Förstärkt Leeds har toppchans i cupen

Utöver nämnda spelformer fylls kvoten dessutom av FA-cupen och Copa del Rey. Leeds har underpresterat sina underliggande siffror mot slutet men ska kunna nå retroaktiv revansch mot ett kallt Cardiff. På en kupong med flera starka favoriter är den största utmaningen dock att våga plocka bort ett par högt streckade tecken för att inte riskera jordnötter tillbaka för 13 rätt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . 2–2 i det första FA-cupmötet med Cardiff och 1–2 i nacken mot Aston Villa är bara några av resultaten som Leeds inte förtjänat sedan säsongen återstartade. Jesse Marschs presspel bjuder opponenterna på misstag när ”Påfåglarna” går bort sig, men mot slutet anser jag att de vitklädda varit så pass bra att det bara är en tidsfråga innan vinden vänder. När det väl vänder kommer det också att vända rejält. Bamfords återkomst från skada är ett stort plus och det ska också bli spännande att följa rekordförvärvet Rutter från Hoffenheim. Med dessa två pjäser adderade har Marsch gott om alternativ i sin offensiv och ett lämpligare hinder än Cardiff hemma på Elland Road går inte att be om.

Walesarna gjorde sig i dagarna av med Mark Hudson på grund av uteblivna trepoängare och Dean Whitehead kommer istället att leda laget i West Yorkshire. Någon större effekt på skiftet ska dock inte förväntas. Leeds var det bättre laget redan i draklandet och framför den högljudda hemmapubliken gör The Peacocks inte om samma misstag som ledde till

0–2-underläget i den första akten.

Till runt 70-75 procent behöver hjärnan inte fundera på garderingar åt ettan. Leeds spikas!

■■ Match 9 . Trots att Seraing spenderade merparten av derbyt mot Standard Liège i spelmässigt underläge lyckades de få med sig en poäng. Lepoint fixade gästernas andra raka utan nederlag när han gav tabelljumbon ledningen, men det ska raskt påpekas att fyra av sex möjliga poäng på de två senaste är en falsk verklighet som riskerar att spricka när som helst. Seraing har släppt till en ocean av chanser i dessa matcher och jag tror att en örfil ligger i korten när resan går till Guldensporen Stadion i Västflandern.

Kortrijk hör hemma i dessa regioner och det är inte en opponent som gästerna trivs mot. Värdarna har tre raka segrar och lika många hållna nollor mot onsdagens kombattanter som dessutom saknar bästa målskytten Marius på grund av en skada. Han hade behövts för att kunna bryta ned den negativa trenden mot Bernd Storcks gäng. Belgarens adepter har noterat två raka förluster i alla tävlingar mot slutet men bägge har samtidigt kommit efter små marginaler.

Här ges en lämplig chans att studsa tillbaka på vinnande väg och till runt 50 procent sträcker jag mig efter spikklubban. Sund etta.

■■ Match 11 . Förrförra säsongen var Hearts nere i skotska Championship och vände. Robbie Neilson har dock lyckats etablera The Jam Tarts i Premiership och värdarnas tredjeplats vittnar om att någon bottenstrid inte ska behöva utkämpas denna säsong. Jag vill med det sagt slå fast att värdarna sprungit över sin förmåga. Sett till Expected Points borde ytterligare tre lag befinna sig före Hearts i tabellen och ett av dessa kommer på besök på Tynecastle Park denna onsdag.

Lyckas Aberdeen hålla delade skytteligaledaren Lawrence Shankland i schack har de stoppat den tveklöst viktigaste delen av Hearts offensiv. Jag hoppas dessutom att Hearts väljer att axla kostymen som spelförande lag framför egen publik. Det borde i sådant fall öppna upp ytor för firma Duk/Miovski som är en oerhört spetsig duo i Aberdeens anfallsled. Den förstnämnde sänkte St Johnstone (2–0) på egen hand i den senaste ligamatchen och jag blev också imponerad av vad Sir Alex Fergusons gamla lag åstadkom i Ligacup-matchen mot Rangers. 1–2-förlusten föll inte förrän i förlängningen och en likvärdig insats denna onsdag kan mycket väl räcka till minst en poäng.

När ettan målas upp över 60 procent (45% vore rimligt) drar jag öronen åt mig och håller spelvärdet till höger i handen. X2 blir mitt val!

■■ Match 12 . Under VM-uppehållet valde Rangers att gå skilda vägar med Giovanni van Bronckhorst. In kom istället Michael Beale från Queens Park Rangers och det går inte att ifrågasätta effekten som Steven Gerrards gamla assistent haft på de blåklädda. Rangers är obesegrat i alla tävlingar sedan återstarten men samtliga 90-minutare har med det sagt inte varit någon dans på rosor. Defensiven ser stundtals ihålig ut och här missgynnas gästerna av en dags kortare vila i benen än Kilmarnock som spelade sin Ligacup-match i lördags. Rangers gick i sin tur en holmgång med Aberdeen under söndagen som varade i 120 minuter. Som om inte det vore nog gick bästa målskytten, Antonio Colak, sönder i föregående ligamatch mot Dundee United. Med respekt för gästernas kunnande finns flera faktorer som gör att jag inte kastar mig över den betrodda tvåan.

Flera av dessa har redan nämnts och Kilmarnock är inget herrskap som bara körs över hur som helst. Framför allt inte på Rugby Park. Blott två förluster på tio hemmamatcher vittnar om detta och i Daniel Armstrong finns en möjlig ”gubben i lådan” som kan ställa till det för Rangers via omställningar.

Av de riktigt stora oddsfavoriterna på kupongen känns Rangers som den mest bräckliga till överdriven procent. Här behövs alla tecken och skrälljobb i ett tidigt skede.

SPIKEN

Celtic (match 10)

Celtic har hittills varit numret större än Rangers och det finns inga andra lag som är värda att ta med i den skotska ekvationen. Spel mot ett mål ligger i korten mot St. Mirren. Jag räknar med en klar seger och banketta.

SKRÄLLEN

Kilmarnock (match 12)

Kilmarnock är ett helt annat lag på Rugby Park än utanför hemtrakterna. Värdarnas bästa prestationer kommer på egen mark och mot ett Rangers som haft medstuds under Michael Beale bör den väldigt lågt streckade vänstersidan synas tidigt.

FAVORIT I FARA

Hearts (match 11)

Även om Aberdeen inte rosar marknaden på resande tass är Hearts en övervärderad favorit som bara måste synas. Värdarnas xPTS är sämre än Aberdeens och spelare för spelare håller jag de tillresta som snäppet vassare. Spelvärda X2 måste prioriteras.