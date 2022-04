Kastar Milan rakt ner i soptunnan

För fotbollsnördar som jag själv blir den här söndagen något alldeles extra. De stora europeiska ligorna är på väg in i slutfasen på säsongen och det drar ihop sig för titelstrider. Seriefinalen i Premier League mellan tungviktarna Manchester City och Liverpool inleder dagens Europatips, men högintressanta matcher från Serie A, La Liga, Bundesliga och färska Allsvenskan följer också.

Den största utmaningen på kupongen är att hitta spikar. De flesta favoriter övervärderas nämligen rejält. Då gäller det att våga välja sida i jämna matchen. Men det är också helt okej att spika någon överstreckad favorit, en så kallad ”åsnespik”. Där har mitt val fallit i Bundesliga.

Bra skrällar kryllar det däremot av. Där är det bara att vraka och välja som ett barn i en godisaffär. Med 4 miljoner i jackpot på det så ska det väl äntligen bli en saftig utdelning på Europatipset som lidit av väl många favoritsegrar de senaste veckorna.

Här är några av mina tidiga tankar och drag:

■ Match 5. Zlatan Ibrahimovic är omåttligt populär i de svenska stugorna och aldrig blir det lika uppenbart som när Milan är med på Europatipset. Milan har överstreckats i stort sett varje gång de varit med på tipset och denna söndag är verkligen inget undantag. Ett favoritskap jag inte riktigt tycker de har gjort sig förtjänta av. Visst leder Milan tabellen inför helgens omgång, men enligt Expected Points borde de befinna sig på en fjärdeplats bakom ett lag som Roma. Förra helgen stod Rossoneri för en helt okej insats hemma på San Siro mot Bologna, men lyckades inte få in bollen i mål. 0-0 slutade den matchen och därmed tajtas toppen av Serie A till ytterligare. Det kommer bli en oerhört spännande avslutning av den italienska ligasäsongen. Ska Piolis mannar lyfta bucklan i vår måste offensiven rulla igång igen. De rödsvarta har inte gjort mer än ett mål i någon av sina sex senaste tävlingsmatcher. Giroud och Ibrahimovic har kapacitet att spotta in bollar, men det är två väldigt stationära anfallare. Lirare som Rebic, Leao och Saelemaekers måste släppa loss för att kunna servera sina strikers. Torino är inne i en sämre period, men tog åtminstone sin första seger sedan mitten av januari när Salernitana besegrades med 1-0 på bortaplan. Andrea Belotti tryckte in matchens enda mål från elva meter och det är i sina bästa stunder en av seriens allra bästa anfallare. Med Brekalo, Pjaca och Lukic som alternativ bakom Belotti finns det offensiv kapacitet i detta Torino och visst ska den uppställningen kunna störa ett Kjaer-löst Milanförsvar. Torino har tagit poäng i elva av 15 hemmamatcher under säsongen och gjort livet surt för flera storlag under säsongen. Inter fick med nöd och näppe med sig en pinne här nyligen efter en sen kvittering till 1-1 i den 93:e minuten. Jag tror att Torino kommer stå upp bra även här. Tvåan ser ut att hamna åtminstone 20 procentenheter för högt och då är det bara att kasta den i soptunnan. 1X klickas i!

■ Match 7. Jag snuddade lite vid effekten Zlatan Ibrahimovic har på tipparna i texten här ovanför. Svenskarna har även tagit Alexander Isak till sina hjärtan och varje gång Real Sociedad finns med på tipset rusar procenten upp i taket. Detta trots att vare sig Real eller Isak varit speciellt bra under våren. Den svenska strikern avgjorde dock hemmamötet med bortasvaga Espanyol i den 96:e minuten från straffpunkten och det är frågan om det kan tina upp den iskalle anfallaren. Det behövs för baskerna har sex pinnar upp till fjärdeplatsen inför helgens omgång och behöver mer eller mindre gå rent för att ta sig upp på Champions League-plats. Då hade lagets klart bästa spelare Mikel Oyarzabal behövts, men han är skadad och missar resten av säsongen. Ett enormt avbräck för de blåvita som faktiskt ser ganska ofarliga ut. Elche klarade nytt kontrakt med två poängs marginal i fjol och hoppas på något liknande igen. Med åtta omgångar kvar att spela skiljer det sex pinnar ner till Mallorca under strecket så läget ser bra ut. Det gör även skadesituationen. Det är egentligen bara Lucas Boyé som ser ut att missa matchen på grund av den skada han ådrog sig i 1-2-förlusten mot Athletic Bilbao. Javier Pastore är visserligen fortfarande avstängd efter att ha förolämpat domaren och domarens mamma i matchen mot Barcelona. Något han gjorde från bänken och argentinaren är ingen viktig pusselbit i detta lagbygge. Det finns gott om andra argentinare i truppen som vi säkert kommer få se på planen. Mot Bilbao startade Marcone medan Carrillo, Piatti och Ponce alla hoppade in. Elche är välorganiserade och har en grupp spelare som jobbar hårt för varandra. Det brukar räcka långt, inte minst på hemmagräs där värdarna har tagit poäng i tio av 14 matcher så långt. Tvåan ser ut att hamna strax över 70% när 50% hade varit mer rimligt. Då är 1X definitivt av högsta prioritet.

