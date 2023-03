EL-kungarna har en svår uppgift i Istanbul

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Onsdagens Europatips spelas över två dagar och måste ses som en riktig gottepåse. Åttondelsfinaler från alla de tre europeiska cuperna finns med, samt Premier League och The Championship.

Överstreckningarna står som spön i backen där hemmalagen Luton och Blackburn sticker ut som extremt övervärderade av det svenska folket. Lägg även märke till att flera lag i cuperna har ledningar att gå på vilket gör att de inte behöver ha som fokus att vinna matchen för att ta sig vidare.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 13 . Om Champions League är Real Madrids turnering får Europa League sägas tillhöra Sevilla. De senaste tio åren har andalusierna tagit hem denna turnering vid inte mindre än fyra(!) tillfällen. Senast bucklan lyftes var säsongen 2019/20 och efter 2–0-segern hemma mot Fenerbahce hoppas gästerna göra samma resa den här säsongen. Det blir med det sagt inte enkelt att behålla ledningen i Istanbul. Faktum är att de gulblå turkarna vann xG på Ramón Sánchez Pizjuán och hade den fighten spelats om hade chanserna för ett bättre resultat för turkarna varit mycket goda. Utgångsläget tillåter dock Sevilla att förlora med en boll i Turkiet utan att riskera avancemanget och det är en faktor som verkligen ska finnas i bakhuvudet vid värderingen av returen.

Fenerbahce är erkänt starkt i sin hemmaborg och en annan fördel för värdarna är att de haft spelledigt sedan förlusten i Spanien. Sevilla fick i sin tur ta i ordentligt för att vända underläge till seger mot Almería i söndags och är det någonstans det kan finnas slitna ben är det onekligen hos spanjorerna. Då blir det inte enkelt att hänga med när spelare som Valencia och King sätter fart. Duon kompletteras bland annat av talangen Güler som går en väldigt mycket större klubbadress till mötes inom en snar framtid. ”Kanariefåglarnas” offensiv är den klart starkaste i Süper Lig och anförda av rutinerade Jorge Jesus ser jag de hemmahörande göra match av detta.

Om det räcker till avancemang återstår att se men jag lockas ändå av den sunt streckade ettan. Spik!

■■ Match 10 . Fram till den gångna helgen gick Sunderland mot en vår med hängande huvuden. Blott en inspelad poäng av de senaste tolv möjliga var anledningen till varför, men i matchen mot Norwich lyckades The Black Cats få till ett välkommet trendbrott. Abdoullah Ba gav de rödvita ledningen redan efter en kvart och det målet stod sig sedan hela vägen till slutvisslan. Jag vill trots det inte slå på stora trumman och basunera ut att Sunderland återigen är en kraft att räkna med i kampen om play off-platserna. En svala gör ingen sommar och det ska raskt påpekas att nykomlingarna var rejält tillbakatryckta efter målet. Prestationerna pekar fortfarande åt fel håll och jag hoppas att segern mot Norwich ser till att tipparna ger ettan någorlunda förtroende.

Det talar i sin tur för att Sheffield United går att köpa till vettig procent. Som helhet håller jag The Blades som ett klart bättre lag och efter två förluster på de tre senaste finns gott om revanschlusta i Paul Heckingbottoms lagbygge. 0–1 mot både Blackburn och Luton är inte kalkylerade förluster för gästerna, men det ska föras till protokollet att de tillresta förtjänat mer än noll poäng i dessa fighter. Spelmässigt har Sheffield United varit det bättre laget och lyckas de bara skruva upp nivån ytterligare ett hack på Stadium of Light finns god chans till retroaktiv revansch. Truppläget är mer än godkänt för grabbarna från stålstaden och när Sunderland fortsatt saknar skyttekungen Stewart är jag beredd att ta ställning.

Sheffield United är en fin spik till runt 45 procent.

