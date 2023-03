El Clásico bjuder på en värdespik

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

■■ Ska det ge någon utdelning att tala om så handlar rundan dock främst om att hitta vettiga cup-skrällar. Det blir klurigt, då det inte är varje dag League Two-lag kan störa Premier League-klubbar på bortaplan. Men i kväll hoppas jag är en sån kväll.

Premier League och Serie B sticker ut från mängden med ligafotboll men den största smällkaramellen hittas tveklöst i Spanien. Det första av tre(!) El Clásicon på en dryg månad stundar på Bernabéu!

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 6 . Burnleys förvandling har knappast gått någon förbi och att normen förändrats till möjlig formdipp efter ”bara” en seger och två oavgjorda under februari säger mycket om vad Kompany pysslar med i Lancashire. 4–0 mot Huddersfield tog dock snabbt död på frågetecknen som omgärdade belgarens manskap. The Clarets var fullständigt överlägset under 90 minuter när lirare som Zaroury, Brownhill och Tella sprang åttor runt de blåvita opponenterna. Det absurt stora försprånget som råder ner till trean Middlesbrough – 19 poäng – gör dessutom att värdföreningen har råd med ett seriöst äventyr i FA-cupen. Även om Kompany skulle bestämma sig för att rotera mot Fleetwood hävdar jag att de hemmahörande ska kunna spela skjortan av motståndarna från League One.

På sin resa hit har Scott Browns gäng slagit ut både QPR och Sheffield Wednesday, men dessa herrskap är inte i närheten av samma dignitet som Burnley. Gästerna får finna sig i att slå ur stort underläge och sett till deras Expected Points, fjärde sämst i League One, i ligaspelet blir detta en ensidig tillställning. Framför allt ser gästerna svaga ut defensivt. Burnleys offensiv kan lirka upp flertalet lag i Premier League och ska sannerligen kunna näta ett par gånger om mot ett slaskigt League One-försvar.

Trots hård streckning är ettan bara en bank.

■■ Match 11 . El Clásico brukar beskrivas som matchernas match och med start under torsdagsaftonen följer inte mindre än tre sådana inom loppet av en månad. Två tillställningar i Copa del Rey och en ligamatch står på menyn vars förrätt serveras från Bernabéu där den första av två semifinaler i cupen ska gå av stapeln. Barcelona kommer hit med sargat självförtroende efter att ha följt upp Europa League-uttåget mot Manchester United med en hädisk insats mot Almería (0–1). Katalanerna fick bara iväg ett enda skott på mål och som om inte det vore nog råder personalbrist inför trippen till huvudstaden. Dembélé, Lewandowski och Pedri ser alla ut att saknas vilket givetvis skulle försvaga gästernas offensiv med flera hack.

Real Madrid har i sin tur frågetecken för Alaba och Mendy i de bakre leden men jag hävdar ändå att ”Marängernas” truppläge är flera resor bättre. Ancelottis gäng har revansch att utkräva efter förlusten mot Barca i Supercupfinalen (1–3) och bättre förutsättningar än så här kan värdarna inte be om. 1–1 i helgens stadsderby mot Atlético Madrid speglade inte matchbilden, men supertalangen Álvaros sena kvittering kan med det sagt ha givit en välkommen boost inför denna drabbning. Superduon Benzema/Júnior kan hitta nätet när som helst och med tanke på att detta är ett dubbelmöte finns all anledning för Real att försöka åka till Camp Nou med ett gynnsamt resultat. Senast Barca gästade här i oktober vann Real med klara 3–1.

Runt 50% tycker jag ettan är en riktig trevlig spik.

■■ Match 5 . Sagor skrivs inte sällan i FA-cupen där Wrexham och Chesterfield – båda från National League – är två exempel på historieskrivare under innevarande upplaga av turneringen. Ett annat lag som gjort det otroligt bra med små medel är Grimsby Town. The Mariners, till vardags hemmahörandes i League Two, har på sin väg hit slagit ut lag som Cambridge United, Burton och Luton där alla har högre hemvist än gästerna. Inte illa pinkat för ett herrskap på den nedre halvan av fjärdeligan. Någon nedflyttningsstrid ska de tillresta med det sagt inte behöva oroa sig över och jag är övertygad om att Grimsby är all in och lite till på denna uppgift.

