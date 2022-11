ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är en lurig omgång av Euroaptipset som ska analyseras denna onsdag. Den främsta anledningen till det är att kupongen domineras av den tredje omgången av den engelska Ligacupen. En turnering som de flesta lag väljer att rotera kraftigt i. I dag är det alltså av än större vikt än vanligt att vänta in elvor och eventuella oddsförändringar då det är svårt att sia om hur klubbarna kommer ställa upp sina trupper.

I övrigt står Serie A, Bundesliga och La Liga på programmet.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 5 . Blackburn reser till London med raka ryggar då de stämplar in på en fin andraplats i The Championship. I helgen kom en ny knapp seger hemma mot jumbon Huddersfield (1–0). En insats där Rovers inte skapade särskilt mycket och nöjde sig med vad som krävdes för tre nya pinnar. Sanningen att säga är det just hemma som Tomassons adepter plockat merparten av sina poäng. Bortaspelet håller inte alls samma nivå och den underliggande statistiken är svag. Här lär den danska tränaren rotera en hel del i elvan då fokus, med tanke på den fina placeringen, bör ligga på ligaspelet.

West Ham åkte på en rejäl smällkyss när 1–0 förvandlades till torsk i derbyt hemma mot Crystal Palace i söndags. Då satt starka spelare som Fornals, Lanzini och Antonio på bänken. De lär få chansen nu. Trots att Moyes också kommer rotera så finns det således en helt annan bredd i The Hammers än hos gästerna en division ner. Jag räknar med ett kraftigt spelövertag för värdarna här.

Håller sig ettan runt 70% så streckas den korrekt och är en stabil spik att bygga kupongen runt.

■■ Match 7 . Utan jackpot och en lägre omsättning, som alltid på Europatipset mitt i veckan, så är det helt okej att gå för en lite säkrare rad då det inte finnas lika många system att slåss mot. Min andra spik hämtas också den från Ligacupen och känns väldigt habil. 1–4 i baken mot Newcastle i helgen blev droppen. Efter fyra år på tränarposten fick Ralph Hasenhüttl sparken från Southampton. Rubén Sellés, som för bara ett år sedan var assisterande tränare i FC Köpenhamn, får kliva in som interimtränare tills vidare. Det återstår att se vad den 39-årige spanjoren kommer sätta för prägel på laget, men här får han en fin mjukstart när League One-gänget Sheffield Wednesday väntar. Jag tror Saints, efter två raka förluster i ligan, vill få in lite självförtroende i laget igen med en vinst oavsett motstånd. Här hemma på St. Mary’s har värdarna trots allt stått för ett par fina insatser under säsongen där de bland annat slagit Chelsea och nyligen plockade poäng av, för stunden, omöjliga serieledarna Arsenal.

Sheffield W är visserligen ett topplag i League One och har slagit ut Sunderland tidigare i den här turneringen. Men det var hemma på Hillsborough. På bortaplan mot PL-motstånd ska det vara rejäl klasskillnad och jag ser inte hur Saints ska ge bort detta trots rotation.

Stannar ettan under 70% åker spikklubban fram.

■■ Match 4 . Mer Ligacup, men nu ett renodlat Premier League-möte. Tottenham har haft ett tight spelschema, presterat halvdan fotboll och har ett par tuffa skador. Både Son och Richarlison är out offensivt medan Romero saknas där bak. Med tanke på det hårda matchandet på slutet skulle det inte förvåna om Conte dessutom låter sin stora stjärna, Harry Kane, vila här ihop med ett par andra stommar. Då är Spurs knappast någon given vinnare på svårspelade City Ground.

Nottingham lär också rotera, men truppen är faktiskt gigantisk efter allt shoppande och det finns gott om kvalitet att stoppa in från bänken. Här hemma kommer Nottingham från tre raka utan förlust och tog, som alla minns, en tung skalp mot Liverpool som de inte alls behövde be om ursäkt för. Jag tror sherifferna kan komma att få en rätt passande matchbild mot ett Tottenham som haft väldigt svårt att komma upp i nivå när de förväntats föra matchbilden.

När tvåan borde stå under 45%, men för tillfället är uppe och snurrar över 60%, känns det rätt givet att jobba skräll. Spelvärda 1X blir mina första tecken att plita ner där ettan under 20% rensar fint.

■■ Match 12 . Frankfurt stod för en heroisk vändning i den andra halvleken borta mot Sporting i Lissabon och tog sig vidare till slutspelet i Champions League. De regerande Europa League-mästarna ligger på en helt okej femteplats i ligan, men nu blir Frankfurt övervärderat. Viktiga japanen Daichi Kamada (7 mål och 3 assist på 11 matcher i Bundesliga) var sjuk i helgens ligamatch mot Augsburg och är ett osäkert kort. Och här väntar en lurig motståndare i Hoffenheim som har höga höjder i sig. Det skiljer fem pinnar i tabellen, men den underliggande statistiken visar att det här är två lag som presterat tämligen jämnt under inledningen av säsongen.

Här kan Hoffenheim få en passande matchbild då det lär skapas ytor i omställningsspelet som de är vassa på. Hoffenheim är bakom Bayern München ett av de lag som skapat flest målchanser i Bundesliga och jag räknar med att Kramaric och hans lagkamrater kommer till lägen även här. I fjol tog Hoffenheim fyra poäng på de två inbördes mötena mot Frankfurt. Nu kan gästerna inte räknas bort när de blir klart undervärderade av det svenska folket. Då jag räknar med en fartfylld tillställning med en hel del mål så är krysset mindre troligt.

Jag gillar således ”gubben” (etta-tvåa) där tvåan under 20% är ett givet skrälltecken att få med.

SPIKEN

West Ham (match 5)

West Ham hade mängder av klass på bänken senast som kommer få chansen i den här Ligacup-matchen. Då ska inte ett överpresterande och bortasvagt Blackburn kunna stå emot. Trolig etta.

SKRÄLLEN

Nottingham (match 4)

Hemma på City Ground har Nottingham radat upp tre raka utan förlust nu och har en väldigt bred trupp som passar bra när det vankas rotation i Ligacupen. Tottenham har inte imponerat spelmässigt och har tunga avbräck i den skadade trion Son, Richarlison och Romero.

FAVORIT I FARA

Frankfurt (match 12)

Frankfurt och Hoffenheim har presterat på en likartad nivå i årets Bundesliga. Jag drar därför öronen åt mig när Frankfurt blir tydligt överstreckade. Hoffenheim är vasst i kontringsspelet och lär komma till lägen.