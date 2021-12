Det vore Nice med en jätteskräll i Paris

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är hög sportslig klass på onsdagens Europatips. Premier League deltar med hela sex matcher och får sällskap av Serie A, La Liga och Ligue 1.

Något för många stora favoriter kliver dock in i handlingarna för min smak. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Lyon och Paris SG står alla i under 1,50 gånger pengarna. Här gäller det att orka gardera några av dessa för att det inte ska bli smulor tillbaka på 13 rätt.

I match 1 väntar ett alltid lika hett Liverpool-derby. Pool kliver befogat in som stor favorit med tanke på den fina formen, men också på grund av Evertons skadeläge. Tänk dock på att ett derby ofta lever sitt eget liv och Liverpool har faktiskt inte vunnit på Goodison Park sedan 2016. På större system kan i alla fall kryssgarderingen vara intressant.

Men den häftigaste skrällen hittas i Paris. Mer om det här nedan.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 3 . Inget är så skönt som att sätta en värdespik till låg procent. Det är de spikarna som gör att det finns kräm över att gardera större favoriter och gå för de större pengarna. Här i match 3 tycker jag vi har ett fint läge att att gå för det där värdet och hålla nere kostnaden på systemet.

Southampton fick en tung kväll på Anfield i helgen (0–4). Matchplanen sprack direkt då Liverpool gjorde 1–0 redan i andra minuten. Det var inte mycket att säga om, Pool är ruskigt bra för tillfället. På St. Mary’s har The Saints dock visat upp stabilitet. Bara en torsk så här långt och sju poäng på de tre senaste hemmamatcherna. Albanen Armando Broja var tillbaka i startelvan senast och bildar en rätt spännande offensiv formation med Adams och Armstrong. Innermittfältet är i vanliga fall starkt där Ward-Prowse och Romeu dominerar. Southampton är ett på det hela taget svårspelat lag som jag tror Leicester får problem med.

Rävarna tog till sist en 4–2-seger hemma mot Watford, men insatsen i sig var långt ifrån perfekt. Defensivt ser det inget vidare ut, att släppa till över 3 i xG hemma mot Watford säger det mesta. Viktige Tielemans var skadad då och är out nu med tillsammans med Pereira. På bortaplan har Leicester haft det svårt hela säsongen och i båda bortasegrarna mot Norwich och Brentford har de varit det sämre laget.

Det svenska folket väljer i nuläget att strecka upp gästerna till favoriter, vilket är helt fel. I skrivande stund går ettan att få till dryga 30%. Det lär stiga innan spelstopp, men stannar den runt 40% så är det gott nog. Jag chansspikar ettan!

■■ Match 4 . Det finns många starka favoriter på onsdagens kupong och några av dem måste spikas. Min bästa bankspik har vi här. Chelsea fick ”bara” 1–1 hemma mot Manchester United i helgen, men insatsen var väldigt stark. Någon fara för formen är det absolut inte då The Blues var det klart bättre laget och värda mer. Nu får tränare Tuchel dessutom tillbaka spelare. Lukaku och Mount är ready to go och Kanté är åter i träning. Tysken får angenäma problem att formera elvan.

Watford skapade som tidigare sagt mycket framåt mot Leicester. Nu ställs Londonlaget mot en helt annan dignitet av försvar. Här kommer inget gratis. Och bakåt har Watford fortsatt problem. Fyra insläppta senast och när en spelsugen Lukaku kan komma in på topp så räknar jag med att den österrikiska landslagsmålisen Daniel Bachmann kommer att få gräva ut ett par bollar ur nätet även i kväll.

Det är i grunden stor klasskillnad mellan de här två lagen och för mig är tvåan kupongens säkraste spik.

■■ Match 8 . Jag rekade Sassuolo som den bästa skrällen på söndagens Europatips till under 10% borta mot Milan i söndags. Det blev vinst med 3–1 där den italienska landslagstrion Scamacca, Berardi och Raspadori låg bakom det mesta i de grönsvartas offensiv. Nu väntar nästa topplag, men denna gång på hemmaplan när serieledande Napoli gästar. Det gör att sassarna streckas något högre än senast, men fortfarande är ett intressant streck till 20%. Värdarna är ojämna, med förluster mot Empoli och Udinese i närtid, men besitter en hög högstanivå och gör sina bästa matcher mot bättre motstånd. Juventus är en annan gigant som åkt på däng nyligen.

Efter tre matcher utan vinst och två raka förluster mot Inter och Spartak Moskva i Europa League klev Napoli in i vinnarcirkeln igen senast mot Lazio där de gjorde mål på allt i Neapel (4–0). Anfallsstjärnan Victor Osimhen är dock skadad och här väntar en tuff uppgift. Jag räknar med en fartfylld och målrik match.

Om Sassuolo kommer upp i nivå kan de inte räknas bort. I målrika matcher är krysset mindre troligt. Därför är gubbgarderingen (etta/tvåa) ett utmärkt verktyg i denna match, där vi jobbar ettan för utdelning.

■■ Match 12 . På Parc des Princes är det läge att jaga rysarskrällen. Paris SG har fortsatt svårt att imponera. Visst toppar de ligan klart, men segrarna är inte så självklara som de borde vara. 3–1-vinsten senast mot St. Etienne var inte heller någon klang- och jubelföreställning. Trots att tabelljumbon fick ett rött kort redan i första halvlek så kunde PSG inte avgöra förrän i slutskedet. Vinsten blev dessutom dyrköpt då Neymar skadade sig och fick utgå. Brassen blir borta en tid och sedan tidigare har trion Wijnaldum, Herrera och Verratti också haft skadeproblem. Det är spelartyper som behövs för att backa upp en joggande Messi.

Här ställs stjärnlaget mot en av de största positiva överraskningarna i Ligue 1 den här säsongen. Nice har verkligen imponerat och stämplar rättvist in på en tredjeplats i tabellen. Laget är välbalanserat och har vassa offensiva hot i spelare som Dolberg, Kluivert och framför allt unge stjärnskottet Gouiri som följt upp sin genombrottssäsong från i fjol med att leverera åtta mål och fyra assist på 15 matcher hittills. Bortaplan har varit Nices melodi så här långt där de verkar spela utan press. Fem vinster på sju bortamatcher imponerar.

PSG kommer att streckas runt eller över 80% och då tvekar jag inte på att gardera hela vägen och jobba storskräll. Tvåan till 6% är en kupongrensare av rang.

SPIKEN

Spiken

Chelsea (match 4)

Chelsea ser fortsatt riktigt bra ut och får tillbaka tunge Lukaku på topp. Watfords stabbiga försvar kommer få stora problem och här råder klasskillnad. Kupongens starkaste spik.

SKRÄLLEN

Nice (match 12)

Pochettino har fortsatt svårt att få sitt PSG att imponera. Nu får han dessutom klara sig utan Neymar som lagts till i skadelistan. Nice är en frisk fläkt i Ligue 1 och har gjort det som bäst på bortaplan. Tvåan är en brutal lågprocentare som chansas med.

DRAGET

Southampton (match 3)

Southampton har ett fint truppläge och är tunga på St. Mary’s där de tagit sju poäng på de tre senaste. Leicester har haft svårt på bortaplan och imponerade inte defensivt i vinsten mot Watford. Bra spelvärde på Southampton som undervärderas.