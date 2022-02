Hög höjd gör Bolivia till spelvärda spiken

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Engelsk fotboll från The Championship och League One står för kvällens behållning på Europatipset innan vi under natten går vidare och stänger kupongen med fem matcher från det sydamerikanska VM-kvalet.

Hela sex matcher hämtas från League One, där favoriterna blir högt streckade rakt över. Det svenska folket har inte så mycket mer än tabell-läget att gå på när de tippar och svamlar i blindo. Sheffield Wednesday är en jättefavorit i match 7 som jag är sugen på att gardera. Motståndet Morecambe är ingen slagpåse och har en skyttekung i Cole Stockton som bombat in 17 mål den här säsongen och kan lösa poäng på egen hand. Dessutom vann Morecambe hemmamötet tidigare under säsongen så när ettan streckas upp över 80% gäller det att dra öronen åt sig.

Här är några av mina tidiga tankar i övrigt:

■■ Match 8 . Wigan är absolut ett av de bästa lagen i den här serien, kanske det bästa. Men det är en lång säsong och alla lagen gör sämre insatser emellanåt. Kort vila här från lördagens match borta mot mediokra Cheltenham. En helt jämn tillställning som slutade

0–0, en missräkning.

Här ska de inte gå helt säkra mot ett Oxford som agerar ojämnt, men som har höga toppar och en av ligans vassaste offensiver. 50 mål totalt är det faktiskt bara Sunderland som slår. I lördags blev det en utklassningsseger borta mot Gillingham där stackars Pontus Dahlberg hade en av sina sämsta kvällar i karriären när han släppte sju mål (7–2) i nät. Den gamle Liverpool-talangen Cameron Brannagan pangade in hela fyra baljor. Förutom givne målskytten Matt Taylor (13 mål) med flera säsonger i The Championship under bältet så är det framför allt bredden som imponerar hos gästerna. Hela fyra spelare har gjort sju mål eller fler i laget och tolv spelare har målat i ligaspelet.

Här är det upplagt för en målrik och svängig match mellan två topplag. Då passar gubbgarderingen (ettatvåa) väl till pass och på så sätt få med den spelvärda tvåan till blott 16%.

■■ Match 10 . Colombia blev utbuat av hemmapubliken efter 0–1 mot Peru. Det var häpnadsväckande nog sjätte raka matchen utan mål framåt för colombianerna. Förlusten var dock långt ifrån rättvis. Colombia dominerade matchbilden fullständigt och kommer oftast vinna tillställningen om den spelas om. Ospina stod dock för en väldigt kostsam målvaktstavla som ledde till matchens enda mål. Nu måste ”kaffeodlarna” börja plocka poäng om VM-biljetten inte ska hamna för långt bort. Just nu saknas det tre poäng till en direktplats och två till en kvalplats. Långt ifrån omöjligt således. Atalanta-duon Muriel och Zapata är inte med i truppen denna samling och Yerry Mina är avstängd på mittbacken, men det är ändå en på papperet bra elva som kommer till start. Framåt finns Frankfurts formstarke anfallare Borre ihop med den gamle finliraren Falcao. I övrigt märks Liverpools nyförvärv (en affär som kostade närmare 600 miljoner totalt) Luis Diaz, som har en kanonsäsong i Porto med sig. Lägg därtill ännu mer rutin i James Rodriguez och Cuadrado så är det inte ett lag som saknar kvalitet.

Argentina har gjort ett ypperligt kval, men är redan VM-klart och har således inte mer än äran att spela för. Messi, som var helt avgörande i sommarens Copa América, är inte ens med i truppen och hela fyra ordinarie pjäser är avstängda i Otamendi, De Paul, Paredes och Tagliafico. Argentina har haft det rätt svårt med Colombia de senaste åren och inte slagit nattens motstånd under ordinarie tid sedan 2016. Visst ska värdarna vara klara favoriter hemma i Córdoba, men strecken drar iväg alldeles för mycket i vad jag tror blir en tight och målsnål tillställning.

Ettan står i skrivande stund i nära 65% när 50% vore mer korrekt. X2 för ett högmotiverat och revanschlystet Colombia ska således vara av högsta prio.

