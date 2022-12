ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Vad gäller spikar så står övervärderade favoriter som spön i backen och det är därför inte fel att vända sig mot en eller två värdemässigt sämre singelstreck. Jag hittar bland annat ett sådant i damernas Champions League. Portugisisk cupfotboll fyller sedan ut bongen tillsammans med The Championship och Eerste Divisie.

Tyvärr ser det ut som att kylan förstör planer även i Nederländerna där det under fredagsmorgonen blev klart att två matcher (9 och 13) ställs in. Håll således ögonen öppna under dagen och akta er för att lämna in system för tidigt då det finns risk för fler tråkiga överraskningar.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Kutymen för en nykomling underifrån har i många år varit att försvara sig till ett nytt kontrakt på den högre hyllan. Fler och fler lag på kontinenten börjar däremot att spela sig kvar med en väl utarbetad filosofi och FC Andorra är inget undantag. Gerard Piqués gäng har bara fyra poäng upp till topp 6 och faktum är att nykomlingarna snittar högst bollinnehav av samtliga aktörer i Segunda División. Att äga bollen drygt 65 procent per 90 minuter gör det givetvis svårt för motståndarna att göra mål på gästerna som bara överträffas av fyra andra lag vad gäller minst antal insläppta mål. Klarar ”Els Tricolors” att fortsätta på inslagen väg ska de inte behöva oroa sig för bottenstrid under resten av säsongen.

Det ska inte heller Tenerife behöva göra trots att det bara skiljer sex poäng ner till giljotinen för öborna. Sett till xPoints borde det däremot vara betydligt fler och det ska sägas att värdarna så sent som i fjol spelade play off mot La Liga. En stark defensiv och robust duellspel var vägen till framgång i fjol och den här säsongen har Tenerife bara strax över 12,0 xGA (förväntat antal insläppta mål). Trots det har ”Tete” släppt in nästan dubbelt så många, 23 mål, och innan de defensiva leden visar nyfunnet självförtroende går det inte att måla upp ettan hur högt som helst.

Så länge svenska folket envisas med att balansera ettan över 60 procent inleder jag till höger. Värdemässigt fina X2 ska prioriteras. Om råd alla tecken.

■■ Match 6 . Eerste Divisie är inte den liga som gemene tippare följer som allra slaviskt. Att låta tabellen göra jobbet när kupongen ska fyllas i är vanligt förekommande och ett sådant fall inträffar i Eindhoven där jag anser att FC Eindhoven lever på lånad tid i toppstriden. Värdarna har lyckats göra 30 mål på under 23,0 xG och sett till xPoints har Rob Penders gäng fått med sig sex pinnar fler än vad de borde. Verkligheten står och väntar med en laddad örfil som mycket väl kan träffa de blåvita på kinden när VVV-Venlo kommer på besök.

Även gästerna har sprungit över sin förmåga men att de ska värderas som rena rama bottenlaget på Jan Louwers Stadion skriver jag inte under på. Sven Braken är en av Eerste Divisies allra vassaste poängspelare som varit med och bidragit till att Venlo tagit tio poäng på de fyra senaste. 29-åringen kan mycket väl dyka upp som gubben i lådan mot ett överskattat FC Eindhoven.

När ettan överstiger 65 procent tycker jag det är kanonläge att vaska favoriten helt och hållet. X2 blir mitt val till smaskigt värde.

■■ Match 3 . Parc des Princes serverar under torsdagen ett högoktanigt möte i damernas Champions League där Paris Saint-Germain tar sig an Real Madrid. När de sistnämnda tappade 1–0 till 1–1 senast mot Chelsea blev uppförsbacken till avancemang brant och för fortsatt överlevnad behövs troligen tre poäng i Paris. Det borde innebära att gästerna öppnar upp sig, något som i sin tur talar för att PSG kommer få gott om ytor att operera på. Då är fransyskorna direkt livsfarliga. Grace Geyoro är en världens bästa mittfältare i den berömda andrafasen och längst fram är Diani, Martens och Bachmann virtuoser som kan lirka upp vilket försvar som helst på egen hand.

Spetsegenskaperna hos dessa spelare motsvaras knappast hos Real Madrid även om Esther González är en lirare som förtjänar ett omnämnande. Jag håller PSG som det klart bättre laget och även om ettan övervärderas tror jag att detta kan bli en kamp där svenska folket väljer att strössla garderingar på grund av gästernas ståtliga namn. Således behöver värdinnorna inte bli en dum ”åsnespik” för att spara tecken åt mer bräckliga favoriter.

Jag lämnar PSG på egna ben!

■■ Match 1 . Det sjöngs inga lovord om Birmingham inför denna säsong. Blånäsorna var ett bottenlag i fjol och efter ett inte märkvärdigt transferfönster stämplades de hemmahörande återigen som ett lag för de nedre regionerna. John Eustace har med det sagt lyckats slå alla kritiker på fingrarna tillsammans med sina adepter. The Blues parkerar in i mitten av tabellen med endast fem poäng upp till play off-platserna, detta tack vare en taktiskt skarp hjärna på tränarbänken. Arsenal-lånet Trusty har övertygat stort i försvaret och framför honom är Bielik, med ett förflutet i The Gunners, oerhört skicklig på att hjälpa sin backlinje. I de främre leden bidrar sedan Chong med kreativitet tillsammans med Mejbri och lyckas den Man United-fostrade duon komma rättvända blir det jobbigt för Reading att hänga med i svängarna.

Jag lägger inte alltför stor vikt vid att The Royals placerar sig tre poäng före fredagens kombattanter inför denna strid. Gästerna har en tendens att blanda högt med lågt och överpresterandet av xG-siffrorna vittnar snarare om att Paul Inces gäng kommer att dala i tabellen framöver. Bortaspelet är ett aber för Reading som tappat poäng på åtta av elva resor. Jag tror att dessa siffror förvärras efter besöket i rikets näst största stad.

Ettan streckas förmånligt och är ett tecken som gillas skarpt. Spik!

SPIKEN

Telstar (match 11)

Telstars och Maastrichts underliggande siffror pekar åt motsatt håll och här anser jag att de förstnämnda ska kunna spinna vidare på triumfen mot Den Bosch. Sett till xPoints är Telstar det bättre laget och ettan är direkt mumsig under 55 procent. Spik!

SKRÄLLEN

FC Andorra (match 2)

FC Andorra är en nykomling med rejäl tuppkam. Piqués gäng håller fast vid sin spelidé med ligans största bollinnehav oavsett var de befinner sig och jag ser inte varför gästerna inte skulle kunna bjuda upp till tango mot Tenerife. Trots att öborna borde fått med sig fler poäng är den spelvärda högersidan av högsta prio.

DRAGET

VVV-Venlo (match 6)

FC Eindhoven lever på lånad tid i toppstriden. Alldeles för länge har värdarna sprungit över sin förmåga och mot ett skickligt VVV-Venlo går det inte att lita på den sönderstreckade ettan. Trevligt spelvärde tonar upp sig till höger där jag är all in på X2.