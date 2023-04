Det kan bli tungt favoritfall i Milano

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är inte bara Champions League som ges tid i rampljuset på denna kupong. Efter en god natts sömn är det dags att ge sig i kast med Europa League och Europa Conference League. Kupongen avgörs således under torsdagskvällen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Benfica bollades upp som ganska tydlig favorit när laget tog emot Inter på Estádio da Luz för en vecka sedan. Rent spelmässigt levde portugiserna upp till favoritskapet men när klockan slog 90 minuter visade resultattavlan ändå 2–0 till italienarna. Lukaku och Barella ordnade övertaget för Nerazzurri men sett till Expected Goals ska de blåsvarta vara nöjda som höll tätt bakåt. Benfica lämnar inte banan mållöst många gånger när de snuddar vid 2,0 xG och att Inter låg vid ungefär samma nivå är till viss del kryddat då Lukakus straff beräknas till drygt 0,75 xG. Man ska inte stirra sig blind på dessa siffror men jag är samtidigt övertygad om att ”Örnarna” kan komma upp i åtminstone samma nivå denna onsdag.

Skriniar och de Vrij är båda högst tveksamma till spel för Inter som tidigare under säsongen visat sig inkapabla att hålla en ledning. Simone Inzaghis hemska förkärlek att rotera bort sig gör sig inte sällan påmind och jag lutar åt att det kommer kosta mot ett skickligt Benfica.

Ramos, Mário och Silva är bara ett axplock av Schmidts potentiella matchvinnare och hittills har gästerna inte torskat en enda bortamatch i Champions League. Fyra poäng på bortamatcherna mot Juventus och PSG skvallrar om kapaciteten som finns och med tanke på rådande utgångsläge finns det väldigt få argument som får mig att blicka västerut. Svenska folket väljer däremot att stirra sig blinda på resultatet i den första akten vilket gör att sagolikt spelvärde uppstår i österled.

Så länge ettan dansar över 60% – 40-45% vore mer rimligt – är x2 en väldigt spännande väg att gå.

■■ Match 8 . Watford har de senaste säsongerna pendlat som en jojo mellan Premier League och The Championship. Att vara för bra för andraligan men inte räcka till i finrummet är en vansklig rävsax att hamna i och den här säsongen har The Hornets åkt in och ut från topp 6. Den italienska ägarfamiljen fick nog av berg- och dalbanan när Slaven Bilic byttes ut mot Chris Wilder, men inte heller under 55-åringen har prestationerna stabiliserats. 2–2 mot Coventry och 2–0 mot Bristol City har inte alls motsvarat respektive matchbilder och när jag får svart på vitt framför mig att värdarna blandar och ger går det verkligen inte att lita på den överstreckade ettan. Icke desto mindre när ett kontraktsjagande Cardiff gästar huvudstaden.

Walesarnas senaste resa blev en dyster sådan då de fick stryk av Sheffield United (1–4), men under våren har Sabri Lamouchi trots allt styrt upp defensiven hos The Bluebirds. Bortsett storförlusten senast har Cardiff bjudit upp till dans oavsett motstånd och i spelare som Kaba, Etete och Wickham finns både fart och kraft för att kunna hota Watford via omställningar. Är det något de gulsvarta inte gillar är det att försöka föra en matchbild och jag ämnar ta betalt för oförmågan när tipparna målar upp ettan till månen.

Den spelvärda högersidan ska prioriteras. Jag blickar inte mot ettan förrän på större system.

