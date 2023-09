Frankrike är bara bäst i europeiska stormötet

Hos våra grannar i väst hittas ytterligare en ödesmättad drabbning där Norge tar emot Georgien. Rumänien–Kosovo och Malta–Nordmakedonien är andra viktiga EM-kvalmatcher. Mer om de två sistnämnda lite senare.

Det sydamerikanska VM-kvalet hittar också in på kupongen som går i mål natten mot onsdagen. Där ska Bolivia och Ecuador inte underskattas på sina höghöjdsplaner. Det finns även tre spänstiga vänskapslandskamper att sätta tänderna i där jag tror på fortsatt missöde för Tyskland.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 6 . ”Oh mon dieu, my god, what is going on”. Orden är Lasse Granqvists efter Asamoah Gyans straffmiss i VM 2010 mot Uruguay. Allt sket sig för Ghana och det mesta tycks skita sig även för Tyskland. Efter det pinsamma uttåget ur VM skulle Hansi Flick och hans mannar komma på rätt köl under ett antal träningsmatcher inför nästa sommars hemma-EM. Efter 1–4 i brakan mot Japan leder Flick inte längre Die Mannschaft. För första gången sedan det tyska landslaget bildades har en förbundskapten fått sparken och det är inte svårt att förstå varför. Flick har misslyckats med att styra upp en läckande defensiv och det var stundtals pinsamt att bevittna matchen mot Japan. Den förtvivlade värdnationen leds under tisdagen istället av Rudi Völler.

Med Frankrike på andra sidan finns risk för ytterligare en käftsmäll. Tvingas Les Bleus föra matchbilden bör de kunna öppna upp tyskarna utan större problem. Får gästerna spela på omställningar är det ännu bättre. Rotation kan vara att vänta i Deschamps startelva, men vad spelar det för roll när bredden är utomjordisk? Thuram, Coman, Saliba och Camavinga var några av lirarna som inte startade mot Irland. PSG:s miljardvärvning, Kolo Muani, satt på bänken hela matchen. Frankrikes trupp är en kvalitetsnivå upp jämfört med Tyskland och jag spår den förmodade matchbilden passa besökarna som handen i handsken.

Tvåan erbjuder rimlig procent och då är hammaren snabbt framme. Frankrike vinner igen.

■■ Match 10 . Jag målade upp Ecuador som ett fint skrälldrag mot Argentina. Missnöjd med valet är jag inte. Bortsett Messis magiskt fina frisparksmål lyckades Argentina inte åstadkomma särskilt mycket av egen maskin. Ecuadors förtjänstfulla slit kunde mycket väl resulterat i en poäng, men det ville sig inte. Med stor revanschlusta och hemmaplansfördel vänder Félix Sánchez och övriga blickarna mot Uruguay.

Marcelo Bielsa med adepter fick en flygande start på VM-kvalet när gästerna satte tänderna i Chile (3–1). Med en energisk filosofi och snabbt passningsspel såg Uruguay till att chilenarna inte orkade hänga med i svängarna. Samma filosofi tror jag inte fungerar på hög höjd i Quito. Här sätts fysiken verkligen på prov och Ecuadors resultat på hemmaplan i det senaste VM-kvalet var oerhört imponerande. 5-3-1 på nio hemmamatcher talade sitt tydliga språk och truppen är tillräckligt bra för att upprepa dessa siffror under kvalet mot VM 2026.

Caicedo, Estupinán och Valencia är klasspelare som på egen hand kan se till att detta blir jobbigt för Uruguay. Gästerna saknar i sin tur lirare som Bentancur, Vecino och Araújo.

Då lockas jag verkligen av ettan som dessutom ser ut att bli streckad klart rimligt. Upp till 50% är det en smarrig spik.

■■ Match 3 . EM-kvalets Grupp I är fortfarande ett mer eller mindre vidöppet race mellan samtliga sex nationer. Schweiz toppar densamma och lär lägga beslag på förstaplatsen, men bakom alplandet turas deltagarna om att gå bort sig gång efter annan. Jag anser att den mest uppenbara anledningen till detta är att inget lag behärskar konsten att föra en matchbild. Rumänien lyckades inte med detta mot Israel (1–1) och jag tror att samma problem kan uppenbara sig mot Kosovo. Inte minst då rumänerna stannade en bra bit under 1,0 xG. Det är siffror som vittnar om offensiva problem och Kosovo visade mot Schweiz (2–2) att de kan bjuda upp till dans mot på papperet bättre motstånd.

Gästerna hämtade upp dubbla underlägen till delad pott och även om derbyfaktorn försvinner kan Muriqi och company motivera sig med att drömmen om EM lever. Vid händelse av tre poäng börjar den kännas på riktigt. Jag köper inte alls att ettan ska målas upp över 60%. Strax under 50% hade varit mer rimligt.

Den spelvärda högersidan (X2) blir mina utgångstecken.

■■ Match 4 . Efter sommarens förluster mot Ukraina och England levde Nordmakedoniens EM-drömmar på en skör tråd inför mötet med Italien. De rödklädda kom undan med 1–1 och lyckades på en liten vänster hålla drömmen om en sommar i Tyskland vid liv. Skicklige Bardhi såg till att fina förutsättningar ordnades upp inför trippen till Malta. Här blir dock mittfältaren med kamrater rejält överskattade. Jag gillar inte vad jag ser av Nordmakedonien i spelförande kostym. Där har gästerna uppenbara problem. Det visades inte minst i det vändande mötet – 2–1 till Nordmakedonien – där Malta lyckades krympa ytorna i Skopje. På nationalarenan i Ta’ Qali tror jag på en favorit i repris.

Malta är redan borta från EM, men att slutföra gruppspelet med poäng är trots allt en morot som heter duga. Hittills har värdarna inga, men det har varit nära mot både Nordmakedonien och Ukraina. Bäst chans till poängplock ges under tisdagen och med stärkt självförtroende efter 1–0 mot Gibraltar hissar jag en varningsflagg för malteserna.

1X borde betala en bit över 40%. I skrivande stund kommer dessa tecken inte upp över 30%. Helgardering och skrälljobb låter som en fin lösning.

SPIKEN

Brasilien (match 13)

Brasilien trivs normalt väldigt bra mot Peru och under Diniz vingar tror jag att sambalirarna får leka fritt. Då fungerar Neymar och company som bäst och här råder stor klasskillnad mellan lagen. Vrålstark tvåa.

SKRÄLLEN

Malta (match 4)

Nordmakedonien övertygar sällan när de förväntas föra en matchbild. 2-1-segern i det vändande mötet med Malta är ett kvitto på detta. Hemma i semesterparadiset tror jag att Malta kan ta det hela ett steg längre. En övervärderad tvåa innebär garderingskrav.

FAVORIT I FARA

Rumänien (match 3)

Som så många andra landslag trivs Rumänien inte som bäst i egenskap av spelförande lag. Det blev synligt mot Israel och kan mycket väl bli synligt även mot Kosovo. Den spelvärda högersidan bara måste finnas med.