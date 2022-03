ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är en fantastisk fotbollsonsdag vi har har framför oss. Champions League-returer, Premier League, The Championship och kvalspel mot Copa Libertadores står på schemat i kvällens Europatips. En kupong som dryper av spelvärde då det svenska folket streckar efter namnet på lagen i stället för de verkliga chanserna för vinst.

Här är några av mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Juventus har varit svårslagna en längre tid. Senast de fick stryk efter 90 minuter var faktiskt i november månad. Sedan dess har giganterna från Turin spelat 21 raka tävlingsmatcher vilket säger en del om vinnarkulturen som finns i laget. Efter 1–1-kampen mot Villarreal står Juve på fyra raka segrar i det inhemska spelet. Samtidigt ska det sägas att Zebrorna har haft alla marginaler på sin sida. Enligt xG har det varit jämna matcher över hela linjen den senaste månaden förutom 1–0-vinsten över Fiorentina i Coppa Italia. Då blev nämligen Juventus mer eller mindre utspelat och vann tack vare ett självmål på övertid. Tur och otur har en förmåga att jämna ut sig över tid, något som inte tipparna verkar tro då de ger Juventus enormt förtroende vecka ut och vecka in. Skadeläget är något förbättrat, men viktiga mittfältare som Zakaria och McKennie saknas. Rabiot och Locatelli känns inte som något säkert lås på mitten.

Villarreal var det bättre laget i Spanien för några veckor sedan. Efter Vlahovics balja i den första minuten skapade italienarna i stort sett inget mer under hela matchen. Albiol, som ska vara redo för spel efter sin skadekänning i helgens ligamatch, och Torres hade full koll i mittförsvaret och flankerade av Foyth och Pedraza ser gästernas backlinje stabil ut. Parejo lär ta tag i taktpinnen på mitten och på topp ser Unai Emery ut att kunna använda sig av Gerard Moreno igen. Storskytten har varit skadad och saknades i första mötet, men är tillbaka i träning. Det lär knappast bli 90 minuter, men om det skulle behövas kan han vara en riktig joker att kasta in mot slutet. Innan dess finns lirare som Danjuma, Chukwueze och Lo Celso i offensiven. Villarreal besegrade Atalanta på bortaplan i den sista avgörande gruppspelsmatchen i höstas och kan mycket väl stå för ännu en knall i norra Italien.

I skrivande stund streckas Juve upp till 70%. Det är över 20 procentenheter för högt. Jag förväntar mig en jämn match med stort spelvärde på X2.

■■ Match 4 . Det var en minst sagt underhållande tillställning vi fick bevittna på Old Trafford i lördags. Tottenham gjorde på det stora hela en bra bortamatch och skapade mer än sina motståndare (1,62 mot 1,02 i xG) men föll med 2–3 efter att Ronaldo haft stor show. Därmed har Spurs sex poäng upp till Arsenal på fjärdeplatsen med en match mer spelad. Det blir svårt att nå Champions League och den stora anledningen till det är ojämnheten som finns i laget. De vitklädda är kapabla till att slå vilket lag som helst, som de visade mot Manchester City, men kommer för sällan upp i en sådan prestation. Endast sex av 14 bortamatcher i ligaspelet har slutat med seger. Kane, Son och Kulusevski lär inte få lika stora ytor i omställningsspelet denna onsdag som de fick mot båda Manchester-lagen.

Graham Potter har gjort underverk med sitt Brighton och vi ska inte lägga för stor vikt vid de senaste resultaten där fem raka förluster finns noterat. Senast mot Liverpool startade Fiskmåsarna bra och med lite mer effektivitet kunde de satt dit 1–0. Då hade det blivit en helt annan match. Trossard, Maupay, Mac Allister och March är en grym offensiv kvartett och strax bakom hittas en av seriens bästa mittfältare i Bissouma. I mina ögon är det en bättre spelare än både Bentancur och Höjbjerg som troligen startar på mitten för Tottenham. Brighton vågar alltid spela sin fotboll oavsett motstånd och kommer komma till flera lägen mot ett i grunden ganska poröst bortaförsvar. Brighton trivs dessutom bra mot Tottenham som de har besegrat på den här arenan två år i rad.

