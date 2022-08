Det blir kross igen och ettan spikas

Sportsligt är det ett väldigt spännande Europatips vi har framför oss denna söndag. Premiäromgångar från Premier League, Bundesliga och Ligue 1 tar alla plats och kompletteras med Allsvenskan. Här hemma i Sverige tycker jag mig hitta flera fina skrällar, men så även i PL.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 11 . För två år sedan var Köln tvungna att kvala för att hålla sig kvar i Bundesliga, men i fjol gjorde de succé och var med i kampen om Champions League-platserna hela vägen in i kaklet. Till sist fick Köln nöja sig med en sjundeplats och därmed väntar Europaspel under hösten. Anthony Modeste var ett monster på topp och levererade 20 ligamål. Hans bästa notering sedan säsongen 2016/17. Modeste är kvar i klubben och tillsammans med nyförvärvet Sargis Adamyan och Mark Uth kommer han se till att Köln terroriserar motståndarförsvaren igen. Dessutom tillhör Sebastian Andersson, som fick fjolåret helt spolierat av skador, fortfarande klubben. På mittfältet är den tunisiske landslagsmannen Skhiri en samlande kraft och i backlinjen hittas lagkaptenen och klubblegendaren Jonas Hector. Han har spelat hela sin karriär i Köln och är fortfarande en spelare av väldigt hög klass även om det var ett par år sedan den senaste landskampen för Tyskland. Schalke 04 är tillbaka i det tyska finrummet och här hör verkligen de blåklädda från Gelsenkirchen hemma. Det är en enorm klubb med en väl fungerande akademi. Under sommaren har Schalke plockat in 14 spelare och det kommer ta lite tid innan de har hunnit bli samspelta. Simon Terodde, som vann skytteligan i 2. Bundesliga förra säsongen, är kvar i klubben, men då han aldrig har lyckats i högstaligan är det inget större hot. Jag håller värdarnas trupp klart högre och vi ska ha med oss att Köln endast tappade poäng i fyra av 17 hemmamatcher föregående säsong.

Stannar ettan kring 50-55% är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

■■ Match 13 . I Danmark ska den hetaste matchen för året ta plats i huvudstaden Köpenhamn. De två giganterna FC Köpenhamn och Bröndby drabbar samman på Parken och som vanligt är det enorm prestige på spel. För FCK är det också viktiga poäng som ska in i ladorna då de vitklädda inlett med två förluster på tre omgångar. Senast mot Viborg fick Karl-Johan Johnsson chansen mellan stolparna då Kamil Grabara var skadad och svensken hade ingen lyckad dag på jobbet. Det slank in fyra bollar bakom honom och 2-4 mot lilla Viborg är inget acceptabelt resultat. Vi lär få se ett revanschsuget hemmalag som trots allt har en trupp av hög klass. Viktor Claesson är hur nyttig som helst på topp och ska kunna skapa gott om chanser tillsammans med Pep Biel och den före detta IFK Norrköping-spelaren Ísak Bergmann Jóhannesson. Bröndby har precis som sina rivaler förlorat två av tre ligamatcher hittills, men de blågula har gått desto bättre i kvalet mot Europa Conference League. Pogon Szczecin från Polen slogs ut utan problem och i torsdags besegrades Basel hemma i Danmark. 1-0 slutade den matchen efter att Simon Hedlund spelat fram till matchens enda mål. Svensken är otroligt viktig för det offensiva spelet, men han bör precis som sina lagkamrater ha ganska trötta ben efter det intensiva matchandet de senaste veckorna. Det kan mycket väl fälla avgörandet.

FC Köpenhamn har vunnit de tre senaste derbyna på Parken och jag tror att den fanatiska hemmapubliken för dem till ännu en viktoria. En etta runt 60% är bara att spika av.

