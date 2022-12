ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det råder ordentlig cupfeber på onsdagens Europatips där England serverar fotboll från inte mindre än fyra olika turneringar. Jag spikar bland annat i Ligacupen och damernas Champions League medan skrällarna främst hittas i EFL Trophy samt den belgiska cupen.

Övrig fotboll serveras från The Championship, Taca da Liga och Copa del Rey. Värt att notera är också att kalaset, som innehåller två miljoner i jackpot, sträcker sig över två dagar.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Burnley trillade som bekant ur Premier League i fjol och elaka tungor hävdade att The Clarets skulle få svårt att ens nå en play off-plats efter mängder av tunga spelartapp. Vincent Kompany har dock knäppt tvivlarna på näsan med en förvandling av värdarnas sätt att spela fotboll till en spelskicklig maskin á la Manchester City. Efter mängder av år under Pep Guardiolas ledning är det inte svårt att se var Kompany fått sin inspiration och det är numera inte fel att värdera Burnley som det bästa laget i The Championship. Återtåg till Premier League hägrar om de rödblå kan bibehålla nivån på sina prestationer och jag ser det inte som otänkbart att de ger Manchester United en tuff kamp i Ligacupen.

Erik ten Hag är en annan herre som håller på att revolutionera en engelsk fotbollsklubb, men denna afton ser nederländaren ut att få klara sig utan ett par tunga pjäser som spelat VM i Qatar. Martínez, Varane och Dalot är bara några av dessa och även om Uniteds trupp är betydligt bredare än Burnleys är trions frånvaro något som påverkar defensiven negativt. Detta blir ett eldprov för besökarna men vågar de hålla sig till sin spelstil går det att såra opponenterna i detta miniderby. Kupongen innehåller gott om spikalternativ och när ettan rusar iväg drar jag öronen åt mig.

Krysset åker med redan från start och på större system gör jag även plats för tvåan till väldigt låg procent.

■■ Match 5 . Plymouth har en tendens att bli överstreckat så fort de tar plats på en kupong och något trendbrott ser inte ut att bli fallet under onsdagsaftonen. The Pilgrims toppar tabellen i League One men när deras flört med Fru Fortuna tar slut flaggar jag redan nu för att de kommer att falla som en sten i tabellen. De grönsvarta har tagit drygt 15(!) poäng fler än vad deras Expected Points visar och springande likt detta blir ohållbart i längden. I helgen blev det visserligen 2–1 hemma mot jumbon Morecambe men med bara en triumf på de fem senaste ligamatcherna pekar formkurvan åt fel håll för de hemmahörande. Jag tror att den kan fortsätta åt samma håll när ett skickligt AFC Wimbledon gästar i EFL Trophy.

Londonlaget spelade i League One så sent som i fjol och kapaciteten finns för att ta sig tillbaka redan denna säsong. Till skillnad från onsdagens kombattanter går The Wombles trend åt rätt håll med bara en förlust över 90 minuter på de 13 senaste (alla kategorier). Josh Davison har varit bidragande till detta och anfallaren bör kunna trivas med tillvaron mot en defensiv som faktiskt tillhör de sämsta i hela League One sett till antalet släppta målchanser. När svenska folket lägger för stor vikt vid att aktörerna spelar i olika ligor smaskar jag gladeligen i mig spelvärdet som finns till höger.

Här är det kanonläge att lämna en övervärderad favorit utanför leken. X2!

■■ Match 3 . När Roberto De Zerbi tog över Brighton efter Graham Potters flytt till Chelsea hade The Seagulls inledningsvis stora problem med att få målskyttet att lossna.

3-3 i De Zerbis debut mot Liverpool följdes av tre mållösa matcher, men i slutet på oktober inleddes en rejäl ketchupeffekt för de blåvita. Fram till uppehållet gjorde Brighton tolv mål på fem tävlingsmatcher där spelare som Trossard, Mitoma och Mac Allister visade att de trivdes med tillvaron även under italienarens ledning. Den sistnämnde lär inte finnas med när säsongen återstartar i Ligacupen mot Charlton, men trots världsmästarens frånvaro ska De Zerbi och company kunna klara sig bra ändå. Spel- och kvalitetsmässigt är gästerna flera nummer större än Charlton som går igenom ett stålbad just nu.

Det förväntade topplaget i League One sladdar rejält i tabellen och beslutet att sparka Ben Garner utan att ge honom tillräckligt utrymme för att påverka truppbygget tycks extremt kortsiktigt. The Addicks har tagit en blygsam poäng på de fyra senaste ligamatcherna och sedan en månad tillbaka har de dessutom åkt ur både EFL Trophy och FA-cupen. Här tror jag att det blir respass ur den tredje turneringen.

Marginell överstreckning på tvåan kan inte hjälpas. Jag spikar Brighton och jagar skrällar på annat håll.

■■ Match 13 . I skymundan av herrarnas VM har damernas Champions League pågått för fullt och under torsdagen serveras en riktig smällkaramell, tillika gruppfinal, från London. Chelsea tar emot PSG på Stamford Bridge och jag är inne på att de blåklädda värdinnorna manifesterar ytterligare en styrkedemonstration framför den egna publiken. Emma Hayes gäng vann det vändande mötet med 1–0 och faktum är att siffrorna hade kunnat bli ännu större än så då Chelsea lyckades klämma fast fransyskorna i en riktig rävsax. Bara ett avslut mot förstaslipsen Berger tilläts och brittiskorna hade i sin tur bud på både ett och två mål till sett till chanserna de skapade. Denna afton får The Blues klara sig utan skadade Harder, men när lirare som Kerr, Kirby och nyförvärvet från FC Rosengård, Cankovic, finns att tillgå i offensiven går det inte att klaga.

PSG reser i sin tur till England utan skadade måldrottningen Katoto och det är ett avbräck som onekligen påverkar parisarna i negativ bemärkelse. Diani och Bachmann är en duo som kan åstadkomma mycket på egen hand, men på andra sidan står ett försvar som bara släppt in ett mål i gruppspelet så här långt. Håller Magdalena Eriksson och hennes kamrater rent framför egen bur är mycket vunnet och även om de blåklädda inte nödvändigtvis behöver vinna denna fight håller jag värdarna som numret större på hemmabanan.

Upp till 50 procent anser jag inte att ettan är i behov av garderingar. Chelsea spikas!

SPIKEN

Brighton (match 3)

Brighton behövde ingen längre inkörsperiod under De Zerbis ledning och italienaren spås mönstra en stark startelva på The Valley. Charlton befinner sig i en becksvart spiral och åker här ur sin tredje turnering inom loppet av en månad. Tvåan blindspikas.

SKRÄLLEN

Burnley (match 1)

Burnley ser urstarka ut i The Championship och ska kunna dra nytta av matchvanan när de tar sig an Manchester United. Erik ten Hag har frågetecken på flera pjäser som spelat landslagsfotboll och här lockas jag att gardera storfavoriten.

DRAGET

AFC Wimbledon (match 5)

Det har sagts förut och det tåls att upprepas, Plymouth överpresterar grovt och mot ett AFC Wimbledon som i fjol spelade i League One benämner jag ettan som en favorit i fara. Den spelvärda högersidan lockar på ett lag som mycket kan stå upp på Home Park.