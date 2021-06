Flera heta miljondrag när landslagen EM-genrepar

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Kupongerna känns som en enda lång väntan på Fotbolls-EM för tillfället. Landslagen träningsspelar för fullt och nio nya landskamper tar plats på onsdagens Europatips. Övriga fem matcher hämtas från Division 1 och 2 här hemma i Sverige.

Vi har de senaste dagarna fått se en hel del förvånansvärda resultat i landslagens uppvärmning inför EM. Turkiet, som jag rekade emot, lyckades inte spräcka målnollan hemma mot Guinea och i går fick lågoddsaren Kroatien bara 1–1 hemma mot ett reservbetonat Armenien. En anledning är så klart att förbundskaptenerna testar sig fram just nu och låter många spelare visa upp sig. Resultaten är inte det viktigaste utan att få svar på så många frågor som möjligt. De större stjärnorna är väl kanske inte heller helt sugna på vara all in i det fysiska spelet i en träningsmatch dagarna innan ett stort mästerskap.

Två miljoner finns i jackpot och det är ändå lite att jobba med. Då jag tycker det finns flera bra spikar i de lägre divisionerna på hemmaplan så hoppas jag vi kan få ytterligare ett par kupongvältare i landskamperna.

■■ Match 1 . Vi rivstartar med en intressant match mellan Tyskland och Danmark på neutral plan i Innsbruck (Österrike). Danskarna har något riktigt häftigt på gång. Det visade rödvitt i de inledande tre matcherna av VM-kvalet som gav tre raka segrar och 14–0 (!) i målskillnad. 4–0 borta mot Österrike fick åtminstone mig att höja på ögonbrynen. Här har Kasper Hjulmand full trupp med sig och kan ställa ett riktigt bra lag på banan. Enda ordinarie spelaren som vi ”vet” kommer vila är Andreas Christensen, som lirade Champions League-final i helgen. På mittbacken finns det dock fullgoda ersättare i Joachim Andersen, som gjorde en riktigt bra säsong i Fulham, och Southamptons Jannik Vestergaard. Någon av dessa lär starta ihop med lagkapten Simon Kjaer i mittlåset.

Tyskarna tvingas laborera desto mer då det saknas en hel del givna eller tilltänkta startspelare här. Varken Gündogan, Havertz, Werner eller Rüdiger, som spelade Champions League-final i helgen, finns tillgängliga. Dirigenten Kroos är dessutom kvar i Spanien på grund av ett positivt coronatest. Jag tror Danmark har goda chanser att störa detta Tyskland som inte varit att lita på de senaste åren. Senast blev det 1–2 hemma mot Nordmakedonien i VM-kvalet.

X2 ska in först där tvåan till 20% känns fin.

■■ Match 2 . Ytterligare två EM-klara länder följer upp. Nederländerna ska faktiskt spela sitt första stora mästerskap sedan 2014. Tyvärr missar ett par nyckelspelare festen. Det största avbräcket är givetvis Liverpools mittbacksbjässe van Dijk som inte hunnit bli återställd från sin svåra knäskada. Även den givna förstemålvakten Cillessen tvingas avstå mästerskapet på grund av covid-19. Nyckelspelarna de Jong och lagkapten Wijnaldum är inte med i den här matchen, men ansluter till truppen senare i veckan. I en träningsmatch med dessa avbräck och trolig stor rotation under matchens gång är jag inte alls sugen på att spika ett högt streckat Nederländerna mot ett lag som kvalat in till EM. Särskilt inte när matchen spelas på neutral plan i Estádio Algarve i Portugal.

Skottland har en hel del starka Premier League-spelare i truppen där Andrew Robertson (Liverpool) och Kieran Tierney (Arsenal) och Scott McTominay (Manchester United) sticker ut, bland annat. Här ska inte ett fysiskt Skottland räknas bort.

Jag vill absolut ha med alla tecken här där tvåan till ynka 7% kan vara nyckeln till de stora pengarna.

■■ Match 8 . Det är inte ofta Division 2 Västra Götaland finns representerat på kupongerna, men i dag händer det. Till råga på allt bjuder serien på kupongens bästa spik. Varberg GIF slutade fyra i serien i fjol tack vare ett starkt hemmaspel. Den här säsongen ser det tyngre ut. Nästan en hel startelva har lämnat, där flera gått till högre divisioner, sedan dess. Skyttekung Rasmus Cronwalls (27 mål på 33 matcher de senaste två säsongerna) flytt till Tvååker gör extra ont. Dessutom rapporteras det om en lång skadelista, så det blåser inga positiva vindar om Varberg GIF här.

Tvärtom i Onsala som fått behålla stommen från i fjol och dessutom lyckats knyta till sig ett gäng intressanta spelare i vad som ses som en storsatsning mot Ettan. Hemvändande mittbacken Johan Jarnvik, som varit viktig för Lindome Gif i Ettan senaste säsongerna, är ett tungt namn bland annat.

Det svenska folket har så här på onsdagsmorgonen inte alls koll på denna fina Division 2-serie och streckar ettan till 42% just nu. Den kommer att stiga under dagen, men det tål den. Håller den sig under 70% är det en dunderspik.

■■ Match 12 . Kupongen avslutas med fem matcher under torsdagen, detta är en av dem. Brommapojkarna ser riktigt starkt ut i Ettan Norra och om det inte händer något exceptionellt så är det här ett lag för superettan nästa säsong. 24–4 i målskillnad efter nio omgångar säger det mesta. Offensivt är Marijan Cosic och Omar Faraj glödheta och delar skytteligaledningen i serien medan defensiven är bäst i klassen.

Nu väntar en på papperet tuff uppgift borta mot IF Sylvia. Jag tror dock den kan passa rätt bra. Konstgräslaget BP trivs bra på ”Parkens” plastmatta i Norrköping och unga Sylvia är lite för ihåligt bakåt för den här typen av uppgifter. Värdarna kommer från två raka hemmaförluster mot överkomligt motstånd i Gefle och Umeå och släppt in hela sex mål. Jag tror inte de orkar stå upp här mot ligans bästa lag.

När tvåan just nu streckas sparsamt (53%) är det bara att spika.

SPIKEN

Onsala (match 8)

Onsala storsatsar och har fått in fina nyförvärv inför säsongen. Hemma på konstgräset ska det vara toppchans mot ett Varbergs GIF som tappat rejält med spets från i fjol och dessutom har en jobbig skadelista. Riktigt bra etta till runt...

SKRÄLLEN

Skottland (match 2)

Skottland ska inte underskattas i den här träningsmatchen i Portugal. Laget består främst av skickliga Premier League-spelare. Nederländerna saknar bland annat lagkapten Wijnaldum och Barcas de Jong. Till hög procent bör ”Oranje” garderas.

FAVORIT I FARA

Tyskland (match 1)

Danmark ser riktigt spännande ut inför EM. Här väntar ett Tyskland utan Gündogan, Havertz, Werner, Rüdiger och Kroos på neutral plan i Österrike. Räkna inte bort danskarna.