■■ Match 3 . Missnöjet har börjat bubbla i Leicester. Inga spelare har värvats in under sommaren och dessutom ryktas Fofana, Tielemans och Maddison alla vara på väg bort från klubben. I veckan blev det klart att Kasper Schmeichel går till Nice och Brendan Rodgers har sagt att Danny Ward är redo att ta över som nummer 1 mellan stolparna. Enda problemet är att walesaren dras med en skada och hinner inte han bli spelklar till denna premiär får troligen Daniel Iversen ställa sig i kassen. Dansken var ordinarie i Preston i fjol och är på intet sätt någon dålig keeper, men visst är det ett glapp upp till Schmeichels nivå. Om spelargruppen kan komma ihop och om Rodgers kan starta med alla sina bästa spelare är det ett väldigt starkt Leicester, men det är två stora ”om” som gör att jag inte alls lockas av den allt för höga streckningen på ettan. Brentford var stabila redan i fjol och även om Christian Eriksens flytt till Manchester United är ett stort tapp i det offensiva spelet är detta ett lag som aldrig faller ur ramen. Pontus Jansson kommer precis som i fjol styra sina styrkor med järnhand och nu får han sällskap av nye Ben Mee som är en mycket rutinerad mittback. Aaron Hickey är ett annat nyförvärv som genast kommer höja kvalitén på truppen. Längst fram finns Wissa, Toney och Mbeumo att tillgå och de visade i fjol att det är spelare som verkligen håller på den högsta nivån.

Jag håller detta som ett helt öppet möte, speciellt då det är en premiär, och då får man inte missa tvåan som ser ut att landa kring 15%. Skippa ettan helt och klicka i X2!

■■ Match 8 . Djurgården är tveklöst Sveriges formstarkaste lag just nu. De har radat upp fina prestationer under flera månader och har faktiskt vunnit sina nio senaste tävlingsmatcher. I torsdags åkte Järnkaminerna till Rumänien för att spela den tredje kvalrundan till Europa Conference League mot Sepsi. Trots fyra timmar i buss efter att planet landat såg Blåränderna giftiga ut och kunde vända hem igen med 3-1 i bagaget. Joel Asoro stod för två av målen då och ser allt bättre ut för varje dag som går. Nu vädrar jag dock trubbel för stockholmarna. Det var som sagt en jobbig resa och det var inte många dagar de fick vila i huvudstaden innan det var dags att sätta sig på bussen igen. Det gäller att rotera för att hålla hela truppen fräsch och det är något som Värnamo kan utnyttja. Dessutom kommer en del spelare få lira även denna match och de lär vara ganska möra efter 90 minuter på Finnvedsvallens gräs. Värnamo har varit svårslagna på hemmaplan där endast två matcher av sju har slutat med förlust. En av dessa var 2-3-nederlaget mot AIK senast det spelades fotboll på den här arenan och det var en minst sagt oförtjänt förlust. Sedan dess har Kamraterna åkt till Stockholm och besegrat Hammarby på Tele2 Arena. Marcus Antonsson stod för båda målen då och det är en anfallare av hög allsvensk klass. Ett utvilat Värnamo på bekant underlag mot ett slitet Djurgården som bara vunnit en gräsmatch under 2022.

Då är det helt orimligt att tvåan är uppe och snurrar kring 70%. Jättevärde på 1X som blir valet.

SPIKEN

Hammarby (match 4)

GIF Sundsvall läcker som ett såll. Tre nya i baken mot Varberg innebär att de har tappat in 40 bollar på 16 matcher. Nu väntar ett mardrömsmotstånd. När dessa lag möttes i höstas slutade det 5-1 till Bajen som faktiskt har gjort minst tre mål i sina sju senaste möten med Giffarna. Det blir kross igen och ettan spikas trots hård streckning.

SKRÄLLEN

Brentford (match 3)

Brentford är ett stabilt Premier League-lag som vilket gäng som helst i serien kan få problem med. Ett Leicester, som har haft en turbulent vecka, är ingen säker vinnare. Fin tvåa som måste ges utrymme.

FAVORIT I FARA

Djurgården (match 8)

Djurgården behöver rotera och lär ha en del trötta ben efter urladdningen i torsdags. När det dessutom vankas spel på hatunderlaget gräs går det inte att ta den grovt överstreckade tvåan på allvar. Gå för skrällen!