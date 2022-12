ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Damernas gruppspel i Champions League, den spanska Segundan, italienska Serie B och portugisiska Ligacupen. Det är vad som ska analyseras på onsdagens Europatips. Som vanligt på den här typen av kupong så hamnar tipparna snett och bjuder på fint spelvärde. Jag har hittat ett par riktigt fina drag och en stabil spik i München, bland annat.

Här är mina tidiga drag mot 13 friska:

■■ Match 3 . Andorra har marscherat kvickt genom den spanska seriepyramiden sedan Gerard Piqué köpte klubben och visst märks det att det finns influenser från Barcelonas sätt att spela fotboll. Andorra snittar runt 65% i bollinnehav i sina matcher och det är högst i den spanska andradivisionen. Inte så illa pinkat för en nykomling. I söndagens hemmamatch mot Cartagena hade Andorra runt 70% av bollen och vräkte på med hela 25 avslut mot gästernas två. Ändå blev det noll poäng efter att den före detta kalmariten Isak Jansson runnit igenom och satt dit matchens enda mål i den 93:e minuten. Bittert så klart för Andorra, men fortsätter de spela fotboll på samma sätt kommer segrarna komma. På resande tass har gästerna två raka segrar och de ska ses med vettig chans att utöka den sviten under onsdagen.

Huesca är inne i en tung period, men gick åtminstone mot en stark bortaseger mot Eibar för några dagar sedan. Dani Escriche hade gett laget ledningen med sitt första mål för säsongen, men i slutet av den bataljen gick allting snett. Eibar satte dit en VAR-straff i den 86:e minuten och på övertid skallade Pulido in en hörna i egen bur. Oerhört bittert och dessutom drog både Timor och Valentín på sig ostskivor som gör att de är avstängda i denna tillställning. Huesca har visserligen varit starkt hemma under hösten, men spelbolagen håller detta som en helt öppen match. Det gör inte tipparna som streckar upp ettan mot 50-60% istället för de 35% som hade varit rimligt.

Då uppenbarar sig magiskt värde till höger som inte får missas. X2 är därför en given väg att gå i Aragonien.

■■ Match 7 . Nu ska det avgöras vilka som får möta Walsall i den tredje rundan av FA-cupen då Stockport och Charlton drabbar samman i ett omspel. Första mötet gick av stapeln på The Valley i London och då hittade Stockport in med 2–2-kvitteringen i den 97:e minuten. Starkt jobbat av The Hatters som till vardags huserar i League Two. Där har laget, som härstammar strax sydväst om Manchester, visat helt okej form mot slutet och de krossade Hartlepool med hela 5–0 i helgen. Patrick Madden och Kyle Wootton är två ärrade krigare på denna nivån som nätade då. Ett omspel i FA-cupen är alltid en speciell sak för fansen till lagen i de lägre divisionerna och här kommer Stockport säkerligen få ett högljutt stöd. Samtidigt ska vi ha med oss att de trots allt bara har vunnit fyra av tio hemmamatcher i ligaspelet denna säsong och här blir Stockport lite väl betrodda av tipparna.

Charlton må visa svag form, men det är fortfarande ett stabilt mittenlag från divisionen ovanför. Crystal Palace-talangen Jesura Rak-Sakyi ser riktigt spännande ut på topp och han kan få sällskap av den gamle Arsenal-produkten Chuks Aneke. Det är en duo som ska kunna hitta rätt på ett League Two-gäng, speciellt om de får rätt bollar att arbeta med. Något som Fulham-lånet Steven Sessegnon (tvillingbror till Tottenhams Ryan Sessegnon) ska kunna lösa.

Här har streckningen på hemmalaget spårat ur, det är trots allt Charlton som hör hemma högst i seriehierarkin. Den alldeles för lågt streckade högersidan är av högsta prioritet.