■ Match 3. Leicester har haft det tufft med skador under i stort sett hela säsongen, men nu börjar det se något bättre ut, åtminstone i försvaret. Jonny Evans och Wesley Fofana är båda i speldugligt skick och det är en betydligt tryggare duo än Amartey och Söyüncü som spelat mycket under säsongen. Frågan är dock om Brendan Rodgers vågar spela den duon igen. Det väntar trots allt en retur mot PSV på torsdag och det är tufft att spela två matcher i veckan direkt efter en långvarig skadeperiod. Första mötet mot PSV i kvartsfinalen av Europa Conference League gick av stapeln för några dagar sedan och den matchen slutade 0-0. Det bör således finnas en del trötta ben i hemmalaget som skulle behöva rotera en del. Lookman och Daka kan komma in offensivt, men i övrigt ser truppen ganska tunn ut när Vardy och Ndidi sitter fast i rehabrummet. Rävarna är beroende av att spelare som Barnes, Maddison och Dewsbury-Hall orkar bära laget gång efter annan. Crystal Palace mosade Arsenal fullständigt i måndags efter en mer eller mindre perfekt genomförd match. Mateta var ett fysiskt monster på topp och flyttade på Gabriel och Ben White som om de vore legogubbar medan Wilfried Zaha hade lekstuga med sina ytterbackar. Det mest imponerande från den matchen var dock Conor Gallaghers galna press. Lånet från Chelsea maxlöpte mot Arsenals försvar gång efter annan och gav inte de rödvita något lugn alls i sina uppspel. Patrick Vieira har verkligen fått alla bitar på plats sedan han tog över rodret från Roy Hodgson. Sju raka tävlingsmatcher utan förlust finns i bagaget vilket gjort att Örnarna tagit sig till semifinal i FA-cupen och klättrat upp på den övre halvan av Premier League. Med fräschare ben och en mer ordinarie elva köper jag inte att gästerna blir så klara underdogs. Stannar ettan kring 20-25% är det en häftig chansspik.

■ Match 9. Kampen om Champions League-platserna är stenhård i Bundesliga och två lag som är inblandade i den striden ställs mot varandra under söndagen. RB Leipzig befinner sig på den fjärde och sista platsen som ger spel i nästa upplaga av mästarturneringen och formen är det verkligen inget fel på. Ingen förlust finns noterad sedan Tjurarna var i München för att möta Bayern i början av februari. Förra helgen krossades Borussia Dortmund med hela 4-1 på bortaplan vilket säger det mesta om styrkan som finns i Tedescos trupp. Nkunku, som gör en makalöst stark säsong på topp, stod för ett mål och en assist i den matchen medan mittfältsgnuggaren Laimer tryckte dit två påsar. Nkunku fick sällskap av Silva på topp med Olmo strax bakom medan Kampl tog plats bredvid Laimer på mittfältet i den matchen och exakt samma uppställning körde Tedesco med i torsdagens 1-1-fajt mot Atalanta i Europa League. En resa till Bergamo väntar nästa vecka och det skulle behöva roteras en del. Truppen är dock hur bred och fin som helst när bara Poulsen, Adams och Haidara finns på skadelistan. Forsberg, Szoboszlai och Halstenberg är tre pjäser som kan kliva in utan att kvalitén sänks speciellt mycket. Hoffenheim har tappat lite mark i kampen om topp 4 efter att ha åkt på två tunga förluster i rad. Först blev det pinsamma 0-3 borta mot nästjumbon Hertha Berlin och i förra helgen blev det torsk hemma mot Bochum med 1-2. Det var en match som kostade mer än bara noll poäng och sänkt självförtroende. Akpoguma, Raum och Vogt åkte alla på varningar som innebär att den trion är avstängd i denna match. Defensiva kuggar som blir svåra att ersätta för Hoeness. Visst finns det klass framåt i form av Bebou, Kramaric och Dabbur men det räcker inte för att väga upp det ihåliga försvaret. RB Leipzig är det lag som tagit flest poäng i Bundesliga under 2022 och jag kan inte se något annat än att de bara kör över Hoffenheim. Ettan streckas egentligen för högt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Jag lämnar ettan ensam.

Skrällen

Torino (match 5)

Milan har svårt att göra mål i dagsläget och mot ett normalt sett tajt Torino-försvar blir det inte enkelt att hitta luckorna. Tjurarna har samtidigt en av seriens bästa anfallare i Andrea Belotti som kommer göra livet surt för gästernas backlinje. Den lågt streckade ettan måste ges utrymme.

Spiken

RB Leipzig (match 9)

På en kupong som denna där det finns så otroligt mycket överstreckade lag är det okej att spika ett par värdemässigt sämre gäng och även här är det Tjurar som fångar mitt öga. Leipzig har en bred och fin trupp och kör över ett formsvagt Hoffenheim som saknar flera tongivande lirare. Given etta!

Favorit i fara

Real Sociedad (match 7)

Spelmässigt har inte Real Sociedad imponerat på väldigt länge och anfallet ser minst sagt torftigt ut. Isak är formsvag, men det är inte bara hans fel. Svensken får inte speciellt mycket hjälp. Tufft då att ställas mot ett Elche som tagit poäng i tio av 14 hemmamatcher under säsongen. Bra värde på 1X!