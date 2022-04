HIF kan mycket väl ställa till det borta mot Häcken

Det är inte mycket man kan vara säker på när det vankas en hel poolspelskupong, men en sak är jag tämligen övertygad om denna söndag. Den kommer bjuda på en hel del känslor. Flera heta derbyn tar nämligen plats där Merseyside-derbyt mellan Liverpool och Everton och tvillingderbyt i Stockholm (AIK-Djurgården) är körsbären på tårtan.

Som vanligt är det Europas fem bästa ligor som kliver in på kupongen ihop med färska Allsvenskan. I slutstriden av de europeiska ligorna gäller det så klart att kolla lite extra på förutsättningar för respektive lag i ligan i kombination med vilka som fortsatt dubblerar med Europaspel.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Chelsea har inte haft någon större lycka i sina derbyn hemma på Stamford Bridge de senaste veckorna. 1-4 mot Brentford och 2-4 mot Arsenal är siffror som verkligen sticker ut och Thomas Tuchel var mer än lovligt irriterad på sina spelare efter fajten mot The Gunners. Mängder av individuella misstag, inte minst från Andreas Christensen och Malang Sarr, kostade The Blues den matchen. Skadade Antonio Rüdiger saknades verkligen och han ser ut att missa även denna tillställning. Räkna med att Thiago Silva kliver in från start och på mittfältet borde Jorginho ta formsvaga N’Golo Kantés plats. Då har Chelsea trots allt fortfarande ett ruggigt starkt lag på pappret. Framåt hade Romelu Lukaku svårt att hitta rätt mot Arsenal, men Timo Werner ser bättre och bättre ut i den blåa tröjan och tillsammans med Mount och Havertz lär han få sina chanser. Inte minst då besökarna också har stora problem i försvaret. West Ham har fått spela med Diop och Dawson som mittbackar den senaste tiden sedan Kurt Zouma gått sönder. Nu har även Diop gjort sig illa och det innebär att David Moyes inte har speciellt många mittbackar att välja mellan. Sedan tidigare finns Ogbonna på skadelistan. Vi lär få se en nödlösning här och det är inte en tränares dröm i en bortamatch mot de regerande Europamästarna. Dessutom har The Hammers tagit sig till semifinal i Europa League där Eintracht Frankfurt väntar redan på torsdag, en tillställning som de säkerligen redan har en del tankar på. Visst kan spelare som Antonio, Benrahma och Bowen göra mycket av lite, men mot ett revanschsuget Chelsea tror jag inte de räcker till. Ettan streckas hårt, men håller den sig under 70% är det ändå helt okej då jag tycker det finns bättre skrällchanser på annat håll. Chelsea spikas i Londonderbyt!

■ Match 4. Försvarsmässigt stod Brighton emot väldigt väl på Etihad Stadium i den tuffa bortamatchen mot Manchester City, men ett par oturliga studsar gjorde att Potters försvarsmur till sist raserades. När domaren blåste av matchen hade de ljusblåa prickat in tre bollar och det blev precis som förväntat. En xGA (expected goals against) på 1,53 borta mot City är dock inget att skämmas för, men däremot hade Brighton låga 0,12 i expected goals. Det lär se annorlunda ut redan på söndag när de blåvita vänder hem till AmEx Stadium för ett sydkustderby mot Southampton. Bissouma är fortfarande avstängd, men Trossard kan möjligen vara tillbaka i truppen efter sin sjukdom. Maupay och Lallana är dessutom sugna på att ta plats i startelvan igen. Innan förlusten mot Manchester City bortabesegrade Brighton både Tottenham och Arsenal vilket säger det mesta om kvalitén i truppen. Southampton visade ingen kvalité alls i torsdags när de föll borta mot Burnley med 0-2. Nederlaget var helt rättvist och visst känns det som att Ralph Hasenhüttl har svårt att motivera sina spelare som mest tänker på den stundande sommarsemestern. På sina åtta senaste tävlingsmatcher har The Saints 1-1-6 och på resande fot har de bara vunnit tre av 16 ligamatcher på hela säsongen. Brighton spelar en bättre fotboll i dagsläget, får en dags mer vila och spelar denna match på hemmaplan. Jag gillar ettan och väljer att singla det tecknet även om värdet inte ser ut att bli det allra bästa.

