Enorm spets – Frankrike spikas

Europatipset består till lite drygt hälften av landskamper. Nations League ska som nämnts i ingressen spelas klart och där hittas två bra spikförslag. Sedan tar vi ångbåten över till Sydamerika för full omgång i det häftiga VM-kvalet. Där överskattas stornationer som Argentina, Brasilien och Ecuador ganska grovt och det ska kunna skrälla på sina håll. Svensk och amerikansk seriefotboll kompletterar Europatipset och visst kittlar derbyt mellan Hammarby och AIK i Damallsvenskan lite extra. Där kommer det slås nytt publikrekord med råge för svensk seriefotboll på damsidan. En häftig upplevelse för både spelarna och publiken. Matchen slutar med en hemmaseger och Bajen spikas trots överstreckning. Det finns tillräckligt mycket värde på annat håll för att generera god utdelning vid 13 rätt.

Match 1. Didier Deschamps testade en trebackslinje mot Belgien och valde då att bänka Kimpembe. Istället fick Koundé och Lucas Hernández chansen vid sidan av Varane med Theo Hernández och Pavard som wingbacks. Det fungerade inget vidare i första halvlek där Belgien förde spelet och också gick till halvtidsvila med 2-0. Under pausen skruvade Deschamps lite på sin formation och fick ett mer framtungt Frankrike. Då såg de regerande världsmästarna riktigt bra ut. Mbappé springer snabbare än Lucky Luke drar en pistol och Benzema är en uppgradering jämfört med Giroud. Dessutom levererar alltid Griezmann och Pogba i landslaget oavsett deras status i klubblagen. Den kvartetten går inte att stoppa.

Spanien var nedskrivna inför matchen mot Italien då de kom till spel utan viktiga kuggar som Olmo, Morata, Moreno och Pedri. Enriques gäng spelade ändå en bländande fotboll där ynglingar som Pino och Gavi (den yngsta spelaren någonsin att dra på sig den spanska landslagströjan) visade att de hör hemma på den största scenen. La Furia Roja hade dock god hjälp av en utvisning på Bonucci i semifinalens första halvlek där mittbacken mycket onödigt snackade till sig det första av två gula kort. Mot ett fulltaligt Frankrike bör det bli tufft för Enriques småpojkar att hänga med och Spanien får nöja sig med silver i den andra upplagan av Nations League. Matchen spelas på San Siro i Milano, vilket innebär att ingen nation har hemmaplansfördel. Håller sig tvåan kring 40% är det en vettig spik.

Match 7. Precis som oss svenskar drömmer sig bolivianerna tillbaka till sommaren 1994. Det var senast de deltog i ett världsmästerskap och det kommer dröja länge till nästa gång. Truppen är nämligen den klart sämsta av samtliga nationer i det sydamerikanska kvalet och den enda spelaren av klass är Cruzeiros anfallare Marcelo Martins. Det är å andra sidan en väldigt skicklig striker som faktiskt leder hela kvalets skytteliga med åtta fullträffar, två före Neymar och tre före Messi. Det är något att skriva på CV:t. Bolivia har också en annan stor konkurrensfördel och det är hemmamatcherna som spelas i La Paz på över 3600 meters höjd. De gästande nationerna brukar ha problem med den tunna luften och det bör inte vara någon skillnad nu när Peru kommer på besök. De rödvita lirade som bekant VM i Ryssland för några år sedan, men har haft problem i detta kval med poängtapp i sju av tio matcher. Visst besegrade peruanerna ett svagt Chile för några dagar sedan, då Malmös Sergio Pena hittade nätet, men detta blir en tuffare uppgift. Inte minst då Trauco är avstängd. Vi lär inte direkt få se någon Tiki-taka i slaget om Lake Titicaca utan det kommer bli mycket fokus på att överhuvudtaget orka spela på hög höjd. Peru har bara bortabesegrat Bolivia en gång på drygt 45 år. Med det i åtanke lockar det fina värdet på ettan som singlas.

