Försvaret läcker som ett såll...

Precis som på Stryktipset öppnar Europatipset 2022 med en matig jackpot. 5 miljoner kronor är den satt till och det är inte det enda som de två tipsen har gemensamt. Sju matcher som fanns med på Stryktipset finns även med på söndagens kupong som består av matcher från Premier League, La Liga, Coupe de France och The Championship.

Det är inte bara i England omikron har kopplat ett grepp kring fotbollsklubbarna, även i Spanien har en del klubbar drabbats av positiva coronatest. Värst ser det ut för Barcelona och Elche och det skulle inte förvåna om någon av de matcherna skulle skjutas upp och därmed lottas. Viktigare än någonsin således att lämna in kupongen sent för att ta del av den senaste informationen.

Jag håller dock tummarna för att Barcelonas får lira. Mallorca ser nämligen ut att bli en riktigt saftig skräll i match 6 med tanke på Barcas sargade trupp och svaga form.

Kupongen fullständigt dryper av värde då flera av favoriterna streckas märkligt hårt. Det är en rad i min smak och hittar vi rätt här talar mycket för hög utdelning. Givetvis bjuder jag på en del salta drag i jakten på miljonerna.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Det står oerhört viktiga poäng på spel på Stamford Bridge under söndagen. Manchester City har gått som tåget den senaste månaden och skaffat sig en klar ledning i Premier League. Ska Guardiolas mannar kunna utmanas vill det nog till att något av dessa lag plockar på sig tre pinnar. Chelsea såg direkt svaga ut mot Brighton och att de släppte in 1-1 på övertid var precis vad Tuchels mannar förtjänade. Visserligen såg det bättre ut efter att Kanté kom in på mitten, fransmannen startar garanterat nu, men det ser inte helt harmoniskt ut hos Londonklubben. Tuchel är sur på spelschemat, corona, skador och journalister och sprider ganska dålig stämning vid varje presskonferens för tillfället. Lukakus uttalande i veckan att belgaren längtar tillbaka till Inter och att han inte trivs med Chelseas sätt att spela fotboll var inte heller något som den tyske tränaren var speciellt nöjd med. Liverpool tappade också poäng i sin senaste match, det blev faktiskt förlust mot Leicester, men till skillnad mot Chelsea förtjänade Klopps gäng mer. De hade närmare 3 i expected goals och Salah brände bland annat en straff. Nu gör Salah och Mané sina sista matcher för klubben innan afrikanska mästerskapen och vi kan räkna med att målmaskinen från Egypten vill visa sig från sin bästa sida mot sin gamla klubb. Liverpool känns snäppet hetare i dagsläget och har vunnit två raka ligamatcher på den här arenan. Den uppmärksamme läsaren ser att jag spelade X2 på denna match på Stryktipset, men på Europatipset behövs garderingarna på annat håll. Stannar tvåan då kring 40 procent är det en spelvärd spik.

■ Match 3. Brighton var i fjol det lag som sprang sämst i Premier League sett till expected points och Graham Potters mannar har haft problem med att överföra det bolltrillandet till segrar under den senare delen av hösten också. Endast en av de 14 senaste tävlingsmatcherna har slutat med seger. Under den perioden har The Seagulls dock tagit poäng borta mot lag som West Ham och Liverpool. Det blev också en pinne i bortamatchen mot Chelsea för några dagar sedan efter att Danny Welbeck nickat in 1-1 på övertid. Det var en tillställning som de blåvita från sydkusten i långa stunder dominerade. Bissouma och Lallana var strålande centralt och på kanterna såg Lamptey och Cucurella aldrig ut att tröttna. Nu ser dessutom skadeläget bättre ut än på väldigt länge och då är Brighton helt klart ett lag för den övre halvan av tabellen. Det återstår att se om Everton också är det. The Toffees har haft stora problem under hösten och Rafa Benítez är minst sagt en pressad man. På grund av ett antal coronafall har laget från Liverpool inte spelat match på över två veckor vilket gör att de är ganska svårbedömda. Calvert-Lewin är tillbaka i träning igen och även om det betyder massor lär strikern knappast vara redo för 90 minuter då han inte spelat match sedan augusti. På det ser både Richarlison och formstarka Grey båda ut att saknas i offensiven. Oddset på tvåan har sjunkit en hel del sedan jag skrev texten om Stryktipset och har faktiskt blivit liten favorit. När den då streckas som underdog blir det en spännande värdespik (runt 30%) som testas på Europatipset.