■ Match 6. Efter tre raka förluster lyckades äntligen Helsingborg knipa en seger i Allsvenskan när Elfsborg gästade Olympia i torsdags. 1-0 slutade matchen och stor hjälte blev målvakten Kalle Joelsson som räddade en straff från André Römer. Han behöver spela på toppen av sin förmåga om sejouren i Allsvenskan ska bli mer än ettårig för de blåröda skåningarna. På mittfältet saknades Armin Gigovic på grund av en skadekänning och han är tveksam till spel här också. Lingman, Ejupi och Jönsson är dock en duktig trio som både har fysik och passningsskicklighet. På topp står Anthony van den Hurk fortfarande utan mål i rätt bur (ett självmål finns noterat) och där har HIF ett ordentligt sparkapital. Mot Elfsborg var det istället den lille magikern Taha Ali som nätade. Hans första allsvenska mål i karriären, men garanterat inte det sista. Häcken har blandat och gett en del i inledningen av säsongen. Premiären mot AIK var strålande och då firade Bengtsson, Uddenäs och Jeremejeff stora triumfer på topp. Derbyförlusten mot IFK Göteborg var desto svagare och då hade de gulsvarta svårt att komma till riktigt farliga lägen. I veckan spelade Häcken 1-1 borta mot krislaget IFK Norrköping och även då gick det att begära mer av anfallsspelet. Per-Mathias Högmo har plockat in flera nya spelare under vintern och det kommer ta ett tag innan spelet sätter sig helt och hållet. Nu väntar säsongens första match på gräs och det är ett underlag som passar Häcken sämre. I fjol vann ”Getingarna” faktiskt bara en enda match på gräs. Dessa två lag var i samma grupp i Svenska Cupen och spelade 1-1 på Bravida Arena i början av mars. I Skåne ska Helsingborg definitivt kunna stå upp väl mot göteborgarna igen och när allt spelvärde sitter till vänster är det där vi börjar strecka. Jag chansar bort den övervärderade favorittvåan helt.

■ Match 9. Napoli har förlorat mark i kampen om Scudetton efter att ha tappat poäng i två raka matcher. 2-3 mot Fiorentina följdes upp av 1-1 mot Roma och nu är det en bit upp till Milano-lagen på första- och andraplats i Serie A. Ska Napoli ha någon chans alls att ta hem ligatiteln måste de troligen gå rent i de avslutande omgångarna och det är inte säkert att ens det räcker. Senast mot Roma tog de ljusblå ledningen tidigt i matchen efter att Insigne satt dit en straff, men efter det hade Napoli svårt att skapa heta målchanser. Osimhen såg oskarp ut och Lozano har en bit till toppformen. Det dröjde fram till den 91:a minuten innan Roma satte dit kvitteringen, men det var på intet sätt oförtjänt. Kalidou Koulibaly drog på sig ett gult kort i matchen vilket gör att försvarsgeneralen är avstängd nu. Rrahmani och Jesus är skickliga mittbackar, men visst känns det tryggare när ”K2” finns på plan. Empoli har inte vunnit en ligamatch sedan innan lucia och det är enbart tack vare den fina hösten som de inte är indragna i bottenstriden. Den senaste triumfen kom faktiskt mot just Napoli i Neapel i en match som Empoli vann med 1-0 efter att Cutrone avgjorde med 20 minuter kvar. 24-åringen är fortfarande kvar i klubben, men det är Andrea Pinamonti som är det stora offensiva hotet. Med tio inprickade ligamål har större klubbar fått upp ögonen för hemmalagets striker. Visst ska ett guldjagande Napoli gälla som favoriter, men här har streckningen på tvåan spårat ur fullständigt. I skrivande stund är den över 80% istället för de 60% som hade varit mer rimligt. Empoli har skrällt mot Spallettis gäng förr och kan de göra det igen kommer det göra underverk för utdelningen. Alla tecken plockas med där vänstersidan rensar magiskt.

Spiken

Chelsea (match 2)

West Ham gör en stark säsong, men behöver hela truppen tillgänglig för att kunna slåss på alla fronter. När flera mittbackar saknas har inte Moyes de verktyg som krävs för att bryta ner Chelsea. Stark etta.

Skrällen

Helsingborg (match 6)

Häcken har ännu inte spelat på gräs i årets allsvenska och det är ett underlag som brukar passa göteborgarna sämre. Helsingborg flyger högt efter triumfen mot Elfsborg och kan mycket väl lösa andra raka till härligt värde.

Favoriten i fara

Napoli (match 9)

Napoli fick stryk av Empoli på hemmaplan i december och med två raka poängtapp är inte självförtroendet på topp. Visst visar Empoli svag form, men i sina bästa stunder kan de hota storlagen i serien. Varning utfärdas i Toscana.