■■ Match 1 . Barcelona damer har spelat 14 tävlingsmatcher denna säsong och vunnit samtliga. 61 mål har prickats in på dessa tillställningar och detta trots att världens bästa spelare Alexia Putellas har varit knäskadad hela hösten. Schweizaren Crnogorcevic och brassen Geyse hör till de som har stått för målen istället. Dessutom har unga spanska lirare som Bonmati och Pina tagit stora kliv. Båda nätade i 3–0-segern mot Bayern München för ett par veckor sedan och framför allt Pinas balja var en riktig läckerbit då hon hängde upp ett skott i krysset från 25 meter. Bakåt ser det också stabilt ut för de blåröda med Mapi León och Irene Paredes i mittförsvaret. I helgens ligamatch mot Real Sociedad (vinst med 2–1) vilades ytterbackarna Lucy Bronze och Fridolina Rolfö från start, men den duon lär garanterat starta nu. Ett komplett lag som kan kosta på sig att ha pjäser som Engen och Oshoala på bänken.

Bayern München går som vanligt en kamp mot Wolfsburg i toppen av den tyska ligan och är storfavorit till att knipa andraplatsen i denna Champions League-grupp bakom Barcelona. De står också på sex poäng efter tre omgångar även om segern mot Benfica satt väldigt långt inne. Då vände det tyska storlaget 0–2 till 3–2 i slutet av matchen och Benfica brände dessutom en straff. De tyska landslagsspelarna Magull, Bühl, Dallmann och Schüller kan mäta sig med Barca-lirarna, men totalt sett håller inte truppen samma höga klass som onsdagens kombattanter. Speciellt inte när Hanna Glas, Giulia Gwinn och Jovana Damnjanovic alla finns på skadelistan. Barcelona var fullständigt överlägset senast lagen möttes där Bayern inte fick iväg ett enda skott på mål.

Även om det bör bli något jämnare nu vinner gästerna detta igen. Tvåan är en väldigt trolig spik.

■■ Match 5 . Alavés är ett av tre lag i den spanska andradivisionen som står på 34 poäng efter 18 omgångar och är därmed i allra högsta grad med i striden om uppflyttning. Det ska dock sägas att baskerna har sprungit väldigt bra under hösten och gått klart över sina expected points. Enligt den statistiken borde Alaves ha tagit runt åtta poäng färre än vad som varit fallet under säsongen. Retroaktiv rättvisa således att det blev stryk borta mot Granada med 1–3 för några dagar sedan. Detta trots att Alkain gav Alavés ledningen. Samma Alkain blev sedan utvisad och är avstängd här tillsammans med sina lagkamrater Sevilla och Abqar. Tre startspelare senast så visst är det avbräck som känns. Guridi och De la Fuente är skickliga spelare som Alavés istället hoppas mycket på, men här kommer de få det svårt.

Tenerife var med och slogs om uppflyttning i fjol, men har inte alls nått upp till den nivån denna säsong. Åtminstone inte poängmässigt då ö-laget har betydligt närmare nedflyttning än topp 6. Samtidigt har Tenerife en högre xPTS än Alavés och hemma på Kanarieöarna är de normalt sett oerhört svåra att tas med. José Ángel är avstängd efter sitt gula kort senast mot Oviedo vilket gör att Sanz får ta ett större ansvar på mitten. Det blev förlust med 0–1 i den matchen, men det var rena rama skämtet att Tenerife kammade noll. De hade 73% bollinnehav, 26 avslut och 15 hörnor utan att få in bolluslingen. Kommer värdarna upp i samma spelmässiga nivå denna onsdag kommer utdelningen nu istället.

Ettan ser ut att bli spelvärd och chansspikas.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Barcelona (match 1)

Det är klasskillnad mellan Barcelona och Bayern München och det spelar ingen roll att matchen spelas på tysk mark. Detta vinner katalanerna ändå. Given tvåa.

SKRÄLLEN

Charlton (match 7)

Charlton har ett starkare lag än Stockport på papperet och även fast de spelar på bortaplan ska Londonlaget ha en vettig chans att avancera till nästa runda. Den lågt streckade tvåan måste plockas med.

DRAGET

Andorra (match 3)

Huesca har ett par avstängningar att hantera och spelar ingen vidare fotboll just nu. Det gör däremot Andorra som alltid dominerar bollinnehavet. Det kommer FCA göra här också och då ska de ses med bra chans att ta poäng. Supervärde på X2 gör att ettan slopas.