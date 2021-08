En fräck värdespik återfinns i Småland

Som vanligt överstreckas storlagen när de kliver in på Europatipset. Den här söndagen övervärderar det svenska folket flera giganters chanser till vinst. Manchester United, Tottenham, Milan, Roma och Atlético Madrid är alla lag som streckas för högt. Det är bara frågan om hur många av de överstreckade favoriterna man har råd att gardera. Någon bör till och med chansas bort för att sätta sig i en position att kunna ta en stor del av kakan när det kommer till jackpotten på 4 miljoner.

De bästa spikarna tycker jag mig faktiskt finna i Allsvenskan där det ser ut att bli helt ok spelvärde på flera lag. Min analys står klar, häng med!

■ Match 1. Det råder Ronaldo-feber i Manchester. En otrolig vändning skedde under fredagen där de först såg ut som om storstjärnan var klar för City, men plötsligt var redo att åter dra på sig tröjan där allt startade i United. Det gör att Man U nu spetsar sin trupp ytterligare och en elva som på pappret borde hota om en PL-titel. Så tror jag dock inte fallet blir då Ole-Gunnar fortsatt har en del att jobba på. Det syntes inte minst borta mot Southampton senaste där de röda djävlarna inte alls kom upp i nivå och fick nöja sig med 1-1 mot ett rätt mediokert motstånd. Trots att spelare som Rashford och McTominay fortsatt finns på skadelistan och frågetecken sätts kring Cavanis medverkan så blir United återigen rejält överstreckat i en bortamatch. Wolverhampton har inlett med två uddamålsförluster, vilket ser ut att lura svenska folket. Spelmässigt har vargarna nämligen varit värda mer. Mot både Leicester och Tottenham var de minst lika bra som motståndarna och var värda poäng i båda matcherna. Kan det bli retroaktiv betalning här? Inte alls omöjligt. Med en tvåa som streckas runt 70%, där 55% vore mer rimligt, så måste 1X inleda här till suveränt spelvärde. Kom ihåg att det är svårt att vinna matcher, inte minst borta, i Premier League.

■ Match 11. Ytterligare ett överstreckat storlag hittar vi i La Liga. Atlético Madrid har mot på pappret betydligt sämre motstånd lyckats vinna med uddamålet i de två inledande omgångarna. Här saknas Joao Félix som är skadad och nu skruvas svårighetsgraden upp ett snäpp när de regerande Europa League-mästarna Villarreal gästar. ”Den gula ubåten” pressade nyligen Chelsea i Supercupfinalen och visade i fjol att de har kapacitet att slå precis alla lag i världen en bra dag. Ligan har inletts med två 0-0-matcher och nu är det dags för Emery att inte bara visa upp en fläckfri defensiv utan också få fart på offensiven där det finns sparkapital i skyttekung Moreno och spännande nyförvärvet Boulaye Dia från Reims. Tätt och målsnålt är dock ingen vågad gissning när två av ligans bästa försvar ställs mot varanda. Att AM då målas upp över 70% mot ett så här kvalificerat motstånd är skevt. Garderingar måste givetvis in direkt där framför allt krysset till drygt 20% är ett måste, men även tvåan blir för fin för att lämna utanför till REA-priser under 10%. Potentiellt miljondrag!

■ Match 4. Malmö FF mår mycket bra just nu. Gruppspelet i Champions League är fixat, miljonerna rullar in och stämningen i truppen är på topp. En trupp som inte liknar någon annan i Allsvenskan när det kommer till klass och bredd. Här känns det som de himmelsblå får ta sig an Hammarby i helt rätt läge. Så sent som i torsdags lirade Bajen en stentuff kvalmatch mot Europa Conference League mot Basel i 120 minuter. Att efter en så bra insats åka ut på straffläggning tär på själen. Jag räknar således inte bara med trötta ben utan också lite trötta huvuden hos de grönvita. Dessutom är Bojanic avstängd. Kommer Malmö ut och sätter Champions League-press här ger jag gästerna bra chans att ta en viktig trea i den allsvenska toppstriden. Runt 50% är tvåan en klart vettig spik.

■ Match 6. Ett annat lag som varit ute i Europa är Elfsborg. Trots stortorsk på bortaplan mot Feyenoord (1-5) så valde Jimmy Thelin att ställa upp en tämligen ordinarie elva i torsdagens retur i Borås där det blev vinst med 3-1. Uttåg blev det likväl och med bara två dagars vila i benen så väntar en tuff uppgift i Kalmar. Henrik Rydströms KFF ser fina ut för tillfället och visar form med tio poäng på de fyra senaste. På naturgräs har Elfsborg det dessutom historiskt svårare. När dessa lag möttes på konstgräset på Elfsborgs Arena i våras slutade det 2-2 i en jämn match där Kalmar vann bollinnehavet. Här känns det vidöppet igen. När då Elfsborg streckas upp som hyfsat klara favoriter är det ett bra drag att titta åt andra hållet. Ettan till just nu 26% känns hyperintressant och spelvärd. Jag chansspikar!

Spiken

Malmö (match 4)

Malmö möter Hammarby i helt rätt läge. Bajen har bara två dagars vila från den tunga 120-minutersreturen mot Basel där de åkte ut på straffar. Har Bojanic avstängd. Malmöspelarna ska vara piggare i både kropp och själ.

Skrällen

Wolverhampton (match 1)

Manchester United överstreckas igen i en lurig bortamatch i Premier League. Senast stod de för en slätstruken insats och torskad rättvist poäng mot Southampton. Wolverhampton har varit värda poäng i båda sina uddamålsförluster. Ska inte räknas ut till alldeles för låg procent.

Draget

Kalmar (match 6)

Elfsborg har bara två dagars vila från sin Europa-match mot Feyenoord och har det ofta kämpigare på naturgräs. Borta mot ett Kalmar som visar fin form streckas boråsarna för högt. Kalmar är en häftig värdespik.