■ Match 13. En match från The Championship tar plats på Europatipset och det är inte vilken tillställning som helst. Två av seriens formstarkaste lag gör upp om poängen på Ewood Park. Blackburn har sex raka segrar i ryggen vilket gör att de kliver upp på en andraplats i tabellen vid tre poäng under söndagen. Ben Brereton har varit en av ligans klart bästa spelare med 20 fullträffar och chilenaren avgjorde även onsdagens match mot Barnsley med halvtimmen kvar att spela. Prestationen var dock inte den bästa för Rovers som mycket väl kunde ha tappat poäng mot Poya Asbaghis bottengäng. Kommer de inte upp i högre nivå än så under söndagen kan segerraden mycket väl ta slut. Huddersfield vände sent mot Blackpool på Boxing Day och följde upp den triumfen med att bortabesegra Nottingham med 1-0. Det var verkligen inte rättvist, men Lee Nicholls var strålande i målet medan Matthew Pearson var en jätte i försvaret. Den duon kommer spela en nyckelroll igen i kampen om att hålla Brereton från målet. Offensivt skadade sig formstarka Danny Ward och det är oklart om strikern kommer till spel här. Med Holmes, Sinani och Rhodes som alternativ finns det dock tillräckligt med eldkraft för att hitta nätet på Rovers. Detta är en ganska öppen match på förhand och när ettan då streckas vansinnigt hårt sneglar jag genast åt andra sidan. Går man för miljonerna är det X2 som gäller i Lancashire.

■ Match 4. Det såg nästan ut som om Burnley vaskade bortamatchen mot Man United i torsdags. Underläge 0-3 efter 35 minuter och en matchplan som var väl offensiv för Burnleys bästa gick inte att hämta sig ifrån. Jag är övertygad om att Sean Dyche har en bättre plan för den här viktiga bortamatchen mot bottenkollegan Leeds. Det är i såna här matchen Burnley måste ta poäng för att rädda kontraktet. Fyra spelare var out med Covid mot United (Pope, Rodriguez, Brownhill och Long). Den sistnämnda har dock inte lirat en enda match denna säsong och Rodriguez har för det mesta inlett matcherna på bänken. Truppläget ser således ändå överkomlig ut, framför allt om Cornet nu kan komma tillbaka i spel vilket det finns hopp för. Leeds har haft stora problem med skador och kommer återigen sakna viktiga kuggar som lagkapten Cooper och landslagsman Phillips. Totalt sett kan upp emot tio spelare vara out i hemmalaget där skyttekung Bamford testas sent. Med tanke på hur svaga Leeds varit den här säsongen så är det således hål i huvudet att gå hårt på den överstreckade ettan. 60% borde snarare vara 45% på favoriten. Jag går för spelvärdet här och spelar X2.

Skrällen

Huddersfield (match 13)

Huddersfield har tagit poäng i fem raka matcher och har faktiskt bara förlorat en av sina elva senaste inbördes möten mot Blackburn. Kan The Terriers lösa poäng igen försvinner mängder av kuponger.

Spiken

Liverpool (match 1)

Tuchel gick under fredagen ut och sågade Lukakus uttalande om att han var olycklig i Chelsea. Frågan är hur stämningen egentligen är i de blåkläddas omklädningsrum. Liverpool ser mer harmoniska ut och trivs bra på Stamford Bridge. Stabil tvåa.

Favorit i fara

Leeds (match 4)

Burnley fick klara sig utan Nick Pope och Jay Rodriguez i veckans match mot Manchester United då den duon hade dragit på sig corona. The Clarets stod ändå upp hyfsat bra på Old Trafford och nu väntar en betydligt enklare uppgift. Leeds dras fortfarande med mängder av skador och försvaret läcker som ett såll. Bra läge för Burnley att skrälla mot ett övervärderat Leeds.