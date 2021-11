En av årets absolut svåraste kuponger

Stryktipset i alla ära, men denna helg rankar jag Europatipset minst lika högt. Förutom Europas bästa ligor, med derbyn från Milano och Sevilla, så finns den spännande allsvenska slutspurten med på kupongen. Söndagen är helt klart en dag där jag bara vill ligga i soffan med 7-8 skärmar och insupa all fotboll som går från 15.00 till läggdags.

Förutom sporten i sig så ser spelvärdet spektakulärt ut. Häftiga 6 miljoner i jackpot följs av felstreckningar till både höger och vänster. Mängder av favoriter får för högt förtroende och det finns så många vägar att gå mot 13 rätt.

Här är några av mina tidiga drag.

■ Match 10. Förra lördagen var det dags för Derbi de la Comunitat, matchen mellan Valencia och Villarreal. Den spelades på Mestalla och hemmalaget Valencia vann med 2-0 trots att de inte hade speciellt mycket boll. Hugo Guillamón klev bara rakt fram efter ett inkast och chippade mycket vackert in ettan innan Carlos Soler fastställde slutresultatet på straff. Gabriel Paulista och Gayà haltade båda av planen och åtminstone den förstnämnde ser ut att saknas här. Diakhaby finns dock tillgänglig och både Guillamón och Alderete är formstarka. Dessutom var Cillessen riktigt bra mellan stolparna mot Villarreal. Atlético Madrid torskade ännu en gång mot Liverpool i veckans Champions League-match och precis som hemma på Wanda Metropolitano åkte de rödvita på ett rött kort. Simeone har problem med disciplinen i truppen. På bortagräs har Madrassmakarna haft svårt att imponera mot slutet, precis som de hade stora delar av den förra säsongen, och de två senaste inhemska resorna har slutat med förlust mot Alavés (0-1) och kryss mot Levante (2-2). Lag som båda ligger i botten av tabellen. De problemen tar tipparna ingen hänsyn till alls när tvåan streckas upp i trakter kring 70%, vilket är ungefär 20 procentenheter för högt. Med sådana förutsättningar finns det inget annat att göra än att blicka åt andra hållet och gå för 1X som erbjuder helt fenomenalt spelvärde.

■ Match 11. Inför helgens matcher leder Real Sociedad La Liga, även om det ska sägas att de har spelat en match mer än de närmast jagande lagen. Baskerna har inte förlorat en enda match i någon tävling sedan seriepremiären mot Barcelona i mitten av augusti. Det är dock tätt mellan kamperna för de blåvita som så sent som i torsdags tog emot Sturm Graz i Europa League. De blåvita vilade Alexander Isak från start, men mönstrade ändå en stark elva med spelare som Portu, Januzaj och David Silva. Trots det slutade matchen 1-1 och vissa trötthetstecken kunde skönjas. Något som söndagens motståndare ska kunna utnyttja. Osasuna föll borta mot Sevilla förra helgen, men hade innan dess tre segrar och två kryss på de fem föregående ligamatcherna. Där märks bland annat en hållen nolla borta mot Real Madrid och seger över Villarreal. Det säger en del om kapaciteten som finns i laget från Pamplona. Chimy Ávila, Ante Budimir och Kike García kommer få sina chanser att hitta nätet även mot Sociedad. Vi ser en ganska tydlig Isak-effekt på streckningen då tvåan streckas runt 65%. När 40% vore betydligt rimligare är det bara att slänga den värdelösa tvåan i papperskorgen och istället blicka åt andra hållet. 1X, eller spiketta för den vågade.

■ Match 8. Det kryllar av derbyn på kupongen och två av de bästa spikarna hittas i just sådana tillställningar. Först ut är Derby della Madonnina mellan Milan och Inter och här står det minst sagt viktiga poäng på spel. Zlatan Ibrahimovic och hans rödsvarta krigare har gått fram som en ångvält i ligaspelet och står noterade på mäktiga 31 poäng efter elva omgångar. Zlatan själv bidrog i allra högsta grad förra helgen då han först nätade och sedan fixade straff när Rossoneri besegrade Roma med 2-1. Svensken måste vara på tå igen om detta ska sluta lyckligt för de rödsvarta. Tränare Pioli har dock en del att fundera på då Theo Hernández är avstängd och målvakten Mike Maignan fortsatt är skadad. Ersättarna Kalulu och Tatarusanu håller inte samma klass. Inter ligger sju poäng efter och för att inte de regerande mästarna ska hamna för långt efter krävs det seger här. De blåsvarta har ett perfekt skadeläge och kan ställa sin allra bästa elva på benen. Då ska de gälla som ganska klara favoriter, inte minst då sex av de sju senaste derbyna har slutat med Intervinst. Tvåan ser dessutom ut att streckas lite lågt och då är det en strålande spik att bygga systemet kring.

■ Match 12. Vi fortsätter på derbyspåret, men byter land till Spanien. Där ska det kanske allra hetaste stadsderbyt av alla gå av stapeln under söndagen när Sevilla gästar Real Betis. Manuel Pellegrini visade med all önskvärd tydlighet att han förstår innebörden av matchen i torsdags då chilenaren roterade på tio positioner i mötet med Bayer Leverkusen. En tillställning som slutade med en tysk 4-0-seger. Kan Pellegrini leda sina styrkor till en triumf här kan jag lova att ingen supporter bryr sig ett dyft om nederlaget mot Kusen. Skadesituationen är bra och det verkar som att Camarasa och Sabaly är de enda spelarna som inte kan delta. Då har Betis en bred och fin trupp att tillgå och hemma på Estadio Benito Villamarín trivs de fint. Tre raka ligamatcher på det egna gräset har slutat med seger. Sevilla är storebror i staden och ligger också tre poäng före i tabellen, men Los Rojiblancos såg inte alls bra ut när de tog stryk av Lille i veckans Champions League. Augustinssons gäng har faktiskt bara tre segrar på de åtta senaste matcherna i alla tävlingar och överskattas här. Jag ser det här som en helt öppen tillställning, men Sevilla streckas upp till klara favoriter. Det innebär fint värde på ettan och då är jag snabbt där med hammaren. Kupongens chansspik bankas in!

Spiken

Inter (match 8)

Inter har en skadefri trupp till förfogande och kan ställa upp med spelare som Dzeko, Martínez, Barella och den före detta Milan-spelaren Calhanoglu. De hittar luckorna bakom reservmålvakten Tatarusanu. Inter vinner detta och minskar gapet mellan klubbarna.

Skrällen

Osasuna (match 11)

Real Sociedad, med Alexander Isak i spetsen, är med i toppen av La Liga och tampas, men insatsen mot Sturm Graz i torsdags var oroväckande. Osasuna har ett starkt lag och hemma i Pamplona ska de ses med betydligt större chans än vad det svenska folket gör gällande. Vänstersidan ser fantastisk ut.

Draget

Real Betis (match 12)

Derbyt i Sevilla sätter alltid supportrarnas hjärtan i brand. Hemma på Benito Villamarín har Betis bara förlorat ett av de fyra senaste mötena med Sevilla och presterar Lopeteguis mannar inte bättre än mot Lille för några dagar sedan tar det grönvita hemmalaget detta. Häftig etta!