Det är en rätt stökig kupong Europatipset bjuder på denna tisdag. Förutom två semifinaler i VM och en match i den portugisiska Ligacupen så är det fotboll från den engelska femtedivisionen, National League, och EFL Trophy som gäller. Kylan har dessutom slagit sina klor om de brittiska öarna och saboterat ett gäng gräsmattor. Det gör att flera matcher kommer att skjutas upp. Hela fyra tillställningar på kupongen kommer att lottas i skrivande stund.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Detta VM har verkligen visat vilka små marginaler det är i enskilda matcher i fotboll. Flera landslag som varit det bättre laget i sina slutspelsmatcher har dukat under. Och det är just vad som är roligt med fotboll. Att det ”bästa” laget inte alltid vinner utan att gäng med mindre resurser kan vinna matcher om man följer sin matchplan och jobbar för varandra. De flesta trodde nog att turneringens stora favorit, Brasilien, tämligen komfortabelt skulle leka bort Kroatien i kvartsfinalerna. Men det blev en betydligt jämnare tillställning än befarat. Kroatien visade verkligen att ett spelskickligt mittfält, med Modric och Kovacic i spetsen, ihop med rutin från de här sammanhangen kan räcka långt. Kroatien lirade VM-final senast det begav sig och stommarna därifrån vet exakt vad som måste göras för att ta sig dit igen.

Här vilar all press på Argentina och det är just det som talar för att de schackrutiga balkangubbarna ska kunna skrälla igen. Det som talar emot är en viss Leo Messi. Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna (?) har varit nyckeln för detta Argentina. I semin stod han för två straffmål och en otrolig assist och var tungan på vågen igen. Argentina var värt att vinna under ordinarie tid där och var även det lag som var klart bäst och gick för segern i förlängningen. Förutom Messi är den solida defensiven värd att lyfta fram. Argentina har släppt till minst målchanser i det här mästerskapet. Här är de befogade favoriter att sig till final, men jag tror att det svenska folket kommer att strecka upp Messi och hans lekkamrater för högt.

Det gör att jag vill gardera utgångsettan och jaga skrällen till låg procent. Alla tecken.

■■ Match 2 . Jag tycker fortfarande inte att Frankrike har varit i närheten av att komma upp i sin bästa nivå. Ändå står Les Bleus här i semifinal. Det beror så klart på den otroligt höga individuella kvaliteten i laget. Jag tror den avgör nu också.

Marocko har gjort det fantastiskt som tagit sig hit, en historisk insats som första afrikanska lag i en VM-semi. Trots en svår resa har de bara släppt in ett enda mål i hela turneringen och nollat både Spanien och Portugal i slutspelet. Det är bara att lyfta på hatten. Nu trodde jag samma sak i kvarten mot Portugal, men någon gång tar resan slut. Marocko har fått löpa kopiösa mängder utan boll. I tidigare matcher har de snittat dryga 30% bollinnehav, men senast var de under även det (27%). Serie B:s och Baris stora skyttekung, Cheddira, visades ut i slutskedet av kvarten och är avstängd här. På det dras flera kuggar med krämpor, bland annat lagkapten Saiss i mittlåset riskerar att missa den här matchen. Lyckas Marocko göra match av det här igen så ger jag all heder till landet, men spelmässigt känner jag mig tvingad att gå emot då jag har svårt att se de slitna Atlaslejonen stå emot Mbappé när han kommer rusande på nytt svenskt rekord på 100 meter.

När ettan ser ut att streckas korrekt är det en stabil spik att bygga kupongen runt.

Så blickar vi bort mot de mer suspekta matcherna på kupongen där det svenska folket så klart chansar vilt.

■■ Match 3 . I den portugisiska Ligacupen är vi inne i den sista gruppspelsomgången. Både Rio Ave och Farense har vunnit mot Marítimo, men förlorat mot Sporting Lissabon. Då bara gruppettan går vidare är det således redan avgjort och den här matchen är av akademisk karaktär. En hyfsat avslagen tillställning där gästerna Farense säkerligen har lite högre motivation då de nu får chansen att stångas med ett lag från finrummet. Farense är en av de bättre klubbarna i andradivisionen där de mycket väl kan vara med i kampen om uppflyttning vad det lider.

Rio Ave gjorde den resan i fjol och har gjort en klart godkänd säsong i Primeira Liga. Den här cupen har dock knappast prioriterats vilket synts då elvan roterats och lagets stora målskytt, ghanen Yakubu, vilats i båda matcherna. Han lär inte spela här heller. Ändå streckas Rio Ave upp av tipparna som om de vore Porto. I skrivande stund är ettan uppe och snurrar långt över 70% när de snarare ska stå i max 45%. Då förstår ni att det är läge att gå för den spelvärda skrällen i vad som har alla möjligheter att bli en helt öppen tillställning.

X2 till supervärde är första tecken in.

■■ Match 9 . I National League, den engelska femtedivisionen, ser det ut som att de går att kräma fram en rätt fräck värdespik. Solihull Moors var nära att ta klivet upp i League Two i fjol och är med i racet att mot uppflyttning även denna säsong då de parkerar på play off-plats. I skotten Andrew Dallas (9 mål) och nordirländaren Kelly Josh (5 mål) har de ett av ligans bästa anfallspar och det känns som det här laget har en växel till att lägga i. Efter en tyngre period kom äntligen en seger mot Oldham senast som förhoppningsvis fått självförtroendet på rätt köl igen. Nu väntar en klart överkomlig uppgift i nykomlingen York.

Värdarna lyckades bryta en nio matcher lång segerlös svit i helgen när de slog Woking på bortaplan. Vinsten blev dock kostsam då givna backen Fraser Kerr drog på sig ett rött och offensiva Olly Dyson fick sin femte ostskiva för säsongen. Det innebär att båda är avstängda här. Då laget truppmässigt är en nivå efter redan med fullt manskap blir det så klart tunga avbräck. Spelbolagen sätter ut Solihull Moors som tydlig favorit, men tipparna verkar inte alls vilja ta ställning och streckar upp den här matchen helt jämnt.

Just nu tornar således fint värde upp till höger. Bra chansspik.

SPIKEN

Frankrike (match 2)

Det känns som Frankrike har en växel till att sätta in då de spelmässigt inte imponerat fullt ut på mig. Marocko har gjort en historisk insats genom att ta sig till semi med ett enda insläppt mål på hela turneringen. Cheddira är dock avstängd och flera pjäser dras med skavanker och är osäkra till spel. Den individuella kvaliteten avgör här. Ettan är en trolig spik.

SKRÄLLEN

Farense (match 3)

En obetydlig match i den portugisiska Ligacupen där vi lär få se en hel del rotation. Då är det märkligt hur Rio Ave övervärderas kraftigt. Värdarna spelar visserligen en division över Farense, men i grunden skiljer det inte så mycket. X2 erbjuder fantastiskt skrällvärde och är dessutom favorit att sitta.

DRAGET

Solihull Moors (match 9)

York tog sin första seger på tio matcher senast, men den kostade två avstängningar. Då blir det tufft mot ett klart bättre Solihull Moors som ser ut att undervärderas av tipparna. Jag chansspikar tvåan.