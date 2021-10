Jackpot – här är fina speldragen

Klass är söndagens ord. Le Classique och El Clásico finns båda med på Europatipset, precis som toppmöten från Old Trafford, Stadio Olimpico och San Siro.

Att kupongen dessutom kryddas med en 5 miljoner kronor stor jackpot gör att det förhoppningsvis blir klass även på utdelningen. Kupongen består av matcher från Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 och Allsvenskan.

Stormatcherna avlöser som sagt varandra på kupongen. I flera av dessa finns också bra spikar. Inter (match 4) ser bland annat ut att bli rimligt streckat hemma mot Juventus och är en bra spik i Milano.

När det kommer till skrällar sticker Allsvenskan ut. I det svenska finrummet övervärderas i stort sett varenda favorit och där är det inte läge att snåla med skrälltecken. Väldigt lågt streckade IFK Norrköping (match 10) och Varberg (match 13) får gärna se till att den allsvenska guldstriden tajtas till ytterligare när de ställs mot AIK respektive Malmö FF. Det vore en bra start mot miljonerna.

Här är mina tidiga drag:

Match 3. Pontus Jansson kommer drömma mardrömmar om Chelsea i flera månader framöver. Först föll hans Brentford i derbyt mot The Blues trots en spelmässigt magnifik insats och därefter stod den ståtlige skåningen i MFF-klacken när Chelsea körde över våra svenska mästare i Champions League. Om Jansson är stolt över sin insats som hejaklacksledare låter jag vara osagt, men han borde tillsammans med sina lagkamrater vara väldigt nöjda med insatsen mot Chelsea. Tuchels gäng hade då ynkliga 0,25 i xG medan Brentford tickade in på 1,62. Lite mer effektivitet från Mbeumo och Toney hade varit önskvärt då, men det ska samtidigt sägas att det är en duo som presterat på oväntat hög nivå under hösten. Leicester besegrade Manchester United med 4-2 förra helgen och följde upp det med fyra nya mål i veckans Europamatch mot Spartak Moskva. Patson Daka avslutade målskyttet mot United och stod för samtliga fullträffar mot ryssarna vilket ger Rodgers något att tänka på. Vardy och Iheanacho finns som bekant redan att tillgå på topp. Bakåt läcker det däremot alldeles för mycket, Schmeichel har fått vittja nätet tio gånger på de fem senaste tävlingsmatcherna. Dessutom har Rävarna bara vunnit en av fyra bortamatcher så här långt. Värdet ser ut att bli bra på hemmalaget och då är ettan en utmärkt värdespik runt 30-35% att bygga systemet runt.

Match 12. När Micke Stahre tar bussen till Blekinge gäller det att han får med sig både kofot, slägga och dynamit. Det kommer nämligen krävas något alldeles extra för att riva ner Mjällbys mäktiga försvarsmur. De gulsvarta har inte släppt in något mål på åtta raka allsvenska matcher och målvakten Carljohan Eriksson är 43 minuter ifrån att slå Håkan Svenssons 21 år gamla rekord på 808 minuters fotboll i rad utan påhälsning i det egna målet. Räkna med att Eriksson gärna offrar en och annan lem för att hålla tätt och att han dessutom får god hjälp av sina lagkamrater. Vi ska heller inte glömma av Mjällbys anfallsspel som har genererat åtta mål på de två senaste hemmamatcherna mot svårspelade lag som Kalmar och Elfsborg. Det är svårt att se IFK Göteborgs bespottade backlinje hålla tätt på Strandvallen. Kamraterna från västkusten tog en helt nödvändig seger mot Örebro framför ett kokande Gamla Ullevi och det var hemvändaren Wendt som blev stor hjälte med sina två mål. Det behövdes för trots ett massivt tryck mot ÖSK hade Blåvitt problem med att komma till riktigt farliga målchanser. Det ligger IFK i fatet denna gång och göteborgarna får åka hem utan poäng. Ettan ser ut att överstreckas något, men kan den stanna runt 50% är det ändå en vettig spik på en lurig kupong.

Match 6. Lazio besegrade de regerande italienska mästarna Inter med 3-1 i lördags och allt var frid och fröjd. Åtminstone tills Luiz Felipe fick för sig att fira segern genom att hoppa upp på ryggen på kamraten Joaquín Correa. Ett tilltag som inte uppskattades av Correa som alltså spelar för Inter. Felipe blev utvisad och ett mer idiotiskt rött kort var det längesedan vi fick bevittna. Brassen är avstängd nu och det är dessutom Acerbi vilket innebär att Sarri får klara sig utan sina två viktigaste försvarare. Dessutom spelade de ljusblå en tuff match i Europa League så sent som i torsdags där viktiga pjäser som Lazzari, Marusic, Anderson och inte minst Immobile startade. Det bör således finnas en del trötta ben i bortalaget. Hellas Verona var på väg mot en fin skalp borta mot Milan men kunde inte hålla i sin 2-0-ledning. Trots att det blev förlust med 2-3 var prestationen ett steg i rätt riktning för Hellas. Spelare som Kalinic, Simeone, Caprari och Markovic ska kunna utnyttja det faktum att Lazio saknar viktiga kuggar i backlinjen denna söndag. När tvåan överstreckas å det grövsta slänger vi helt enkelt det tecknet i papperskorgen och lirar 1X till suveränt spelvärde.

Match 13. Det är minst sagt skilda världar för spelarna i Malmö FF. För bara några dagar sedan var det match på Stamford Bridge, en av världens mest mytomspunna arenor i metropolen London. Nu är det ett blåsigt Påskbergsvallen som gäller och allt annat än ett hundraprocentigt jobb och fokus kommer straffa sig. Tomassons skåningar leder tabellen på bättre målskillnad än AIK och Djurgården inför helgens omgång, men egentligen har inte hösten varit på den nivån som MFF vill. De mesta mästarna har bara segrat i fyra av sina tolv senaste tävlingsmatcher och då är en av triumferna cupmatchen mot Onsala. Det hårda spelschemat kostar på. För Varberg är detta en riktig häftig upplevelse att få chansen att mäta sig med ett tvättäkta Champions League-lag och Jocke Perssons rövargäng kommer gå in 100% i alla dueller. Precis som de gjorde när Malmö FF besegrades på den här arenan med 3-2 förra hösten. Ett intensivt och fysiskt spelande hemmalag kan mycket väl frustrera stjärnorna i bortalaget. När tvåan tvåan streckas väldigt högt, runt 80%, så sparar jag inte på krutet utan tar med alla tecken redan från start. Ettan till under 10% är en riktig rysare.

Spiken

Mjällby (match 12)

Mjällby har monterat upp en mur framför Carljohan Eriksson i målet som verkar helt omöjlig att riva ner. Ett trubbigt IFK Göteborg, som har fyra raka förluster på resande fot, kommer få svårt att komma till chanser. Fin spiketta i Blekinge.

Skrällen

Verona (match 6)

Lazio brände mycket krut mot Marseille för bara några dagar sedan och det bör sitta i benen på matchvinnare som Immobile. Dessutom är försvarsduon Felipe och Acerbi avstängda. Hellas Verona gjorde 45 bra minuter mot Milan, denna gång håller de hela vägen ut. 1X rensar rejält bland kuponghögarna.

Draget

Brentford (match 3)

Den bakomliggande statistiken visade att Brentfords förlust mot Chelsea var mer oturlig än något annat. Prestationen höll högsta klass och kan de rödvita lira på den nivån går inget lag i serien säkert. Leicester läcker ordentligt bakåt och blir övervärderade i London. Härlig etta runt 30%.