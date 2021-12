Han återvänder som en förlorare

Europas alla fem största ligor tar plats på söndagens Europatips. Kupongen bjuder mestadels på en hel del luriga matcher och spelvärde.

De största favoriterna är Tottenham (match 3) som tar emot Norwich och Juventus (match 8). Genoa har inte vunnit borta mot Juve på otroliga 30 år och har dessutom en del problem i truppen nu. Jag bankspikar således ettan i Turin, men låter lädret rulla så långt det går i London där jag inte tycker att Spurs förtjänar en streckning över 85%. På så sätt håller vi nere variansen, men går ändå för stora pengar.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 7. Sassuolo önskar nog att de kunde möta lag från täten av Serie A varje vecka. Då visar sig nämligen de grönsvarta från sin allra bästa sida. 3-1 borta mot Milan följdes i veckan upp av 2-2 mot Napoli. I den tillställningen hämtade Sassuolo dessutom in 0-2 och hade till och med en segerboll inne på övertid. Ett mål som dock dömdes bort efter VAR-koll. Den italienska landslagstrion Raspadori, Scamacca och Berardi fungerar ypperligt när de får ytor att löpa på. När gästerna förväntas föra spelet går det däremot lite trögare, något som förlusterna mot Udinese och Empoli vittnar om. Tipparna stirrar sig blinda på de två senaste matcherna och streckar upp tvåan hårt, för hårt. Spezia är nykomlingar i Serie A och kommer från tre raka förluster. Det har dock stått minst sagt tufft motstånd på programmet, senast var det Inter på San Siro som gällde. Där kom Spezia undan med hedern i behåll trots förlusten med 0-2. Nu tror jag vi kommer få se ett mer framåtlutat hemmalag där spelare som Gyasi, Manaj och Nzola får mer utrymme. På hemmaplan har Spezia tagit poäng i tre av sina fyra senaste matcher och de kan mycket väl få med sig något från denna bataljen också. 1X är tecken som rensar fint och vi lämnar tvåan kring höga 60-65% utanför kupongen helt och hållet.

■ Match 13. Christian Streich är en mästare med små medel och har fått ihop ett Freiburg som spelar riktigt trevlig fotboll. De inledde säsongen med tio raka ligamatcher utan förlust, men nu har de rödsvarta åkt på tre raka nederlag. 1-2 mot Bayern München och 0-2 mot Eintracht Frankfurt är inget att skämmas för, men 1-2 mot Bochum var ett steg i fel riktning. Bättring krävs om inte Freiburgs mycket oväntade Champions League-plats ska glida dem ur händerna redan denna helg. Skadeläget är bra då det i praktiken bara är Nils Petersen som ser ut att saknas. Då bör vi få se Holer, Jeong och Grifo från start med Demirovic och Sallai som jokrar på bänken. En uppställning som ska kunna hitta luckor på ett skakigt hemmalag. Borussia Mönchengladbach tippades inför säsongen tillhöra toppen av Bundesliga, men ligger på den undre halvan av tabellen efter 13 omgångar. 1-4 mot Köln förra helgen var det senaste i raden av bottennapp. Nu är viktiga Lars Stindl tveksam till spel på grund av magproblem och det kommer märkas. Visst har Borussia ett starkt spelarmaterial med Ginter, Elvedi, Sommer, Pléa och Thuram för att bara nämna några stjärnor, men så som de har sett ut under hösten är det inget lag att lita på. Något som det svenska folket ändå ser ut att göra. Ettan streckas nästan 20 procentenheter för högt och då är det ett måste att prioritera skrällen. Tvåan till 13% är en tidig julklapp.

■ Match 4. Leeds ser ut att välkomna Patrick Bamford och Luke Ayling tillbaka till matchtruppen denna söndag och det är väldigt goda nyheter. Framförallt den förstnämnda har saknats, något som syns på kolumnen över gjorda mål. Efter 14 matcher har The Peacocks bara nätat 13 gånger, att jämföra med 24 fullträffar vid samma stadie förra säsongen. De senaste månaderna har Raphinha dragit ett enormt lass i offensiven och det var också brassen som satte dit matchens enda mål mot Crystal Palace på en övertidsstraff. Något som också ger en boost till de vitklädda. Med vind i seglen ser jag framför mig ett Leeds som kommer klättra i tabellen. En som kommer göra allt för att stå i vägen för den saken är Brentfords svenska kapten Pontus Jansson som har ett förflutet i Bielsas gäng. Jansson och hans lagkamrater har dock haft svårt att få till det fullt ut de senaste veckorna och har bara vunnit en av sina fem senaste matcher. Tio insläppta mål på dessa fajter visar på att Jansson själv har en del att slipa på. Skadorna på målvakten Raya och den norske mittbacken Ajer har försvagat defensiven. I torsdags torskade The Bees derbyt mot Tottenham och gästerna får därmed två dagars kortare vila till denna match. Det avgör saken. Ett tröttkört Brentford åker på sin andra raka förlust. Ettan spikas till cirka 55%.

■ Match 11. Osasuna har blandat och gett en del under hösten, men en tiondeplats inför helgens matcher är fullt godkänt. Sex raka omgångar utan seger och det faktum att gänget från Pamplona endast nätat två gånger på dessa tillställningar oroar dock. Budimir och Ávila har stått för målen och det är också främst till den duon som hoppet står under söndagen. Jag tror att de, och hela Osasuna, har en tuff kväll framför sig. Levante är enda lag i La Liga som ännu inte har vunnit någon match och givetvis ligger de längst ner i tabellen. Samtidigt har Grodorna från Valencia visat kvalité på hemmaplan. På Estadi Ciutat de València har nämligen Atlético Madrid, Athletic Bilbao och Real Madrid alla tvingats lämna ifrån sig poäng under de senaste månaderna. Enis Bardhi, José Luis Morales och Roger Martí bildar en vass offensiv trio, det är försvarsspelet som fallerat fullständigt under säsongen. Shkodran Mustafi är dock tillbaka i backlinjen igen efter sin skada och den före detta tyske landslagsmannen nätade dessutom i 1-3-förlusten mot Real Betis. Kan han ta ytterligare steg närmare toppformen är mycket vunnet. Det är alltså seriens sämsta försvar som ställs mot ett Osasuna som har glömt av hur man gör mål. Det borgar för en intressant tillställning och jag är inne på att Levante äntligen får stämma upp i segersång. Stannar ettan under 40% är det en spännande chansspik.

Skrällen

Spezia (match 7)

Spezia har tagit poäng i tre av sina fyra senaste hemmamatcher och möter nu ett Sassuolo som trivs sämre med favoritskapet på sina axlar. Till strålande värde är det 1X vi ritar ned i första hand.

Spiken

Leeds (match 4)

Att Leeds får tillbaka Patrick Bamford i spel betyder oerhört mycket. Hur många minuter det blir för strikern återstår att se, men räkna med att han gör ett intryck. Brentford var chanslösa mot Tottenham i torsdags och får kort vila från den matchen. Jansson återvänder till Elland Road som en förlorare.

Draget

Levante (match 11)

Levante har ännu inte vunnit någon match i denna upplaga av La Liga, men det är bara en tidsfråga innan det sker. Spelmässigt ser det oftast helt okej ut och på hemmaplan har endast två av sju matcher slutat med förlust. Osasuna är ett mediokert lag med svag form och åker på stryk i Valencia. Fin etta kring 40%.