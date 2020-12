Inte bara en skräll – det är en rysare

ANNONS: SPELA EXPERTENS 64-RADERSSYSTEM

• • •

Det luktar Stryktips över dagens Europatips då kupongen domineras av engelsk fotboll. Så här stort spelvärde är det dock inte ofta man ser på Stryket, då det svenska folket har streckat flera matcher skevare än någonsin. Det är en kavalkad av överstreckade favoriter och häftiga skrällar.

Det är främst i The Championship jag tycker man ska lägga krut på garderingar då de flesta favoriter övervärderas. Med tanke på det täta spelschemat under jul i kombination med en av de jämnaste ligorna i världen finns det mer värde än vanligt att ta med skrällarna.

■■ Match 10 är ett sådant exempel där Preston blir en iskall hemmafavorit. Detta trots kräftgången på Deepdale denna säsong, bara tre lag har tagit färre poäng på hemmaplan i ligan. Den tyske backen Patrick Bauer och hårde Ben Pearson på mitten är fortsatt skadade och Preston fortsätter vara väldigt ojämnt i sina prestationer.

Coventry har visserligen haft lite svårt med målskyttet, men mot Prestons givmilda försvar finns det alla möjligheter. Nykomlingen håller annars ihop det bra och har faktiskt bara en förlust på sina tio senaste matcher.

Nära 60% på ettan lockar inte alls. Jag spelar X2 till ypperligt värde.

■■ Match 11 följer samma scenario där Stoke just nu streckas till hutlösa 56% Det är minst 15 procentenheter för högt. The Potters har visserligen en solid defensiv, men framåt ser det otroligt tamt ut. Målskillnaden, 1–0, på de fyra senaste ligamatcherna skvallrar om hur spelet sett ut. Att anfallslöftet och bäste målskytten Tyrese Campbell är skadad är en av anledningarna till impotensen. Här har Stoke dessutom en extra inklämd Ligacup-drabbning mot Tottenham i benen.

Det vankas åter tight och målsnålt när Nottingham kommer på besök. Gästerna har fått tillbaka skyttekung Grabban och tagit steg framåt de senaste matcherna.

Det här kan avgöras på tillfälligheter. Tvåan till 14% är ett måste.

■■ Jag kan inte heller låta bli att höja en lans för kupongens största skräll i match 13. Barcelona har som vi alla vet inte varit det vanliga Barca denna säsong och sladdar i La Liga. Nu saknas inte bara spelare som Alba, Fati, Roberto och Pique. Messi har dessutom förlängt sin ledighet hemma i Argentina då det uppges att han har en skadad axel. Det svenska folket streckar ändå upp Barcelona som i fornstora dagar till nära 90%. Jag vägrar singla ett sådant streck. Eibar ska nämligen inte underskattas.

Den lilla Baskien-klubben är svårspelad och trivs bra när den får slå ur underläge på bortaplan. På resande fot har de under vintern slagit lag som Sevilla och Betis, samt tagit poäng mot Real Sociedad.

Tvåan streckas till ynka 2% och det är inte ofta så låga streck har så pass bra skrällchans som här. Häftigt!

■■ Spikarna? Jag gillar vad jag ser hos Manchester United just nu. Med tanke på vad laget presterat på slutet så hör de hemma i topp 4 i Premier League. Lindelöf klev av skadad senast, men har väl i sanningens namn inte varit en bärande spelare. Just defensiven är väl vad man främst kan ifrågasätta i Solskjaers bygge. United har dock en fin bredd framåt som kommer väl till pass i det tighta spelschemat. Här kan spelare som Cavani och Greenwood kliva in vid rotation.

Framför allt ser Wolverhampton inget vidare ut för tillfället. Skadan på Jiménez har varit förödande för anfallsspelet i kombination med en formsvag Traoré. När det finns så många andra bra skrällar så väljer jag att lägga alla ägg i Uniteds korg i kväll.

Den något för högt streckade ettan spikas i match 1.

■■ En klart vettig spik hittas även i match 3. West Bromwich ställde ut en riktig långtradare till buss borta mot Liverpool och lyckades på något mirakulöst sätt lösa en pinne med sina 22% bollinnehav. På hemmaplan behöver Allardyce hitta på något mer än elva man i eget straffområde. WBA håller inte måttet i Premier League och har kapten Livermore avstängd.

Leeds ska ha toppchans på The Hawthorns i kväll för här råder det klasskillnad, även om insatsen i 1–0-vinsten mot Burnley senast hade lite övrigt att önska.

Håller sig tvåan runt 50-55% så spikar jag.

• • •

ANNONS: SPELA EXPERTENS 432-RADERSSYSTEM

• • •

SPIKEN

Manchester United (match 1)

Jag gillar det offensiva spelet Manchester United visar upp för tillfället. Möter här Wolverhampton i rätt läge då gästernas tunna trupp ser tröttkörd ut och lider rejält av skadade stjärnan Jiménez frånvaro.

SKRÄLLEN

Eibar (match 13)

Nej, jag vägrar spika ett Barcelona utan Messi till över 85% hemma mot ett hårt arbetande Eibar som trivs på bortaplan. Inte denna märkliga säsong. Tvåan är inte en skräll – det är en rysare till fjuttiga 2%. Jag kan inte låta bli att plocka med den.

FAVORIT I FARA

Stoke (match 11)

Stoke är det mest överstreckade tecknet på kupongen. Lite märkligt med tanke på att de gjort ett mål framåt på de fyra senaste ligamatcherna. Nottingham har fått tillbaka skyttekung Grabban och kommer från tre raka utan förlust. Tvåan runt 15% är ett riktigt REA-pris.