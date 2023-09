Jag hoppas på magi från den gröna ön

EM-kval, en träningslandskamp från Ungern, svensk Division 1 och spanska andraligan. Det är vad som ska bemästras i jakten på 13 gröna bockar denna söndag.

Jag tycker mig hitta flera trevliga drag och har ett bra tips för hur man bör tänka olika beroende på vilken liga som analyseras. I den målsnåla spanska andradivisonen är det större chans på fler kryss än i den svenska Ettan som bjuder på betydligt öppnare matchbilder. Fler mål är lika med färre kryss. ”Gubbarna” (ettatvåa) passar således bättre här hemma i Svedala än i Spanien denna söndag.

■■ Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Finland har återigen drabbats av fotbollsfeber. 1-0 mot Kazakstan var den fjärde raka segern i kvalet och just nu ser de blåvita ut som ett slutspelslag. Oliver Antman stod för målet i torsdagens bortamatch och han ser ut att trivas bra tillsammans med Joel Pohjanpalo och Teemu Pukki på topp. Det finns mycket att tycka om med detta finska landslag som verkligen jobbar hårt och täcker upp för varandra. Visst ska Berguvarna kunna ge Slovenien en match om andraplatsen i gruppen om alla får vara friska och hela. Jag tror dock att förstaplatsen är vikt åt Danmark. Kasper Hjulmands manskap har haft ett svagt år där uttåget ur gruppspelet i VM i Qatar sved rejält. Det har inte heller gått smärtfritt i detta kval där oavgjort borta mot Slovenien och den hemska förlusten borta mot Kazakstan sticker ut. I den tillställningen tappade de rödvita 2-0 till 2-3 under matchens slutskede i en av de märkligaste vändningarna som jag bevittnat. Insatsen hemma mot Nordirland var heller inget vidare trots seger med 1-0. Tio poäng efter fyra omgångar är i vilket fall ett godkänt resultat och här kommer Danmark med betydligt piggare ben än sina finska kombattanter. Torsdagens kvalmatch var nämligen hemma mot San Marino och då behövde knappast danskarna kräma ut allt de hade i kropparna. Höjlund inledde på bänken då och jag kan inte se något annat än att det danska stjärnskottet startar på topp nu. Vi såg mot Arsenal vilka problem Gabriel hade med den fysiska anfallaren och det finska försvaret får det jobbigt. Med ett mittfält fyllt av Premier League-spelare (Jensen, Eriksen och Höjbjerg) samt en backlinje där Kjaer, Christensen, Andersen och Nelsson finns som alternativ är det inget snack om att det är besökarna som har den bästa truppen. Här tror jag Danmark tar över förstaplatsen i gruppen. Det finns viss risk att tvåan streckas något hårt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Danmark spikas!

■ Match 4. Håkan Ericson har gjort ett stort jobb med Färöarnas landslag och även om Åbys pojk knappast kommer föra sina mannar till något stort mästerskap är det kul att se vilka steg som tas. Det har också märkts på klubblagsnivå där Klaksvík som bekant slog ut Häcken och Ferencváros samt pressade Molde hela vägen in i kaklet. Flera spelare från den succéklubben finns såklart med i landslaget. EM-kvalet har inte varit någon succé hittills med planenliga förluster mot Tjeckien, Polen och Albanien. Däremot spelade Färöarna oavgjort borta mot Moldavien i en match där moldavernas kvittering kom från straffpunkten i den 87:e minuten. I torsdagens möte mot Polen stod Färöarna emot den polska anstormningen på ett bra sätt fram till den 73:e minuten då de rödvita blev tilldömda en straff. En spark som Lewandowski förvaltade på bästa sätt. Ändå en positiv insats där försvaret satt ihop på ett berömvärt sätt. Offensivt bör Brandur Hendriksson och Joan Simun Edmundsson få mer att säga till om denna kväll. Moldavien har överraskat en del under kvalet och bland annat besegrat Polen på hemmaplan. I veckans träningsmatch spelade de dessutom oavgjort mot Sveriges banemän Österrike. Förutom Heerenveens Nicolaescu, som alltså nätade i första mötet med Färöarna och som har stått för tre av nationens fyra kvalmål, är det dock få som sticker ut. I grunden är detta två jämbördiga landslag och då är hemmaplan och konstgräs faktorer som väger över för ö-nationen. Färöarna ska vara favoriter, men streckas snarare som underdogs av tipparna. Ettan bjuder således på riktigt smaskigt spelvärde som ska utnyttjas. Fräck spik!