■■ Match 9 . Det finns en minst sagt tydlig röd tråd genom Lutons prestationer över en säsong. Mitt personliga favoritgäng är tillräckligt bra för att haffa en av play off-platserna, men är det någonstans The Hatters har en förmåga att höja sig till max är det i matcher där de får slå ur underläge. Ett bevis på detta lades fram i lördags när Luton lyckades neutralisera Sheffield United på Bramall Lane och reste hem med hela kakan. Skickliga anfallsduon Adebayo/Morris låg bakom matchens enda mål och det är definitivt två spelare som Bristol City behöver hålla under tät bevakning. Med det sagt vänder favoritskapet tydligt åt vänster på Kenilworth Road och det är just i fighter likt denna som de orangeklädda har en förmåga att gå bort sig. Rob Edwards mittfält är skickligt på att ligga rätt och täcka ytor, men när de ska driva upp matchtempot går det inte alltid undan.

Bristol Citys dito fungerar i sin tur ungefär enligt samma devis. Nigel Pearsons gäng kan luta sig mot rutinerade mittfältaren King när det blåser och i de främre leden finns spets i bland andra Weimann och Wells. Jag vill dock bolla upp Alex Scott som ett riktigt stjärnskott. 19-åringen ryktas redan nu till Premier League-klubbar och dennes driv med boll kan mycket väl lirka upp Lutons tighta defensiv. I en match där värdarna riskerar att få smaka på egen medicin är över 70 procent på ettan kraftigt överdrivet. 55% hade varit mer rimligt och när svenska folket säger annat råder garderingstvång.

Skrälltecknen X2 måste med tidigt som utdelningshöjare.

■■ Match 12 . Juventus har trots den interna turbulensen stått för en stabil säsong som ser ut att kunna leda till åtminstone säkrat Europaspel även nästa höst. Bara fyra poäng skiljer upp till topp 6 i Serie A och i Europa League står ”Den gamla damen” med ett ben i kvartsfinal efter 1–0-segern hemma mot Freiburg. Sett till matchbilden hade det inte varit orättvist om siffrorna blivit större men är det något italienska lag myser åt är det just 1–0-ledningar (Milan och Inter bevisade inte minst detta i Champions League). Jag rycker inte på ögonbrynen om Allegri och company åker till Baden-Württemberg och ställer elva man på egen planhalva, men på sin hemmabana är Freiburg inte lika roligt att tas med som på främmande mark.

Christian Streich var av förklarliga skäl inte nöjd med prestationen på pastastöveln – Freiburg presterade inte i närheten av 1,0 xG – men framför den egna publiken vågar jag lova att det blir andra bullar. Bara RB Leipzig, Bayern München och Dortmund är bättre hemmalag än värdarna i Bundesliga. Grifo, Gregoritsch och Doan är spetsspelare som kommer att attackera ett troligen försiktigt Juventus och jag ställer mig inte alls bakom den övervärderade tvåan.

Juve har flera stora frågetecken till den här matchen då Bonucci, Chiesa, Di Maria, Milik och Pogba alla är out eller tveksamma till spel. När de svartvita dessutom inte behöver gå för vinst är 50% alldeles för högt på tvåan.

Jag chansar gärna bort den helt och går för spelvärda 1X på Europa-Park Stadion.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Fenerbahce (match 13)

Fenerbahce var minst lika bra som Sevilla redan i Spanien. Turkarna vann bland annat xG och jag blir inte förvånad om Jorge Jesus gäng gör en ny stark insats i Istanbul. Till förmånlig procent är ettan en spännande spik när Sevilla har råd med en uddamålsförlust.

SKRÄLLEN

Bristol City (match 9)

Lutons går riktigt starkt, men haft en hel del marginaler med sig och trivs inte bäst som favoriter. Bristol City har förutsättningar för att störa värdarna och spelvärda X2 är tecken som bara inte får missas.

FAVORIT I FARA

Juventus (match 12)

Juventus vann det vändande mötet med 1–0 och behöver således inte gå för segern i Tyskland. Det tycks inte svenska folket medvetna om. När den smått omotiverade tvåan streckas för högt är det dags att gå emot. 1X!