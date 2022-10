ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är inget Europaspel den här veckan, men det är inget jag gråter floder över när det i stället är full matta av häftig ligafotboll. Premier League, allsvenskan och La Liga står för underhållningen på onsdagens Europatips som har 3,5 miljoner i jackpot.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 5 . För att få 13 rätt på små system och dessutom gå för större pengar så måste man chansa. Man måste helt enkelt välja sida i jämnstreckade matcher och ha lite flyt. Southampton är kanske inte laget att lägga hus och hem på för dagen, men ibland så går det inte att blunda för ett bra drag. I den här matchen gör tipparna det klassiska misstaget att gå för hårt på de senaste resultaten och tabellen. Där springer Bournemouth, med sina mått mätt, på vatten just nu. Körsbären har minst sagt stolpe in och att de återigen fick med sig en pinne senast mot Fulham får de tacka högre makter för. Återigen var de nämligen underlägsna sett till den underliggande statistiken och det här poängsnittet kan aldrig hålla i längden. Bournemouth har sämst trupp och klart sämst statistik i hela Premier League och det ska straffa sig. Gärna i kväll där tipparna felaktigt streckar upp värdarna till klara favoriter.

The Saints visar som sagt ingen vidare form, men är det bästa laget i grunden här och är liten oddsfavorit, trots bortaplan, av en anledning. Fortsätter tvåan ligga runt 30% så är det ett för bra pris för att inte nypa.

Jag drar således en rövare, väljer sida, och spikar den understreckade tvåan som borde stå 10 procentenheter högre.

■■ Match 7 . Det finns en rad överstreckade favoriter på kupongen. På mindre system går det inte att gardera alla och då måste man välja någon ”åsnespik” för att kostnaden inte ska skena iväg och för att ändå hålla nere variansen och öka chansen på 13. Mitt val för dagen blir Norrköping. Jag tycker att Peking har tagit kliv framåt under nya tränaren Glen Riddersholm. Torsk med 0–2 mot Sirius senast, men insatsen i sig var inte så usel där IFK ändå skapade klart mest framåt. Innan dess borde det blivit tre pinnar mot Mjällby (2–2). Elvan är för bra för att harva så här långt ner i tabellen och jag tror att värdarna är all in i den här matchen. Sex poäng skiljer ner till Degerfors på negativ kvalplats och en vinst skulle i alla fall säkra kontraktet. Här väntar framför allt passande motstånd.

Jag tycker Helsingborg hade en fin period när de bland annat vann borta mot Göteborg. Flera starka nyförvärv kom in och rörde om i grytan, men de senaste veckorna har HIF återigen tagit steg tillbaka och det känns som luften gått ur. Fyra raka torsk gör nu att det blir väldigt svårt att rädda kontraktet. Frågan är om spelarna ens tror på det själva. Nu är prestigevärvningen, viktige Abbe Khalili, avstängd och det är blytungt avbräck.

Stor risk för femte raka torsken på konstgräset i Norrköping i kväll för ett Helsingborg utan självförtroende. Jag spikar ettan.

■■ Match 3 . Jag gick mot Chelsea borta mot Aston Villa i helgen, men Potter fortsätter rada upp resultat med sin nya klubb. Sett till insatsen i sig var det dock ett bra drag att jobba bort favoriten då Aston Villa totalt sett var det bättre laget och skapade klart mest målchanser. Chelsea får främst tacka en pånyttfödd Kepa i mål som stod för en rad klassräddningar. Nu får Potter fortsatt klara sig utan både Reece James och Kante som båda är långtidsskadade. Jag har svårt att se Chelsea fortsätta vinna rakt ut med tanke på de tunga avbräcken och att spelet faktiskt ser klart beskedligt ut för stunden.

Londonderby nu mot ett svårspelat Brentford. På hemmaplan har The Bees stått för flera fina prestationer under säsongen, som 4–0-slakten mot Manchester United och senast fick ett bra Brighton på pumpen med 2–0. Ivan Toney fortsätter visa form genom att stå för båda pytsarna.

Jag ger Chelsea dryga 50% att vinna den här matchen, men det svenska folket har satt en betydligt högre procent än så. När tvåan är uppe och snurrar över 65% så vill jag återigen stoppa in huvudet i lejongapet och chansa bort favoriten.

1X är ett givet och spelvärt förstaval för mig som automatiskt skapar fint värde på systemet.

■■ Match 11 . Mallorca är nykomling i La Liga, men en tuffare motståndare än vad folks tycks tro. Defensiven är ytterst stabil och laget släpper till väldigt få målchanser. Förlusten mot Sevilla (0–1) var väldigt orättvis där Sevilla bara fick till ett enda skott på mål på hela matchen och skapade minimala 0,24 i xG. Mallorca har visat i match efter match att de står upp väldigt bra och vann exempelvis xG hemma mot Barcelona nyligen. Här tror jag på ytterligare en tight och målsnål tillställning där Mallis kommer att ligga lågt och försöka förvalta de lägen som kommer.

Real Sociedad kommer hur som helst få kämpa hårdare för tre poäng än vad strecken antyder. Real Sociedad har visserligen radat upp segrar på slutet, men spelschemat har inte varit det svåraste. Över 80% på ettan är alldeles för mycket för att jag inte ska vända på klacken och jaga storskräll i San Sebastián.

Jag smaskar på med alla tecken där tvåan är ett riktigt häftigt miljontecken!

SPIKEN

Norrköping (match 7)

Helsingborg är i en jobbig svacka och frågan är om ens spelarna själva tror på det längre. Här är viktiga Abbe Khalili dessutom avstängd. Hemma på konstgräset ska ett bättre Norrköping ha toppchans till tre viktiga pinnar som kan säkra kontraktet.

SKRÄLLEN

Brentford (match 3)

Två nya mål av Ivan Toney senast i vinsten mot Brighton. Här hemma har Brentford stått för flera fina insatser under säsongen och är svårspelade. Chelsea har flyt senast mot Aston Villa och imponerar inte spelmässigt. Bra läge att chansa bort den överstreckade favorittvåan.

DRAGET

Southampton (match 5)

Bournemouth fortsätter plocka poäng och ha stolpe in. Statistiken är dock tydlig med att körsbären är det sämsta laget i Premier League. Southampton visar ingen storform, men att laget ska streckas ner till klar underdog som oddsfavorit är så klart fel. Fint värde på tvåan som chansspikas.