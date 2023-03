Går för det stenhårda alternativet denna kväll

Det finns flera brutalt högt streckade favoriter på söndagens Europatips. Både Inter (match 4) och Barcelona (match 6) ser ut att streckas upp mot 90%. En av dem bör man nog försöka gardera om det siktas mot miljonerna.

I övrigt tycker jag det finns flera fräcka chansspikar och kul skrällalternativ. Det är alltid en lång väg att vandra för 13 rätt och hög utdelning, men 5 miljoner i jackpot kryddar åtminstone chanserna.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 5. Sampdoria får ingenting att fungera. Trots två helt okej insatser har det blivit noll poäng i matcherna mot Lazio och Bologna efter två uddamålsförluster. Så har det sett ut under stora delar av säsongen för laget från Genua som är sist i Serie A med hela nio poäng upp till säker mark. Jag tycker dock inte truppen ser så dålig ut. På mitten hittas rutinerade rivjärnet Tomás Rincón tillsammans med Cuisance och Tottenham-lånet Harry Winks. Längre bak i banan är Nuytinck en hyfsad försvarare. På topp är Manolo Gabbiadini avstängd denna söndag, men det spelar mindre roll då han har varit iskall ändå. Sam Lammers får dra ett tungt lass i fören och då Quagliarella är småskadad kan mycket väl Jesé ta en startplats. Spanjoren har inte alls fått till sin karriär på det sätt som förväntades när han slog igenom, men det är alltjämt en spelare med mycket boll i sig. Salernitana ligger 13 poäng före Sampdoria i tabellen, men värt att nämna är att gästerna faktiskt har lägre xPTS. Enligt den statistiken så borde Salernitana vara jumbo i Serie A. Troost-Ekong är skadad och när inte han kan delta ser försvaret rejält ihåligt ut. 26 baljor har släppts in på elva bortamatcher och sedan han kom till klubben har den hårfagre mexikanen Ochoa behövt stå på huvudet mer än en gång i målet. Framåt finns Piatek och den före detta Sampdoria-spelaren Candreva som alternativ och norrmännen Botheim samt Bohinen kan också få speltid. Spelare för spelare håller jag dock besökarna lägre än Sampdoria och nu är det äntligen dags för arrangörerna att ha marginalerna på sin sida. Tipparna borde inte strecka upp ettan till några oanade höjder med tanke på hur tabellen ser ut. Det gör den till en helt okej spik som springer lite under radarn.

■ Match 9. Totalt sett har våren varit riktigt lyckosam, men den senaste veckan har varit dålig för Marseille. Först åkte de på stryk i toppmötet mot PSG med 0-3, något som gör att det skiljer åtta poäng upp till parisarna i toppen av Ligue 1. Efter det åkte OM chockartat nog ur Coupe de France mot lilla Annecy. En turnering där de hade öppen väg mot titeln efter att redan ha slagit ut PSG. Marseille spelade en stark elva mot Annecy, men föll efter en nervig straffläggning. Skadeläget ser nu helt okej ut och här bör Bailly kliva in i mittförsvaret medan Tavares och Clauss tar hand om kanterna. Veretout och Guendouzi startar centralt medan Sánchez ska stå för magin framåt. Ett starkt lag som dessutom gjort det bra på bortaplan under säsongen. Nu ställs de dock inför ett jättetufft test. Rennes är hela seriens bästa hemmalag med elva segrar på 13 försök och sex av de sju senaste tävlingsmatcherna på Roazhon Park har slutat med att hemmapubliken har fått jubla. Under den perioden har både PSG och Nice besegrats. Martin Terrier är alltjämt skadad och det är ett aber, men i Doku, Kalimuendo, Gouiri och Toko Ekambi finns det spets så det räcker och blir över ändå. Den stora nyckeln blir dock hur Majer och Bourigeaud löser spelet centralt. Jag tror vi får se en fin insats av värdarna som bara har förlorat en gång mot Marseille här sedan 2015. Ingen minns en fegis och jag väljer sida. Stannar ettan kring 30-35% är det en häftig spik.

