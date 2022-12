Jag överväger det som säkerhetsbälte

The Championship bistår med hela åtta drabbningar på kupongen som dessutom erbjuder återstarter från La Liga och Ligue 1. I Frankrike gör en 30-årig tränare fina framsteg i Reims som är ett spännande skrällbud i min bok.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 6. Jon Dahl Tomasson och dennes Blackburn dansade en höst men nu tycks verkligheten ha kommit ikapp de blåvita. Rovers återstartade The Championship med en riktig lavett i derbyt mot Preston (1-4) och följde sedan upp det med en orättvis 2-0-seger mot Norwich. Därefter har värdarna åkt ur Ligacupen och senast kom en tung smäll på tilläggstid mot Sunderland. 1-2 i nacken var dock i paritet med matchbilden och här får Blackburn klara sig utan skadade mittfältaren Tyrhys Dolan. 21-åringen är ett avbräck modell större och mot ett spelskickligt Middlesbrough kan Tomassons mannar tvingas jaga skuggor till förbannelsen. Michael Carrick tog över ett lag som hade förtvivlat svårt att leva upp till sina fina underliggande siffror, men under engelsmannens ledning har Boro fått ett ansiktslyft som heter duga. I uppställt spel agerar gästerna enligt 3-2-5 där Giles och Jones är extremt företagsamma längs kanterna. Centralt är firma Forss/Akpom potentiella matchvinnare mot vilket lag som helst och den sistnämnda kommer in i den här bataljen med en rejäl tuppkam efter sitt hattrick senast mot Wigan. I samma kamp var det spel mot ett mål och jag tror att Middlesbrough tar tag i taktpinnen även på Ewood Park. Som lag håller jag Carricks gäng minst ett snäpp högre och när tipparna lutar förvånansvärt hårt åt vänster är det bara att bocka och buga för spelvärdet till höger. Tvåan är kupongens mest spelvärda spik!

■ Match 12. Ett annat lag som mått otroligt bra av ett tränarskifte är West Bromwich. Under dinosaurien Steve Bruce åstadkom The Baggies fin underliggande statistik, men det hjälpte föga när poängen inte rasslade in. Under Carlos Corberán har det däremot varit en annan femma. De blåvitas försvarsspel har renoverats med pansarväggar och i de främre leden visas ingen pardon oavsett vilken motståndare som står på andra sidan. Wallace besitter en högerfot som hör hemma i Premier League och när han kan sikta på spelare som Dike och Thomas-Asante blir det väldigt svårt för Preston att hålla fortet i Birmingham. The Lilywhites är liksom en drös andra lag fortfarande med i kampen om playoff-platserna men förr eller senare tror jag att de tillresta rasar i tabellen. Ryan Lowes kompani har överpresterat Expected Points med nästan tio poäng och dras med ett par tunga avbräck inför trippen till rikets näst största stad. Maguire, Brady och Parrott är alla borta på grund av skador och Prestons trupp är inte alls lika bred som West Bromwichs. Värdarna ska kunna ha tryck mot de liljevitas mål i 90 minuter och jag blir inte alls förvånad om WBA äter sig både ikapp och förbi Preston i tabellen. Tre poäng krävs för att det ska lyckas och till runt 60 procent hamras ettan in.

■ Match 5. I ingressen påpekade jag att en 30-årig manager gör framsteg i Reims och jag tror att William Still och dennes manskap ska kunna fortsätta på inslagen väg när Ligue 1 återstartar. Still gavs tillfälligt förtroende när Óscar Garcia sparkades i mitten av oktober och med honom vid rodret plockade värdarna på sig nio poäng på de fem sista omgångarna. Bara två insläppta mål under samma period var imponerande siffror och sett till xGA var det starka försvarsspelet i paritet med prestationerna. Står defensiven stadigt även under vintern kan Still och company mycket väl göra anspråk på den övre halvan. Ito och Zeneli är alla spännande namn med välscoutade egenskaper och längst fram huserar Arsenal-lånet Balogun som går en väldigt ljus framtid till mötes. 21-åringen stod för åtta mål under hösten och kan dyka upp som gubben i lådan hemma mot ett bortasvagt Rennes. Det gamla svensklaget tog 21 poäng av 24 möjliga hemma på Roazhon Park i höstas, men utanför hemtrakterna såg det inte lika ljust ut. Blott två segrar på sju försök vittnar om detta och jag tror att ett tight spelande Reims ska kunna straffa besökarna via omställningar. De rödvita värdarna har bara gått på pumpen i ett av de åtta(!) senaste inbördes mötena och förlorar inte detta heller. Den spelvärda ettan går i första ledet som ett fräckt skrälldrag. På större system kan krysset övervägas som säkerhetsbälte.

■ Match 11. Efter många om och men blev det tillslut Neil Critchley som fick ta över managerrollen i Queens Park Rangers efter Michael Beale. Liverpools gamla ungdomstränare fick se sitt QPR gå på pumpen med hela 0-3 mot Burnley kort efter dennes inträde och jag har inte blivit särskilt imponerad av de efterföljande insatserna. 1-0-segern mot Preston skrek delad ära lång väg och i den senaste omgången hade The Hoops huvudbry mot Cardiff. Spelförande kostym passar Londonlaget illa och jag blir konfunderad när tipparna målar upp ettan till skyarna mot ett långt ifrån oävet Luton. ”Hattmakarna” tappade som bekant skicklige Nathan Jones till Southampton men ersättaren Rob Edwards kan mycket väl vara rätt man på rätt plats på tränarbänken. Senast kom Edwards första trepoängare när Norwich lades på rygg med 2-1, ett rättvist resultat sett till matchbilden trots att Luton fick stångas med tio man i slutet. Cauley Woodrow fick hoppa in och frälsa The Hatters nära slutsignalen och efter en skadeföljd höst kan anfallaren bli ett ordentligt tillskott till en redan vass och bred offensiv. Gästerna frodas i matchbilder där de slipper hålla i taktpinnen över 90 minuter och här bör strecken sitta betydligt jämnare än vad de gör. Medan tipparna yrar runt till vänster tar jag tillfället i akt och kastar mig över den spelvärda högersidan. X2 blir mitt val!

Spiken

West Bromwich (match 12)

West Bromwich har börjat prestera som ett topplag sedan Carlos Corberán tog över skutan. Mot ett Preston som har det tufft just nu ångar The Baggies vidare på inslagen väg. Stark spiketta.

Skrällen

Luton (match 11)

Luton har vid upprepade tillfällen visat att de kan mäta sig med samtliga lag i The Championship. QPR är definitivt inga övermän och jag ger gästerna god skrällchans i huvudstaden. Spelvärda X2 är det enda av intresse.

Draget

Reims (match 5)

William Still har fått ordning på Reims vars försvarsspel varit väldigt solitt sedan 30-åringen klev in i handlingarna. Rennes på bortaplan är ingen vacker syn och den spelvärda ettan är ett av kupongens smaskigaste tecken. Jag chansar bort tvåan helt och hållet.