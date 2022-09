Dryper av spelvärde – går emot United

Efter två kvällar Champions League så tar de andra två europeiska cuperna över underhållningen denna torsdagskväll. Åtta matcher från Europa League inleder Europatipset som avslutas med fem drabbningar från Conference League.

I stort sett alla större oddsfavoriter ser ut att bli rejält åtgångna på strecken. En nyckel för kvällen blir att hitta spikar som går lite under radarn. Jag tycker mig ha hittat flera stycken.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Manchester United var en central spik för mig när jag satte 13 rätt på Europatipset i söndags för totalt nära 700k. Då streckades United runt 40% hemma mot Arsenal. Nu, i den första gruppspelsmatchen i Europa League, är läget helt annorlunda. Efter fyra raka vinster så börjar det svenska folket tydligen ta detta lag till sina hjärtan och streckar upp värdarna stenhårt. Det vänder fort i fotboll. Jag har dock svårt att köpa en etta som snurrar upp mot 75%, vilket är nästan 20 procentenheter för högt. Här förväntas nämligen Erik ten Hag snurra på ett par positioner då det väntas ligamatch redan på söndag. Några av dem snurrningarna lär ske i backlinjen där Martinez åkte på en skada mot Arsenal och tvingades byta. Det gör att firma Varane/Martinez som varit en avgörande del i Uniteds segersvit i så fall splittras. Med Maguire in känns det knappast lika stabilt. Även spelare som Lindelöf och Shaw är aktuella för spel vilket skulle innebära att stora delar av den för stunden fina backlinjen med Malacia och Dalot splittras. Ett nerköp helt klart. Real Sociedad har inlett La Liga helt okej där förlusten mot ett bra Barcelona är den enda efter fyra omgångar. Alexander Isak har försvunnit men ersättaren håller hög klass. Umar Sadiq gjorde mål direkt i sin premiärmatch mot Atlético Madrid (1-1) och kommer bli väldigt viktig för Sociedads offensiv den här säsongen. Även Alexander Sörloth finns att tillgå då han återigen lånats in från Leipzig. Som ni förstår tycker jag att det är läge att få med skrällen då X2 gör rejält korsdrag bland kupongerna. Helgardering.

■ Match 10. Denna text skrivs som sagt på torsdag förmiddag och strecken kommer att ordna upp sig innan spelstopp. Men Molde kommer helt klart bli övervärderade av det svenska folket. Med tanke på hur de rusar fram i Eliteserien, där det blev en imponerande 4-1-seger mot Bodö/Glimt i helgen, så finns det en rimlig förklaring. Fram till det här gruppspelet i Europa Conference League fick sig blanda annat Elfsborg en lektion på Aker Stadion. Men här handlar det inte så mycket om Molde, som uppenbarligen är ett bra lag, utan om att tipparna underskattar gästerna. Gent har en av de bästa trupperna i Belgien och ska vara oddsfavoriter att vinna den här gruppen. Under sommaren har bland annat Jens Petter Hauge hämtats in. Norrmannen gjorde stor succé i Bodö/Glimt 2020 och har efter det fått prova vingarna i Milan och tagit hem en Europa League-titel med Frankfurt. Gent är knappast slutdestination för 22-åringen. Gästerna står i cirka 3 gånger pengarna att vinna den här matchen och borde således vara streckade runt dryga 30%. I skrivande stund är de nere på dryga 10%. Jag tror de jobbar upp sig till 20% innan spelstopp, men det spelar ingen roll. Spelvärdet är för stort för att nonchalera. Den modiga plockar bort den dåliga favoritettan helt och streckar X2.

■ Match 5. Några dragspikar måste alltid hitta in, framför allt om små kuponger ska ha chansen. Här i match 5 tycker jag mig ha hittat en riktigt spelvärd sådan. Midtjylland har inte kommit upp på någon toppnivå under inledningen av säsongen, men truppen är hur som helst stark. Ny in är vår egen Kristoffer Olsson som spetsar till det ytterligare. En bra dag kan danskarna ruska om de flesta lag på Sturm Graz nivå. I fjol slog Midtjylland både Braga och framför allt Röda Stjärnan i Belgrad i Europa Leagues gruppspel. I Österrike håller Salzburg en helt egen nivå och lagen bakom är högst beskedliga ute i Europa. I fjol tog Sturm Graz inte en enda poäng i detta gruppspel. Formen är inget vidare heller. I helgen blev det 0-0 hemma mot Hartberg trots spel med en man mer i 80 minuter. Här har värdarna dessutom tunga avbräck i skadade stjärnan Jakob Jantscher, som stod för 14 mål och 15 assist på 29 matcher i ligaspelet i fjol, och fjolårets näst bästa målskytt Manprit Sarkaria som är avstängd. På neutral plan hade Midtjylland varit tydliga favoriter i den här matchen, nu är det bortaplan och oddsen är jämna. Sturm Graz streckas dock upp till klara favoriter. Då är det givet att gå åt andra hållet. Tvåan runt 30% är en fräck värdespik.

■ Match 8. En större odds-favorit än Midtjylland, men alltjämt ett streck som streckas klart rimligt och verkar gå lite under radarn finns på Cypern. Omonia Nicosia gjorde ett väldigt bra playoff mot den belgiska storklubben Gent där de vann med 2-0 två gånger om. Innermittfältet, med de gamla allsvenska profilerna Mix Diskerud och Fouad Bachirou, skapar en god grund att stå på. Omonias Europa League-grupp är inspirerande, men tuff då både Manchester United och Real Sociedad väntar. Ska det finnas någon chans någonstans att göra avtryck så är tre poäng ett måste ikväll mot gruppens sämsta lag. Många har säkert respekt för Sheriff Tiraspol efter fjolårets succé i Champions League, där Real Madrid besegrades på bortaplan. Men sedan dess har i stort sett hela truppen bytts ut och alla stjärnor som Adama Traoré och Sébastien Thill försvunnit. Jag skulle vilja säga att årets version av sherifferna är flera klasser sämre. Det har också visats i kvalet hit då de inte lyckades göra mål under 210 minuter fotboll mot armeniska Pyunik Yereven och vara tvungna att avgöra på straffar. Jag gillar verkligen hemmaspiken på Cypern, framför allt om den håller sig under 45%.

Spiken

Djurgården (match 9)

Av oddsmässigt lite tryggare favoriter så sticker Djurgården ut som en klart vettig spik. Irländsk ligafotboll håller ingen vidare nivå så trots bortaplan bör Blåränderna vinna den här matchen oftare än varannan gång.

Skrällen

Gent (match 10)

Molde övervärderas rejält hemma mot gruppens bästa trupp i Gent. Hjulsager, Cuypers och Depoitre är bara några av gästernas potentiella matchvinnare. Tvåan streckas väldigt lågt, men är långt ifrån omöjlig.

Draget

Midtjylland (match 5)

Med två av sina bästa spelare borta så kommer Sturm Graz gå kämpa i kväll, trots hemmaplan. I fjol tog österrikarna inga poäng i Europa Leagues gruppspel. Midtjylland är det bästa laget av de två och har spetsat truppen ytterligare med Kristoffer Olsson. Tvåan erbjuder fint spelvärde och chansspikas.