Det är en intressant midweek-omgång i England vilket gör att onsdagens Europatips till stor del påminner om en söndagsbong. Premier League och The Championship dominerar kupongen som också fylls upp med ligamatcher från Ligue 1, Eredivisie och Jupiler League.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Bournemouth fick en flygande start på PL-säsong genom 2–0 hemma mot Aston Villa. När sedan Man City, Arsenal och Liverpool stått på andra sidan så har Körsbären fått sig ett par fotbollslektioner. Tre torsk med totalt 0–16 i målskillnad är ett uppvaknande som heter duga. Efter 0–9 mot Pool i helgen valde ledningen att sparka Scott Parker som tränare. Hårt kan tyckas efter det otroligt tuffa spelschemat, ligans klart sämsta trupp och skyttekung Solanke på skadelistan. Jag har svårt att se någon annan komma in och få ordning på torpet. Nu tar orutinerade Gary O’Neil över som interrimtränare, en kille vars enda tränarmerit innan assistentjobbet i Bournemouth är att han varit assisterande för Liverpools U23-lag. Det känns som det ska till ett smärre under för att Bournemouth inte ska åka raka vägen ner i Championship igen. Solanke fick en halvlek mot Pool senast efter sin skada, men ser ut att ha en bit kvar till formen.

Här väntar en tuff match mot ett Wolverhampton som letar efter sin första seger. Det var ytterst nära senast mot Newcastle, men Saint-Maximin löste 1–1-kvitteringen i den 90:e minuten. Tungt. Här räknar jag med att Vargarna bara har vinst i sikte mot seriens sämsta lag. Truppläget ser bra ut för gästerna som kan ställa en stark elva på benen. Ruben Neves och Moutinho kommer ha mycket boll på mitten och framåt finns nya Guedes med Jiménez och Neto. Spelare som alla hade varit givna i värdlaget.

Tvåan kan möjligen streckas något högt, men då Wolves inte vunnit än så hoppas jag att den stannar runt 50%. Vettig spik!

■■ Match 12 . Liverpool och Arsenal spelar både hemma och är stora favoriter. Men jag riktar ändå ögonen åt annat håll för kvällens bankspik. Twente kom visserligen inte upp i nivå senast borta mot Volendam (0–1), men var ändå det klart bättre laget och skapade tillräckligt för att få med sig något där. Ett tight spelschema, där uddamålmålsförlusten mot Fiorentina i dubbelmötet mot Europa Conference League, kan ha legat i bagaget då. Nu har det blivit några dagars vila för fjolårsfyran i Eredivisie. Då tror jag på en bra insats framför hemmafansen, framför allt så väntar ett tacksamt motstånd.

Excelsior fick en flygande start som nykomlingar i det nederländska finrummet, men efter minst sagt turliga segrar mot Cambuur och Vitesse kom Rotterdam-laget verkligen ned på jorden senast mot PSV Eindhoven. 1–6 i baken visade att den unga truppen får det tufft när tempot vrids upp. Här ska det vara klasskillnad rakt av och på hemmaplan ska Twente vara klart tyngre. Spelbolagen håller med och sätter ut Twente som den största favoriten på kupongen till 1,25. Det svenska folket håller dock redan nämnda Liverpool och Arsenal högre, så Twente är långt ifrån hårdast streckat.

Då är det en utmärkt väg att spika en klart rimligt streckad etta här och gå för skräll på andra håll.

■■ Match 2 . Ska de stora pengarna nås så krävs det nästan att Liverpool eller Arsenal tappar poäng, framför allt då jag väljer att spika den tredje storfavoriten Twente. Då väljer jag att försöka fälla The Gunners. Fyra raka segrar i all ära, men det är för tidigt att höja Arsenal till skyarna. Spelschemat har ändå varit tämligen enkelt utan storlag på andra sidan. De rödvita var dessutom illa ute hemma mot Fulham i helgen där 0–1 vändes till en sen vinst med bara minuter kvar att spela. Då saknades Thomas Partey på mittfältet och det märktes. Än värre att hans reserv Elneny rapporteras ha skadat sig under helgens match och också är borta, så är även nyförvärvet Zinchenko. Här tvingas således Arteta styra om på det viktiga defensiva mittfältet.

Aston Villa har inlett säsongen under all kritik med bara tre poäng på de fyra inledande omgångarna. Gerrard är redan hårt kritiserad, med rätta då truppen den gamle Liverpool-ikonen har att jobba med borde kunna prestera betydligt bättre. Med det sagt har Villa kapacitet att sprattla till i enskilda matcher. Spelare som Watkins, Coutinho, McGinn och nye Kamara från Marseille har trots allt en hög högstanivå när de har dagen. Här kan Villa slå ur underläge utan press, vilket borde passa.

När Arsenal streckas stenhårt över 80%, 15 procentenheter för högt, tycker jag det är läge att chansa med alla tecken och jobba storskräll.

■■ Match 11 . Av mästarlaget från 2021 finns det inte mycket kvar. Lille har sedan dess inte bara tappat mästartränaren Galtier utan även haft rejäl ruljangs i truppen. Säsongsinledningen har varit godkänd, men när motståndet trappats upp har det knappast sett smärtfritt ut. Poängtapp mot Nantes och 1–7 i baken mot PSG här hemma på Stade Pierre Mauroy. Ändå streckar det svenska folket upp Lille till gigantisk favorit inför den här på förhand tuffa matchen mot Nice.

Kanske luras tipparna av att Nice står utan vinst fyra omgångar in. Dubbleringen i Europa Conference League kan vara en av orsakerna, men det har inte sett så illa ut på plan som resultaten säger. Framför allt är truppen tillräckligt stark för att lyfta. Nyligen lånades Nicolas Pepe in från Arsenal för att få fart på karriären igen och innan dess har rutin hämtats i bland andra Aaron Ramsey och Kasper Schmeichel. Den franske U21-landslagsmannen Sofiane Diop är en annan intressant spelare som kommit från Monaco de senaste dagarna. Jag tycker de här ska vara två rätt så jämna lag och tror de kommer att slåss om ungefär samma placeringar när säsongen går mot sitt slut. Att ettan då är uppe och snurrar runt 65% när 50% är mer rimligt går inte att köpa.

Jag chansar bort den dåliga favoriten helt och streckar X2 till fenomenalt spelvärde. Go Nice!

SPIKEN

Twente (match 12)

Excelsior kom ner på jorden mot PSV (1-6) och ska vara ett lag för nedflyttningsstriden. Twente har fått behålla grundstommen från sin fjärdeplats i fjol och här råder klasskillnad. Stabil spiketta.

SKRÄLLEN

Nice (match 11)

Nice har en stark trupp och ska kunna lyfta i tabellen vad det lider. Här blir de brutalt undervärderade i vad jag tror kan bli en helt jämn match mot Lille. Spelvärdet ligger helt i X2 som testas.

DRAGET

Royal Union (match 13)

Malmös motståndare i Europa Leagues gruppspel är inte något favoritlag hos de svenska tipparna, men ska kunna vara med i toppen av den belgiska ligan i år igen. Royal Antwerpen har fått en smakstart på säsongen, men ska knappast vara några streckfavoriter i den här tuffa matchen. Särskilt inte när målkungen Michael Frey utgick skadad senast. Tvåan är en fräck chansspik!