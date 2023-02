Enda jag gör är att hamra in spiken här

Bortsett nedslaget på pastastöveln ska vi även besöka Premier League, La Liga, Bundesliga och Ligue 1. Mängder av övervärderade favoriter ska behandlas i dessa ligor innan grekiska Super League och danska Superligaen tar vid.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 7. Fiorentina slutade på en meriterande sjundeplats i fjol och fick tack vare det känna på Europa Conference League den här säsongen. I detsamma inledde Viola i torsdags slutspelet med att resa till Portugal för att mäta svärd med Braga. ”Ärkebiskoparnas” erkända hemmastyrka till trots fick portugiserna känna på italienarnas vrede när de lilaklädda vann med hela 4-0. Dubbelmötet är således redan dött och begravet inför nästa veckas retur. Jag vill vara tydlig med att Vincenzo Italianos gäng hjälptes av en utvisning på Tormena, men storsegern var icke desto mindre välkommen. Jovic och Cabral stod för varsin doppietta och den tidigare svala anfallsduon kan mycket väl agera tungan på vågen även i Derby dell’Arno mot Empoli. Fiorentina har förtjänat mer än vad de hittills fått med sig och när värdföreningen börjar motsvara sina fina underliggande siffror är jag övertygad om att de kommer att klättra flera pinnhål i tabellen. Ett lag som däremot inte underpresterat Expected Points – snarare tvärtom – är söndagens kombattanter. Empoli har sprungit över sin förmåga där framför allt antalet insläppta mål borde varit betydligt fler. Mot slutet har verkligheten börjat komma ikapp de tillresta som snittat två insläppta mål per match i de tre senaste. Det blir sannerligen inte enkelt att förbättra dessa siffror på Artemio Franchi där jag flaggar för att Fiorentina har vaknat till liv. När ettan ser ut att hålla sig inom rimlig procent är det dags att bocka och buga och sträcka sig efter spikklubban. Jag hamrar i spiken!

■ Match 10. Bland de mer iögonfallande insatserna i torsdagens kontinentalspel fanns Nantes insats borta mot Juventus. ”Kanariefåglarna” spåddes inför avspark få en tuff resa i Turin då flera tunga avbräck störde fransmännen, men det hindrade inte Koumbouarés mannar från att slita inälvorna av sig under 90 minuter. Den defensiva insatsen var minst sagt gedigen och även om Juve tog ledningen med 1-0 vägrade de gulgröna att vika ned sig. I slutskedet kom också belöningen när Blas drog iväg på en kontring och tryckte upp 1-1 i nättaket. Kvitteringen gav hopp inför returen men här ska det också skjutas ut en fet varningstriangel för den fysiska statusen samt. Med tanke på att de tillresta avancerat upp på säker mark i tabellen i Ligue 1 blir jag inte förvånad om torsdagens uppgift prioriteras framför söndagens dito mot Lens. Värdarna, Les Sang et Or, befinner sig i en negativ spiral efter fyra raka utan seger, men bortsett 0-1 mot Nice har de gulröda varit nära – och borde fått – tre poäng i övriga strider. Så länge prestationerna fortsätter hålla nivån för ett topplag är jag övertygad om att det vänder förr snarare än senare. Fofana, Sotoca och Openda är alla klasspelare som kan avgöra matcher på egen hand och trion blir onekligen viktig denna söndag. Väl medveten om att ettan streckas hårt kan jag, förutom ren klasskillnad, inte blunda för de fysiska förutsättningarna. Lens gynnas av dessa och här väljer jag en värdemässigt sämre spik för att få ihop balansen på systemet. .

■ Match 2. Det är banne mig svårt att bli klok på den här säsongens upplaga av Tottenham. Fulländade insatser som den i 1-0-segern mot Manchester City följs upp av bottennapp likt 1-4 i brakan i den senaste omgången mot Leicester. I veckan kom ytterligare ett tungt nederlag när Spurs förlorade den första Champions League-akten mot Milan med 0-1. De liljevita skapade förtvivlat lite i de främre leden och jag är rädd att det kan fortsätta även i framtiden då värdarna åkt på flera tunga skador. Lloris är borta mellan stolparna och på mitten saknas både Bissouma och Bentancur som brottas med långtidsskador. Den sistnämnda är ett rejält avbräck då han inte sällan driver på i presspelet och utan honom ska West Ham kunna spela sig förbi de hemmahörande i norra London. The Hammers har tagit kliv i rätt riktning mot slutet där 2-0-segern mot Everton följts upp av välförtjänta poängplock mot både Newcastle och Chelsea. Att formkurvan börjat peka åt rätt håll är heller ingen tillfällighet då gästerna underpresterat Expected Points med råge. David Moyes ska ha beröm för sitt tålamod och jag anser att skotten med adepter ska kunna göra bra ifrån sig även här trots att Aguerd och Paquetá är tveksamma till spel. Rice, Bowen, Benrahma och Antonio besitter olika typer av matchvinnaregenskaper som jag definitivt vill ta höjd för i värderingen. En annan faktor är den för högt streckade ettan. Jag lockas inte av ett övervärderat Tottenham. Till dessa streck måste den spelvärda högersidan prioriteras. Skrälltecknen X2 går först.

■ Match 9. Bayer Leverkusen gick en oväntad väg när de vände sig till Real Sociedad B i valet av tränare. Från baskernas andralag hämtades Xabi Alonso in och efter en trevande inledning tycker jag att spanjoren har fått ordning på grejerna efter uppehållet. Rent taktiskt är Kusarna väloljade och när de lyckas få grepp om matchbilderna – vilket inte är sällan – har de en tendens att kunna bita sig fast utanför motståndarnas straffområden. Med det sagt tar varje projekt sin tid och efter tre förluster på de fyra senaste tävlingsmatcherna råder nedsatt självförtroende i truppen. Det senaste nederlaget kom i torsdags mot Monaco där Kusen gick på pumpen trots att de kontrollerade händelseförloppet. I sin offensiva framtoning blev dock de svartröda straffade i sin naivitet och jag vill öppna dörren för att Mainz kan lyckas med samma bedrift. Bo Svensson basar över ett lag som trivs som fisken i vattnet i egenskap av underdogs där farten i omställningarna är frejdig. 3-1-segern senast mot Augsburg gav råg i ryggen inför denna resa och lirare som Onisiwo, Lee och Ajorque kan alla vålla Leverkusen svårigheter på flera olika sätt. Mainz har marginellt underpresterat Expected Points och när högersidan erbjuder saftigt spelvärde hoppas jag på retroaktiv utdelning. Den kusligt lågt streckade skrälltvåan ska framför allt prioriteras på BayArena!

Spiken

Fiorentina (match 7)

Fiorentina fick mycket efterlängtat proppen ur när Braga slogs tillbaka med 4-0. Kort vila inför Derby dell’Arno förvisso, men jag tror att Viola är minst ett nummer för stora för Empoli. Stabil etta.

Skrällen

Mainz (match 9)

Bayer Leverkusen har hamnat i en ond cirkel som knappast rättfärdigar överdriven procent mot Mainz. Die Nullfünfer trivs i matchbilder där de slår ur underläge och spelvärda X2 ska prioriteras.

Favoriten i fara

Tottenham (match 2)

Det är svårt att inte rynka på näsan åt Tottenhams prestationer. Spelet hackar och kombinationen av flertalet avbräck och slitna ben talar knappast till värdarnas fördel i derbyt mot West Ham. Ettan är ett potentiellt avslag.