■ Match 7. Real Madrid hade verkligen en utmärkt chans att knäppa värsta rivalen Barcelona på näsan i torsdagens Copa del Rey-semifinal då katalanerna saknade flera bärande pjäser. Trots hemmaplan åkte Marängerna dock på stryk med 0-1 och har därmed skaffat sig ett lurigt utgångsläge inför returen. Ancelotti valde såklart att ställa sin bästa elva på benen i den matchen som alltså spelades för bara tre dagar sedan. Det bör ha kostat kraft och de vitklädda matchas väldigt hårt nu då de alltjämt är kvar i alla turneringar. Frågan är hur mycket Benzema och Vinícius Júnior orkar springa och hur hög belastning de klarar av. En som inte får någon belastning alls i denna match är Luka Modric då kroaten är avstängd. Det är såklart ett avbräck modell större då det finns få bättre tvåvägsmittfältare i världen. Real Betis har vilat i nio hela dagar och sett Real Madrid spela två matcher sedan Sevilla-klubben senast var uppe i elden. Då spelade de en helt galen match mot Elche som innehöll hattrick i både straffar och utvisningar. Betis vann till slut den matchen med 3-2 och har därmed tre raka segrar i La Liga. Det gör att värdarna i allra högsta grad är inblandade i kampen om Champions League-platserna. Borja Iglesias var tillbaka från skada mot Elche och hann under sina 45 minuter på planen både med att sätta dit en straff och att bränna en spark från elva meter. Han bör vara given på topp nu även om Ayoze Pérez, som är på lån från Leicester, är en fin anfallare. Defensivt ser det väldigt lugnt och tryggt ut med Pezzella och Luiz Felipe bakom Guardado och Carvalho. Det blir inte lätt för besökarna från huvudstaden att få hål på den försvarsmuren. Real Betis har faktiskt tagit poäng av söndagens kombattanter fem gånger på de åtta senaste försöken och när värdet ser ut att bli strålande till vänster är 1X skrälltecken som ska med tidigt.

■ Match 12. Det återstår sju omgångar av den belgiska ligan innan de fyra främsta lagen spelar om guldet i en mästerskapsgrupp medan lagen som placerar sig femma till åtta lirar om en Europaplats. I dessa grupper halveras poängen man har tagit med sig innan alla möter alla två gånger till. Ett system det krävs en hel hög av högskolepoäng för att lista ut hur det fungerar. Gent siktar mot topp 4, men den drömmen fick sig en törn i och med förlusten mot just fyran Club Brugge i den förra omgången. Gent visar svag form med en seger på de fem senaste omgångarna och får klara sig utan Tissoudali och Hjulsager. Dessutom sätts ett frågetecken kring vindsnabbe Odjidja-Ofoe som har en skadekänning. Det är stora avbräck för hemmalaget och även fast Hugo Cuypers är en fin anfallare kan han inte bära laget helt själv. Anderlecht mår samtidigt ganska bra just nu. De har avancerat vidare i Europa Conference League efter straffseger över Ludogorets och i Jupiler League kan Zetterbergs gamla klubb stoltsera med sex raka omgångar utan förlust. Det behövs mer för just nu ligger Bryssel-klubben på plats nio och riskerar att få lägga ner ligaspelet för säsongen om sju omgångar. Truppen är dock tillräckligt bra för att åtminstone slåss om topp 8. Islam Slimani har kommit in fint i laget och är en stark anfallare som alltid är ett hot på inlägg och fasta situationer. Han kan mycket väl bli tungan på vågen denna söndag. Anderlecht känns vassare i dagsläget och när tipparna stirrar sig blinda på tabellen öppnar sig magiskt värde till höger. Den vågade chansspikar tvåan medan den försiktige generalen nöjer sig med X2.

Spiken

Sampdoria (match 5)

Salernitana har lägst xPTS i hela serien och får de inte styr på sina prestationer kan det bli jobbigt att lösa nytt kontrakt i vår. Sampdoria måste bara vinna för att få någon kontakt med lagen ovanför strecket och bättre läge än så här får inte gänget från Genua. Bra etta!

Skrällen

Anderlecht (match 12)

Anderlecht visar fin form och har en bra trupp i grunden där spelare som Refaelov, Verschaeren, Dreyer, Vertonghen och Slimani sticker ut. Gent har skadeproblem och förtjänar inte favoritskapet.

Favoriten i fara

Real Madrid (match 7)

Real Madrid matchas stenhårt och får nu klara sig utan avstängda Luka Modric. Real Betis trivs samtidigt ganska bra mot huvudstadsklubben och har ett fint läge att stå för en knall under söndagen.