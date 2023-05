Det tornar upp sig ett par ypperliga skrällägen här

Förutom torsdagens fyra semifinaler i Europa League och Conference League så utspelar sig detta Europatips på fredagen där utbudet är brett. Där hamnar inte minst de skandinaviska ligorna i fokus. Jag ser fram emot toppmötet i Damallsvenskan samtidigt som ett par ypperliga skrällägen tornar upp i Serie A och Superettan.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Pep Guardiola och Mikel Arteta är den kanske tydligaste fader och son-relationen fotbollsvärlden har bland alla tränare just nu. Titt som tätt blossar det upp andra dueller som förtjänar att nämnas och just en sådan stundar på Olimpico där José Mourinhos Roma ställs mot Xabi Alonsos Bayer Leverkusen. Portugisen och spanjoren firade stora triumfer tillsammans i Real Madrid och känslorna kommer säkert att vara varma innan avspark. När Europa League-semifinalen drar igång försvinner dock kärleken. Roma har haft uppenbara skönhetsfläckar i sitt spel i Serie A, men i kontinentalspelet levererar Giallorossi alltid när det gäller som mest. Real Sociedad slogs ut utan ett enda insläppt mål och i kvartsfinalen vändes underläge till avancemang efter förlängning mot Feyenoord. Moralen har onekligen fått sig en boost av detta och Mourinho ges angenäma problem när truppläget är så gott som optimalt inför torsdagens uppgift. Mot ett defensivt skakigt Bayer Leverkusen blir jag inte förvånad om Dybala, Pellegrini och Abraham hittar rätt. Tyskarnas förvandling under Alonsos vingar är remarkabel, men att klättra i Bundesliga är inte samma sak som att ta sig långt i en europeisk turnering. ”Kusarnas” väg hit innehöll ett nervigt playoff mot Monaco som följdes upp av avancemang mot Ferencváros och Royale Union SG. Det är knappast motstånd som är mätbara med Romas kaliber. Italienarnas cynism är oöverträffad i dessa skeenden och jag tror att fjolårets titel i Europa Conference League ger en extra psykologisk dimension till denna semifinal. Returen på BayArena blir något annat, men på sin hemmabana gillar jag verkligen Romas segerchans. Ettan är klart spikvänlig till priser runt 45-50 procent.

■ Match 3. För bara ett år sedan hade West Ham siktet inställt på en historisk titel i Europa League. Semifinalen mot Eintracht Frankfurt slutade dock i moll men fansen har inte behövt vänta särskilt länge på nästa möjlighet till en pokal i Europaspelet. The Hammers gjorde rent hus i gruppspelet av Europa Conference League och har sedan slagit ut såväl AEK Larnaca som Gent med stora siffror i slutspelet. Det sista hindret innan en eventuell final i Prag stavas AZ Alkmaar och hemma i London ser jag värdarna kratta manegen väl. Inte minst efter förra helgens seger mot Manchester United (1-0). David Moyes mannar stod då för en fulländad insats och med lite flyt hade siffrorna kunnat bli större än så. Rice kan dominera mittfältet på egen hand och när offensiven besitter pjäser som Paquetá, Bowen och Benrahma krävs det inte mycket för att West Ham ska hitta nätet på denna nivå. I normala fall hade jag även skrivit upp AZ Alkmaars offensiv som högoktanig, men här ser det dessvärre ut att råda personalbrist för nederländarna. De Wit, Odgaard och framför allt Jesper Karlsson riskerar alla att missa den första semifinalen vilket tonar ned förväntningarna på gästerna rejält. Helgens 0-0 mot Ajax kan tyckas som starkt men där vill jag påpeka att Ajax oförmåga att förvalta sina målchanser var det enda som hindrade ett nederlag för AZ. Nu blir det ännu tuffare emot i London där West Ham är minst ett nummer för stora. Jag kan leva med viss överstreckning på ettan när det finns bättre skrällar på annat håll.

■ Match 5. Kupongen innehåller en del övervärderade favoriter och ett lag jag inte är det minsta intresserad av att backa är Lazio. Romarna befinner sig mitt i brinnande strid om Champions League-platserna i Serie A, men sett till vårens prestationer blir jag inte förvånad om avslutningen fortsätter att gå i moll för Sarri och company. Tidigare i våras överpresterade ”Örnarna” sin underliggande statistik med råge och mot slutet har verkligheten kommit ikapp. Tre förluster på de fyra senaste vittnar om detta och trots att Immobile är en aktad målskytt går det inte att komma ifrån det faktum att Lazio inte spelar lika bra när han tar plats längst fram. När Sarri tvingas justera detaljer i sin startelva kan Lecce komma hit och bara vänta ut de ljusblå misstagen. Gästerna kämpar med näbbar och klor för att förnya biljetten i Serie A och att prestera som underdog har tidigare inte varit några problem för de rödgula. Det vändande mötet vann Lecce med 2-1 i januari och sedan dess har även Milan, Roma och Atalanta tappat poäng mot Marco Baronis gäng. Skickliga Strefezza är en matchvinnare som kan såra Lazio på egen hand och jag har väldigt svårt att förstå den kraftiga övervärderingen av ettan. I skrivande stund streckas Lazio upp över 80% när strax under 60% vore mer rimligt. Spelvärda X2 är givna inslag på min kupong.

■ Match 7. Superettan har hunnit fylla sex omgångar gammal men än är det svårt att dra några större växlar av inledningen. Noterbart är att Östersund och Jönköpings Södra ännu inte förlorat, men i bägge lagens fall hävdar jag att det bara är en tidsfråga innan det första övertrampet görs. J-Södra har bara två lag efter sig i antalet insläppta mål vilket knappast borgar för en längre fortsättning på den förlustfria trenden. Jag vill rosa smålänningarnas offensiv där Book och Abdulla ser giftiga ut, men i de bakre leden finns flera orosmoln. Balansen i värdarnas attacker är inte hållbar och som om försvaret inte vore skakigt nog saknas avstängda mittbacken Ben Lamin när AFC Eskilstuna kommer på besök. Då kan jag inte göra annat än att blicka österut. Gästerna har också blandat högt med lågt men inte alls fått med sig samma rika poängskörd som fredagens kombattanter. Jag är dock övertygad om att Al Jebouri och hans adepter kan göra match av detta. AFC spelade stundtals ut det förväntade topplaget Trelleborg (1-0) efter noter och i bland andra Adjei, Culum och unge Lif finns spetsegenskaper som ett felbalanserat Jönköpings Södra kan få svårt att stå emot. I takt med vårsolen drabbas tipparna av solsting när ettan skjuts upp alldeles för högt i Småland. Jag lockas av den spelvärda skrällsidan (X2) och är beredd att lämna ettan utanför helt och hållet.

Spiken

Fiorentina (match 4)

Fiorentina demonstrerade sitt kunnande när Lech Poznan kördes över med 4-1 i Polen. Nu får Viola inleda på hemmaplan mot Basel och då ska det inte vara något snack om saken. Urstark spiketta.

Skrällen

Lecce (match 5)

Lazio har överpresterat sin underliggande statistik under våren och med taskig form är Lecce inget motstånd som städas av hur som helst. De rödgula jagar nytt kontrakt och är ett ruskigt undervärderat skrällbud på Olimpico.

Favoriten i fara

Jönköping (match 7)

Jönköpings Södra har ännu inte förlorat i Superettan men sett till den skakiga defensiven är det bara en tidsfråga innan det första snedsteget kommer. Favorit-kostymen blir alldeles för stor mot AFC där jag lockas av att chansa bort ettan helt och hållet.