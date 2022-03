Italiensk cupsemifinal med suveränt spelvärde

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Cupspel från England, Italien, Spanien, Frankrike, Portugal, Tyskland, Nederländerna och Belgien dominerar onsdagens Europatips. Det är alltid lite lurigt med cuper. I går lyckades min rekade skräll Middlesbrough slå ut Tottenham i FA-cupen, bland annat. Det är bara att hoppas att det blir fler smällar i dag.

Med tanke på att flera matcher streckas väldigt skevt och att det finns 3,5 miljoner i jackpot skulle jag vilja ranka upp den här rundan högt.

Två stora favoriter kliver ut i Chelsea borta mot Luton ( match 1 ) och PSV borta mot Go Ahead Eagles. Dessa tvåor streckas båda långt över 80% i sina cupmatcher. För att hålla nere variansen bör väl någon spikas, båda singlas på mindre system, men jag ser det inte som omöjligt att båda får det tuffare än det svenska folket tror.

Formstarka Luton gör det väldigt bra hemma på Kenilworth Road och Go Ahead Eagles slog självaste Ajax i ligan senast. Den som har råd försöker gardera åtminstone en av de här matcherna, för det är nyckeln till de stora pengarna.

Här är mina tidiga tankar och drag i övrigt:

■■ Match 3 . Semifinal i Coppa Italia som spelas i dubbelmöten. Första matchen i det här stora rivalmötet avgörs i Florens. Här på Artemio Franchi har Fiorentina gått starkt under säsongen och bara förlorat en match sedan oktober. Viola imponerade dessutom stort i kvartsfinalen när de slog ut Atalanta med 3–2 på bortaplan, de upprepade dessutom bedriften här hemma i ligan förra veckan. Ändå ser det svenska folket ut att räkna ut värdarna och streckar ner ettan väldigt lågt. Det köper jag inte alls.

Juventus har visserligen börjat hämta in på toppen i ligan, men ska på intet sätt överskattas. Skadelistan är lång där spelare som Dybala, Chiesa, Chiellini, Sandro, McKennie, Bernardeschi och nye Zakaria är alla spelare som är out eller tveksamma. Då det är dubbelmöte som gäller finns det inte heller någon anledning för Juve att störta framåt. Ett oavgjort resultat i den här svåra bortamatchen skulle ge ett klart godkänt utgångsläge för returen i Turin. Det här ska på förhand vara en helt jämn match, mellan två rivaler som kommer sälja sig dyrt.

När tvåan då är uppe och snurrar över 50% är det ett iskallt tecken som jag väljer att chansa bort helt. Strecka från vänster till fenomenalt spelvärde.

■■ Match 4 . En annan favorit att chansa bort hittas i en av få ligamatcher på kupongen. Mallorca är indraget i bottenstriden av La Liga, men gör det bra hemma på semesterön. Bara tre förluster på 13 matcher. Den senaste var dessutom riktigt orättvis när Valencia förra veckan rånade till sig tre pinnar. Mallorca skapade över fyra gånger mer i expected goals och dominerade matchen efter gästernas tidiga ledningsmål. Innan dess kom dock en bra seger mot Athletic Bilbao och under säsongen har topplagen Villarreal, Betis och Sevilla alla tappat poäng här på Estadi de Son Moix. I slutet av januarifönstret hämtades tunge Vedat Muriqi in från Lazio. Kosovos anfallsstjärna har har gett in ny dimension på topp och imponerat med två mål och en assist på fyra matcher ligamatcher.

Real Sociedad har tappat fart jämfört med den friska säsongsinledningen. Alexander Isak har inte hittat målet på snart två månader och skadelistan innehåller en lång rad spelare, bland annat Adnan Januzaj. Framför allt har bortaspelet varit under all kritik. Sociedad har inte vunnit på resande fot i ligan sedan borta mot Osasuna i början på november. Ändå håller ”Isak-effekten” i sig, det vill säga att svenska folket överstreckar hans lag.

Här borde tvåan stå runt 40%, men i skrivande stund är den streckad till hutlösa 55%. Då ska den bort. Ettan är en potentiell rövarspik till väldigt låg procent, medan 1X är ett mer gediget förslag.

■■ Spikar då? Förutom de två stora favoriterna Chelsea och PSV som givetvis är spikalternativ, även om det tar emot till den höga streckningen, så är det svårt. Här är ändå två vettiga.

Match 5 . Returmöte i Copa del Reys semifinalrunda. 1–1 hemma var en besvikelse för Athletic Bilbao som hade räknat med ett bättre utgångsläge. Med tanke på baskernas styrka i cupspelet så ska dock de två senaste årens finalister fortfarande vara favoriter till avancemang. På vägen hit har både både Barcelona och Real Madrid slagits ut. Tränare Marcelo har deklarerat att cupspelet prioriteras och kommer ställa ut en stark elva. Truppläget är perfekt och här finns det inget att skylla på.

Det har däremot Valencia som har tunga avbräck i skadade Cillessen, Correa och Gaya. Dessutom är Maxi Gomez avstängd. Valencia har inte sett särskilt bra ut senaste månaderna. Den turliga segern borta mot Mallorca senast var faktiskt den första efter sju raka matcher utan vinst i La Liga.

Här har det svenska folket hamnat fel i streckningen helt då de just nu gör hemmalaget till favorit. I själva verket borde procenten vändas. Athletic Bilbao står nu i väldigt spelvärda 30%. Allt under 40% spikar jag.

■■ Match 13 . En väldigt viktig match för en plats i Mästerskapsrundan, vilket topp 6 i den skotska ligan kvalificerar sig till. Dundee United ligger på rätt sida strecket, men har bara en poäng tillgodo på jagande Livingston. Vinner värdarna i kväll kliver de alltså om, och det är givetvis målet. En pinne är en mindre seger för gästerna. Här tycker jag dock att Livingston ska ha goda chanser. Laget har blivit bättre och bättre efter en svag säsongsinledning. Senast kördes Dundee FC över fullständigt med 4–0 på bortaplan och positivt är att skyttekung Bruce Andersson är i toppform med tre mål på de två senaste.

Dundee United har gjort en väldigt bra säsong med sina mått mätt, men har det kämpigt just nu. En enda vinst på de sex senaste där bara ett enda mål har gjorts framåt. Offensiven är ett tydligt problem just nu där anfallarna är tydligt impotenta. Bortaspelet går särdeles tungt. Dundee United har faktiskt inte vunnit en bortamatch på snart ett halvår.

Håller sig ettan under 50% så spikar jag.

SKRÄLLEN

Fiorentina (match 3)

Första mötet av två i Coppa Italias semifinal. Fiorentina har varit starka hemma på Artemio Franchi hela säsongen, men undervärderas grovt av det svenska folket. Ett Juve som inte behöver gå för vinst i det här enskilda mötet och dessutom har en lång rad frågetecken i truppen chansas bort helt.

SPIKEN

Livingston (match 13)

Livingston är inne i en bra trend och skyttekung Andersson visar toppform. Bortasvaga Dundee United har inte vunnit på resande fot sedan oktober och har stora problem med offensiven. Bra etta!

FAVORIT I FARA

Real Sociedad (match 4)

Real Sociedad imponerar inte för stunden och har inte vunnit på bortaplan i ligan på flera månader. Mallorca är som bäst hemma på semesterön där de tagit poäng i tio av 13 matcher.