■■ Match 10 . Det var portugisisk prägel på mitt kanske främsta skrälldrag och samma tema omgärdar även det som jag kanske skulle klassa som kupongens mest spännande spik. Juventus lyckades lägga Sporting på rygg med 1–0 i Turin men med samma matchbild gör ”Den gamla damen” inte om den bedriften på många försök. Att sätta sig i pole position trots att man förlorat xG med drygt 0,8–1,9 skvallrar om att Fru Fortuna hållit Juve i handen bakom ryggen på Rúben Amorim och dennes adepter. Spelmässigt var det dock de grönvita gästerna som dominerade från start till slut och portugiserna missade en otrolig dubbelchans på övertid. När hemmaplan samt Ugartes återkomst från avstängning blir faktorer att räkna med i returen gillar jag Sportings förutsättningar. Den uruguayanske mittfältaren är tillsammans med Goncalves, Chermiti och Edwards spelare som kan luckra upp Juventus på egen hand.

Oäven är inte den italienska armadan men det finns flera frågetecken som omgärdar normalt bärande pjäser hos gästerna. Vlahovic är mållös i sina sex senaste tävlingsmatcher för Juve och varken Pogba eller Chiesa har sett ut som sina rätta jag efter långa rehabperioder. Szczesny tvingades dessutom utgå med otäcka smärtor senast och polacken fanns bara med på bänken i helgens 0–1-förlust mot Sassuolo. Även där hade Juventus svårt med den offensiva produktionen och mot ett i min bok bättre Sporting, som varit blytungt hemma i Lissabon under säsongen, ligger nya svårigheter i korten.

Håller sig ettan runt 40-45% på José Alvalade är det ett smarrigt spikalternativ.

■■ Match 13 . Anderlecht gick in i den första akten mot AZ Alkmaar med fem raka hållna nollor i ryggsäcken. Jan Vertonghens hemkomst och sedermera återkomst från skada har sakta men säkert stabiliserat belgarnas defensiv, men till mittbacken och övrigas nackdel ska det nämnas att 2–0 inte motsvarade matchbilden. AZ var minst lika farligt som Brian Riemers mannar och det enda som egentligen skiljde lagen åt var Anderlecht monstruösa effektivitet. I en 2–0-ledning och med ena benet i semifinal blir jag inte alls förvånad om gästerna antar en mer försiktig framtoning på AFAS Stadion. Huruvida det är rätt tillvägagångssätt återstår att se men efter helgens stjärnsmäll mot Genk (2–5!) finns det risk att självförtroendet åkt på en rejäl törn.

AZ Alkmaar kunde i sin tur repa mod när Fortuna Sittard kläddes av med 3–0 efter mål av bland andra Pavlidis och Odgaard. Skicklige högerbacken Sugawara fanns också med i poängprotokollet och jag tror inte att värdarna ska bli alltför lidande av att Jesper Karlsson är ett osäkert kort. Svensken är absolut vass i offensiven men mot ett lag av Anderlechts kaliber bör inte hans eventuella frånvaro enbart anses som negativ. Belgarna ser i sin tur ut att få klara sig utan viktiga duon Ashimeru/Verschaeren, avbräck som ska klassas som tyngre än de på andra sidan.

AZ ska bara vara ett nummer större i tulpanriket där jag kan leva med viss överstreckning. Ettan lämnas på egna ben!

SPIKEN

AZ Alkmaar (match 13)

AZ Alkmaar ska inte känna sig alltför nedslagna av förlusten på Lotto Park. Spelmässigt var de rödvita minst lika bra som Anderlecht och på AFAS Stadion tror jag att skillnaden blir betydligt större. Ettan är en stabil spik i tulpanriket.

SKRÄLLEN

Cardiff (match 8)

Cardiff hade inte mycket att säga till om mot Sheffield United, men en förlust ska inte överskugga en annars stabil vår. Ett sämre och framför allt ojämnt Watford är inget lag som ska känna sig säkra mot walesarna. X2 tillhör kupongens viktigaste tecken.

FAVORIT I FARA

Inter (match 2)

Inter kom undan med 2–0 på da Luz och anledningen till att jag uttrycker mig så är för att matchbilden var helt jämn. Jag tvivlar inte en sekund på att Benfica kan göra match av detta på San Siro där den övervärderade ettan är föga intressant när Inter inte behöver gå för vinst.