Något Southampton i sin tur inte borde vara. 0–1-förlusten mot Leeds var blytung för The Saints som nu har fyra poäng upp till säker mark i Premier League. Tillfällige tränaren Rubén Sellés får således börja om på ruta ett efter vinsten mot Chelsea och det vore synd att påstå att det slår gnistor om värdarnas offensiv. Anfallsspelet har inte glänst mot varken Sheffield Wednesday eller Lincoln i Ligacupen och det var jämnare än befarat även när Blackpool gästade St Mary’s i föregående vända av FA-cupen. Sedan dess har läget blivit värre i ligaspelet och jag blir förvånad om inte en kraftigt roterad startelva ställs på benen denna onsdag. Med det i åtanke tar jag höjd för en megaknall på sydkusten. Southampton, som främst lever på att Ward-Prowse sätter frisparkar än att dominera spelet, är inte en favorit jag gärna håller i handen till skyhöga 80 procent.

Till dessa streck blir i stället hela spannet och skrälljobb en fräck lösning.

■■ Match 8 . På tal om lag som borde prioritera ligaspelet landar vi osökt in i tulpanriket där Heerenveen och Feyenoord strålar samman på Abe Lenstra Stadion i KNVB Beker. Den nederländska cupen har nått fram till kvartsfinaler, men trots detta flaggar jag för att Feyenoord har tankarna på annat. De rödvita gästerna – som inte vunnit en titel sedan säsongen 2018/19 – toppar nämligen Eredivisie tre poäng framför Ajax och bättre slagläge än så på det första ligaguldet sedan 2016/17 går knappast att få. Även om ligaspelet går starkt ska det ändå påpekas att grabbarna från Rotterdam inte är omänskliga. NEC Nijmegen tvingade Arne Slots gäng hela vägen till straffar i den senaste rundan och då vill jag också vara tydlig med att Feyenoord hämtade upp 0–2 till 2–2 på tilläggstid. De rödvitas svagheter blottades även av onsdagens kombattanter, Heerenveen, som tvingade besökarna till en dränerande insats (2–1) på denna arena i mitten på februari. Lyckas de blåvita stå för en liknande prestation även här ligger tvåan i farozonen.

Heerenveen blandar och ger i Eredivisie men i cupspel lämpar sig värdarnas fäbless för omställningar mer än väl. Van Hooijdonk, Sahraoui och Simon Olsson – en av många svenskar i klubben – är spelare som trivs mot lag som lämnar ytor efter sig och det ska inte dras för stora växlar på helgens 1–4-förlust mo RKC Waalwijk. Faktum är att Heerenveen vann xG med bred marginal och jag blir inte förvånad om en reaktion är att vänta framför hemmapubliken.

Ettan streckas för lågt och är en av de bästa skrällarna på kupongen. Ska något tecken lämnas utanför leken är det tvåan.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Burnley (match 6)

Burnleys spelstil sitter numera djupt rotad i varenda spelare, något som innebär att Kompanys lag inte står och faller med någons frånvaro. När Fleetwood står på andra sidan råder klasskillnad på Turf Moor där ettan bankas av.

SKRÄLLEN

Grimsby (match 5)

Grimsby sitter fast i ingenmansland i League Two och är således all in på FA-cupen. När Southamptons primära fokus ligger på förnyat kontrakt i Premier League lockas jag av skrälläget på sydkusten. X2 skapar korsdrag bland kuponghögarna!

FAVORIT I FARA

Feyenoord (match 8)

Feyenoord hade problem i motsvarande ligamöte mot Heerenveen och när slagläge finns på titeln i Eredivisie kan denna cupmatch komma att bortprioriteras. Den rensande ettan är av högsta prio i tulpanriket!