■■ Match 9 . Jag gick emot Bolivia rakt av på Topptipset förra veckan när de spelade mot Venezuela. Ett rött kort med halvtimmen kvar hjälpte så klart till, men 1–4 i baken vara ändå klara och rättvisa siffror. Nu höjs svårighetsgraden på motståndet, men jag tror ändå Bolivia har toppchans. Konstigt? Nej. Nu gäller helt andra förutsättningar sett till förra veckans bortamatch. Bolivia är ett renodlat hemmagäng som är ett helt annat lag i La Paz, en av världens högst belägna städer på 3 600 meters höjd över havet. Den tunna luften ger bolivianerna en stor fördel. Värdarna har tagit hela 13 av sina 15 poäng i VM-kvalet här hemma, vilket säger en del. Senast kommer de från en utklassningsseger mot Uruguay där Bolivia vann med 3–0, trots en missad straff och spel med en man mindre sista kvarten. Innan dess lades Paraguay på rygg med 4–0!

Chile är ett snäpp upp mot de motstånden, men gästerna gör inget bra kval så här långt och det ska mycket till för att de ska ta sig till Qatar. Förlusten hemma mot ett Messi-löst och redan VM-klart Argentina var en liten dödsstöt. Den ålderstigna truppen är beroende av en generationsväxling och här har de dessutom hela fyra tunga avstängningar, bland annat på centralfiguren Vidal. Dessutom är Bravo och Vargas skadade.

Det svenska folket streckar upp den här matchen jämnt och då är det läge att välja sida. Jag gillar verkligen Bolivias chanser. Håller sig ettan runt 40% så spikar jag.

■■ Match 11 . Det finns fyra stora oddsfavoriter med på kupongen i Rotherham (match 6), Sheffield W (match 7), Brasilien (match 11) och Uruguay (match 13). För att hålla nere variansen och fortsatt ha en oddsmässig hyfsad chans på 13 rätt så gäller det att tänka till kring dessa fighter. Spikar man alla så kommer utdelning bli därefter, så det är inget alternativ. Men en eller två borde singlas trots höga streck. Spiken jag nyper först av de fyra storfavoriterna blir Brasilien. Brassarna kommer från 1–1 i den tuffa bortamatchen mot Ecuador. En otrolig tillställning som var minst sagt underhållande med tanke på allt som hände. Bland annat fick målvakt Allison två (!) röda kort, men räddades kvar på planen av VAR båda gångerna. Ecuador var riktigt bra och högmotiverat så en poäng var inget att skämmas över för ett redan VM-klart Brasilien utan Neymar. Storstjärnan är out nu också, men elvan osar ändå ren klass med världsspelare på samtliga positioner. Framför hemmafansen på gigant-arenan Mineiráo i Belo Horizonte så kommer brassarna tända till även utan kniven på strupen.

Här väntar dessutom väldigt lämpligt motstånd i ett Paraguay som inte alls imponerar. Nästjumbon har bara tagit en pinne på de senaste fem matcherna vilket gör att chanserna på VM är borta. Bortaspelet är inte heller någon favorit, två mål på sju bortamatcher i detta kval, varav noll bortamål under hela 2021, går enkelt att beskriva som svagt.

Jag har svårt att se Brasilien gå mållöst och bankspikar ettan.

SKRÄLLEN

Colombia (match 10)

Colombia har gått tungt på slutet, men har rejält med klass i laget och har fortfarande bra häng på en VM-plats. Argentina har redan säkrat sin biljett, har bara äran att spela för, och saknar mängder av ordinarie pjäser. Förutom Messi som vilas denna samling så är fyra spelare avstängda.

SPIKEN

Brasilien (match 11)

Paraguay gjorde inte ett enda bortamål under hela 2021 och räcker inte till i detta VM-kval. Framför hemmafansen vill brassarna alltid visa upp sig. Klasskillnad och bankspik.

DRAGET

Bolivia (match 9)

Bolivia lyfter verkligen hemma på den höga höjden i La Paz. 13 poäng inspelade poäng på de fem senaste hemmamatcherna gör att laget fortsatt har häng på VM. Chile kommer få jobbigt med den tunna luften och lider av fyra tunga avstängningar på centrala spelare. Jag väljer sida för ettan i en oddsmässigt jämn drabbning.