Tipparna är alldeles för kortsiktiga när de endast ser till de senaste resultaten och streckar upp tvåan stenhårt. Brighton tar poäng i den här matchen betydligt oftare än 50% av gångerna, men 1X streckas just nu under 35%. Fantastiskt spelvärde som bör utnyttjas.

■■ Match 8 . Det är oerhört tajt kring play off-platserna i The Championship och halva serien har chansen att kvala upp mot Premier League om ett par månader. Två av dessa lag möts på City Ground under onsdagen. Nottingham har visat stor stabilitet under 2022 och har bara förlorat en match under det nya året. Detta trots att de mött både Arsenal och Leicester i FA-cupen. Forest är framme i kvartsfinal i den tävlingen och den fajten ska spelas mot Liverpool på söndag. Det säger en hel del om kapaciteten som finns hos de rödklädda, speciellt på hemmagräset där Nottingham har raden 7-1-0 på sina åtta senaste tävlingsmatcher. Lewis Grabban har saknats under en period, men det har knappt ens märkts i spelet. Keinan Davis, som är inlånad från Aston Villa, har varit stark i sitt targetspel och nätade två gånger om i helgens 4–0-kross över Reading i ligaspelet. Johnson och Surridge är två andra spelare som vet var målet är beläget samtidigt som Spence och Lowe varit urstarka på kanterna.

Mycket talar för att Nottinghams fina svit fortsätter när QPR kommer på besök. De blåvita gästerna kommer från en viktig 2–1-seger över Luton i söndags, men avgjorde med ett klart offsidemål och var knappast värda den vinsten. Spelmässigt såg det inget vidare ut och QPR har varit idéfattiga under en längre period. Innan segern över Luton hade The Hoops två raka nederlag mot Blackburn och Cardiff i bagaget. Jag tror QPR får svårt att hålla fast sin play off-plats hela vägen in i kaklet och här får de definitivt slå ur underläge, inte minst med tanke på att huvudstadsklubben får en dags mindre vila.

Ettan lär streckas för högt, men med tanke på att jag redan plockat bort två stora favoriter från kupongen så unnar jag mig att göra en så kallad ”åsnespik” i Nottingham.

■■ Match 11 . Peterborough kom tillbaka två gånger om i hemmamötet med Stoke och båda gångerna var det Jonson Clarke-Harris som hittade nätet. 27-åringen fullständigt vräkte in mål i League One förra säsongen, men har haft det tuffare med målskyttet i andraligan. Det är en av många anledningar till att Peterborough är jumbo i serien. En annan förklaring är det usla försvarsspelet, 72 insläppta på 36 omgångar är hemska siffror. Truppen räcker helt enkelt inte till på den här nivån och det märks på resultatraden. The Posh, som hemmalaget kallas för, har inte vunnit en ligamatch sedan innan lucia och de blir överkörda i den underliggande statistiken i stort sett varje gång.

Swansea har hamnat långt ifrån alla streck vilket åtminstone gör att walesarna kan spela med axlarna nere resten av säsongen. Spelare för spelare ser de vitklädda betydligt bättre ut än onsdagens kombattanter trots att Svanarna har två raka förluster bakom sig. Senast mot Blackpool (0–1) startade Ntcham, Paterson, Piroe och Obafemi på de offensiva positionerna och även om det inte blev något mål i den matchen är det en skicklig kvartett. Swansea vann höstens möte med 3–0 hemma i Wales och ska ses med ypperlig chans att ta tre poäng igen.

Stannar tvåan runt 55% är det bara att spika av.

SKRÄLLEN

Brighton (match 4)

Tottenham har fått stryk på den här arenan två år i rad och är inte att lita på. Det tycker dock tipparna då tvåan streckas upp kring 70%. Då är det bara att spana åt andra hållet. 1X eller skrällspika Brighton till fantastiskt spelvärde.

SPIKEN

Nottingham (match 8)

QPR hade marginalerna på sin sida som lyckades besegra Luton i söndags och får nu kort vila till denna tuffa bortamatch. Nottingham visar strålande form och gör alltid bra ifrån sig på City Ground. Stark etta.

FAVORIT I FARA

Juventus (match 2)

Juventus har haft en jobbig skadesituation under våren och saknar ett par kuggar igen. Mittfältet ser tunt ut och ett taktiskt drillat Villarreal är inget enkelt lag att ställas mot. Högersidan bjuder på strålande värde och lockar mest.