■ Match 2. Irland får svårt att nå EM i Tyskland efter förlusten mot Frankrike tidigare i veckan. Insatsen mot vice världsmästarna var faktiskt inte så dålig trots förlust med 0-2 och Irland har haft en del marginaler mot sig i kvalet. Även hemmamötet med Frankrike och bortamatchen mot Grekland var helgjutna prestationer som ändå inte gav några poäng. Nathan Collins, John Egan, Enda Stevens och Shane Duffy startade i den senaste matchen och det är fyra meriterade och fysiskt starka försvarare som ligger tätt på anfallarna. Bazunu är dessutom en duglig målvakt. Offensivt ser det tunnare ut efter att Evan Ferguson, Brighton supertalang, gick sönder. Chiedozie Ogbene, Adam Idah och Aaron Connolly är dock tre anfallare med spring i benen. Nederländerna har bara hunnit spela tre kvalmatcher hittills. Efter den inledande överkörningen av Frankrike (0-1) har Gibraltar och nu senast Grekland besegrats med 3-0 på hemmagräs. Torsdagens insats mot grekerna var stabil och Oranje släppte inte till speciellt mycket mot det egna målet då. Med Aké, De Ligt, De Vrij och Van Dijk som alternativ i försvaret finns det lite att välja på för Koeman. Även hos Nederländerna finns det dock en del frågetecken i fronten då varken Depay och Bergwijn finns med i truppen. Xavi Simons, Cody Gakpo och skithuset Wout Weghorst startade på topp mot Grekland. En skicklig trio, men bakom dessa herrar ser det ganska tunt ut. Jag är inte alls övertygad om att gästerna bara rullar över irländarna på samma sätt som de gjorde med Grekland. Irland kommer ha ett mäktigt publikstöd hemma i Dublin och kan inte räkna ut till alldeles för låg förtroende. Hittas ettan under 10% är den svår att lämna utanför. Jobba storskrällen!

■ Match 5. Trots hemmaplan och ett mäktigt publikstöd hade Polen svårt att bryta ner lilla Färöarna i torsdags. Visst spelade de mer eller mindre hela matchen på offensiv planhalva, men de riktigt farliga målchanserna var lätträknade. Det är inte omöjligt att den matchen hade kunnat sluta 0-0 om inte Polen hade blivit tilldelade en straff med 20 minuter kvar att spela. Lewandowski satte dit bollen och tryckte sedan in en balja till av bara farten. Barcelonas anfallare är såklart den som ska föra detta landslag framåt, men han är lite ensam. Milik är en begränsad spelare och mittfältet ser direkt svagt ut bortsett från Zielinski. I backlinjen startade Bednarek och Kiwior mot Färöarna. Det är en spelare från The Championship och en som får väldigt lite speltid i sitt klubblag i Premier League. Santos har en del att fundera på till detta möte, inte minst då Polen behöver poäng efter debaclet borta mot Moldavien tidigare under året där 2-0 förvandlades till 2-3. Albanien kom inte alls upp i den nivå som jag hade trott mot Tjeckien, men de lyckades ändå hålla motståndet stången under större delen av matchen. En boll slank in bakom Berisha men då Bajrami stod för ett vackert mål i motsatt riktning slutade det hela 1-1. Mittfältet med nyss nämnda Bajrami, Ramadani, Asani och Asllani kan absolut mäta sig med Polens dito. Det kan även den Serie A-inspirerade backlinjen, där Hysaj, Djimsiti och Ismajli tar plats, göra. Det är egentligen bara mellan stolparna och på topp som Polen har en fördel och det tycker inte jag är tillräckligt för att köpa den höga streckningen till höger. Jag väljer att skippa tvåan helt och spelar 1X istället.

Spiken

Danmark (match 1)

Det skiljer en hel del mellan Finland och Danmarks trupper. Gör bara de rödvita en normal insats räcker ingen sisu i världen. Jag nyper spiktvåan, trots risk för överstreckning.

Skrällen

Albanien (match 5)

Albanien har en trupp som är fylld av spelare från Serie A. När de får ihop bitarna kan albanerna mäta sig mot de flesta nationer i Europa. Polen går verkligen inte säkra i detta bortamöte och vänstersidan lockar mest.

Favoriten i fara

Nederländerna (match 2)

Irland visar alltid kämpaglöd även när inte kvalitén räcker till. Hemma i Dublin kommer de grönklädda springa tills de stupar. Nederländerna överskattas i detta möte och kan mycket väl gå på pumpen. Missa inte skrällen på den gröna ön.