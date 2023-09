Gästar mardrömsarenan – börja strecka från vänster!

De stora europeiska ligorna i kombination med Allsvenskan och ett grekiskt stormöte är det som ska analyseras på söndagens Europatips. Med 4,5 miljoner i jackpot lär omsättningen bli stor. Det finns några för många större oddsfavoriter för min smak, men jag ska slita hårt för att åtminstone någon ska falla. Jag börjar jobbet på Goodison Park.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Everton har varit nära att åka ur Premier League två år i rad och det mesta pekar mot att det blir en nervig säsong igen. En pinne på fyra omgångar är inte bra nog och den poängen var The Toffees nära på att tappa mot Sheffield United där Pickford avslutade matchen med en magnifik dubbelräddning. Nu har dock Sean Dyche fått en del positiva besked. Dwight McNeil är redo att göra sin första start för säsongen och Calvert-Lewin ska ha återhämtat sig från sin ansiktsskada. Strikern startar troligen inte då Beto såg spännande ut mot Sheffield United, men att ha den kvalitén på bänken lyfter Everton. Beto blir dessutom en tuff spelare att hantera för Arsenals ganska mjuka försvar. Det är en stor och stark anfallare. Arsenal har haft vissa problem i försvaret och Ramsdale har inte sett helt trygg ut mellan stolparna. Längre fram i banan har The Gunners haft mycket boll men däremot haft svårt att penetrera motståndarförsvaren. Parteys passningsfot saknas. Visst kan Saka, Martinelli, Jesus och Ödegaard luckra upp detta Everton om de får till en fullträff, men faktum är att The Gunners har haft stora problem på denna arena på senare år. Tre raka förluster på Goodison Park finns i bagaget. När Champions League väntar runt knuten kan gästerna mycket väl få problem igen. 1X, som rensar riktigt bra, lockar mest.

■ Match 11. Det finns många sätt att få sparken på. Laurent Blanc förseglade sitt eget öde när han besvarade en fråga om vad som behövde förändras i Lyon för att föra klubben framåt med: ”Byta tränare”. Det var precis vad Lyon gjorde under landslagsuppehållet och den franska kaosklubben ska nu försöka få ordning på torpet. Alexandre Lacazette är tillbaka från sin avstängning och det är väldigt viktigt för hemmalaget som bara nätat tre gånger på fyra omgångar och faktiskt är jumbo med en inspelad poäng. Tio insläppta mål visar vart det största problemet ligger och med Dejan Lovren på skadelistan blir det svårt att hålla tätt här också. Le Havre är nämligen en sevärd nykomling. Nabil Alioui har tagit kliv under sommaren och ser nu ut som en framtida storspelare. Tre mål har han stått för hittills och tillsammans med nya Bayo ska han kunna terrorisera Lyons försvar. Gästerna från Normandie har tagit poäng i tre av fyra omgångar så långt där 2-2 borta mot både Montpellier och Rennes är resultat som sticker ut. Självförtroendet är också på topp efter 3-0 mot Lorient innan uppehållet. Jag har svårt att förstå varför det svenska folket ger så stort förtroende till krislaget Lyon och går för X2 fullt ut!

■ Match 12. Heidenheim var nära att ta sig upp till Bundesliga redan säsongen 2019/20 där de föll i kvalet mot Werder Bremen på grund av bortamålsregeln. Samma Werder Bremen som står för motståndet idag vilket skänker lite extra krydda till matchen. Tim Kleindienst stod för båda målen i det kvalet och anfallaren är kvar i klubben och var den stora anledningen till att Heidenheim till sist tog sig upp till Bundesliga för första gången någonsin med sina 25 ligamål i fjol. 28-åringen satte dit sitt första mål för säsongen när Heidenheim hämtade in 0-2 till 2-2 borta mot Borussia Dortmund innan uppehållet och efter kvitteringen hade faktiskt FCH chans att få in ett vinnande tredje mål också. Kleindienst är hungrig på fler baljor och med Beck, Beste och nye Pieringer som tänkbara kamrater i offensiven är det inte helt enkelt att stoppa detta hemmalag. Werder Bremen besegrade Mainz med hela 4-0 innan uppehållet och det var viktigt för de grönvita att visa att de kunde hitta nätet även utan Füllkrug som har flyttat till Dortmund. Jag tror dock att Bremen kommer få ordentliga problem på bortaplan hela säsongen och truppen ser ganska medioker ut. Här har tipparna och spelbolagen valt olika favoriter vilket gör att värdet på ettan är utmärkt. Då är det en riktigt fin spik.

■ Match 13. De regerande grekiska mästarna tar emot landets mesta mästare i ett prestigefyllt derby under söndagen. AEK Aten, som tog hem titeln i fjol, har bara hunnit spela två ligamatcher hittills och plockat fyra poäng mot svagt motstånd. 3-2 mot Volos, trots spel med en man mindre under större delen av matchen, var åtminstone ett steg i rätt riktning och med elva man på banan ska de gulsvarta ses med vettig chans att dominera detta möte. Niclas Eliasson har fått ett allt större förtroende ute på sin kant och han stod för en assist mot Volos. Med Amrabat och Gacinovic centralt samt Zuber, Pineda och Ponce längre fram i banan finns det mycket kvalité i truppen. Vida är dessutom fortfarande en skicklig mittback trots att han börjar bli lite till åren. Olympiakos har kört över allt motstånd hittills och noteras för nio poäng och 10-0 i målskillnad efter tre ligamatcher. Masouras och Fortounis är två rutinerade herrar som fortfarande är viktiga för gästerna. Den duon och resten av Olympiakos får dock slå ur underläge under söndagen. AEK tog fyra poäng mot Olympiakos i vårens mästerskapsgrupp och ska ses med ypperlig chans att vinna detta på hemmagräset. Stannar ettan under 45% är det en utmärkt värdespik.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 96 rader

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 288 rader

Spiken

Heidenheim (match 12)

Heidenheim såg riktigt bra ut under den sista halvtimmen i bortamatchen mot Borussia Dortmund och kunde mycket väl ha vunnit den minst sagt svåra kampen. Werder Bremen är ett enklare motstånd, dessutom på hemmaplan, och ettan känns väldigt bra.

Skrällen

Le Havre (match 11)

Lyon har bytt tränare och kaos råder i den en gång så stolta klubben. Visst finns det en del skickliga individualister i klubben, men de fungerar inte tillsammans som ett lag. Det gör däremot Le Havre som mycket väl kan skrälla.

Favoriten i fara

Arsenal (match 1)

Arsenal har haft stora problem på Goodison Park i många år och med en Champions League-match till veckan är det inte otänkbart att Arteta överkomplicerar saker igen. 1X är tecken som inte får missas i Liverpool.