas enormt av X2 på Ghelamco Arena.

Favoriten i fara

Basel (match 10)

Basel är inte samma maktfaktor som de en gång varit. Slovan Bratislava tog fyra välförtjänta poäng av schweizarna i gruppspelet och jag ser inte varför historien inte skulle kunna upprepa sig i slutspelet. Varning för gästerna!