Match 4. I den förra upplagan av det sydamerikanska kvalet räckte det med 27 poäng för att sluta fyra i gruppen och därmed direktkvalificera sig för världsmästerskapet. Det är precis så många poäng Brasilien har spelat in efter att ha vunnit samtliga sina nio matcher. Ett otroligt facit. Brassarna var dock lite illa ute i bortamötet med Venezuela tidigare i veckan. Då låg de gulklädda under med 1-0 fram tills det återstod 20 minuter. Selecao vände och vann med 3-1, mycket tack vare Raphinha som i sin landslagsdebut fick spela 45 minuter och mäktade med två assist. Leeds-yttern bör få mer speltid här, men samtidigt är också Neymar, som var avstängd mot Venezuela, tillgänglig igen. Tipparna tittar på tabellen och truppen och tror att det bara är för brassarna att fortsätta sin segersvit, men de ställs inför en grymt svår uppgift i Barranquilla. Colombia har hög kapacitet i sitt lag där Zapata, Díaz och Falcao både har flärden och tyngden för att slå hål på brassarnas täta försvarsmur. Los Cafeteros, som värdnationens landslag kallas för, mötte Brasilien på brasiliansk mark i sommarens Copa América. Då ledde de fram till den 78:e minuten när Firmino satte dit ett mycket omdiskuterat mål. Bollen hade nämligen studsat på domaren i situationen innan. I den 100:e minuten av den matchen avgjorde Casemiro. Colombia vill nog väldigt gärna ha revansch för den snöpliga förlusten och framför sina fans löser de minst en poäng. Skippa den överstreckade tvåan helt och hållet och klicka i 1X till fint spelvärde.

Match 6. Venezuela ligger sist i tabellen efter tio omgångar och det är främst på grund av ett minst sagt svagt anfallsspel. Sex fullträffar totalt är sämst av alla lag. Mot seriens tätaste försvar, det brasilianska, lyckades Venezuela ändå hitta in med en boll och de hade bud på mer än så. Granadas Darwin Machís och Torontos Yeferson Soteldo hittade varandra bra och på topp nickade Eric Ramírez in sitt första landslagsmål. Córdova och Hurtado är två andra alternativ på topp som väntar på sina första mål i landslaget. Lagets klart viktigaste spelare är annars Torinos Tomás Rincón som spelat 109 landskamper. Han skänker stabilitet till mittfältet och som vanligt kommer 33-åringen spela en nyckelroll under söndagen. Ecuador gör ett betydligt bättre kval och ligger trea inför helgens omgång.

Enner Valencia nätade två gånger om i 3-0-segern över Bolivia och är en spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Plockar man bort Fenerbahce-strikern är dock mycket vunnet. Ecuador trivs dessutom inget vidare på resande fot, tre av fyra bortamatcher under kvalet har slutat med förlust. De tre senaste mötena mellan nationerna har alla slutat med delad pott och i Caracas ska Venezuela ses med bra chans att lösa poäng. Precis som i Colombia streckas bortafavoriten upp stenhårt och går vi för stora pengar är det läge att välja bort ett Ecuador kring 65%. 1X blir en bra lösning.

Spiken

Frankrike (match 1)

Slutspelet av Nations League spelas i Italien vilket gör att inget av finallagen får någon fördel av spelplats. Frankrike har enorm spets i sitt lag där Benzema och Mbappé såklart sticker ut. Det är spelare Spanien inte klarar av att hantera. Les Bleus får lyfta trofén.

Skrällen

Venezuela (match 6)

Ecuador trivs bäst på hemmaplan och målas upp till alldeles för stora favoriter i Caracas. Kommer Venezuela upp i samma nivå som mot Brasilien kan de mycket väl få segervråla för andra gången i kvalet, något som hade skapat korsdrag i kuponghögen.

Draget

Brasilien var inte bra mot Venezuela och ställs nu mot ett ännu tuffare motstånd. Även om Neymar är tillbaka är Colombia inget lag man bara rullar över. Värdnationen har sju raka tävlingsmatcher utan att förlora under ordinarie tid och förlänger den sviten mot ett överskattat Brasilien.