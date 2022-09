Det är något som inte stämmer i Frankrike

Det är landskamper för hela slanten när Nations League står för hela underhållningen på torsdagens Europatips. Tyvärr finns det hela fyra stora favoriter i Belgien (match 1), Frankrike (match 2), Slovakien (match 5) och Turkiet (match 7) som i skrivande stund står runt 1,40 och under. Det gör så klart att utsikterna för de stora pengarna minskar. Ska man lira den här rundan så är det nästan ett krav på att gardera en eller två av de här bjässarna, annars är det bättre att lira på oddset. För vinner alla fyra storfavoriterna blir det småpengar tillbaka.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Vi jagar en av storskrällarna direkt. Frankrike har inlett Nations League uselt. Efter fyra matcher står Les Bleus på ynka två poäng och är jumbo i gruppen. Det är något som inte riktigt stämmer och till den här samlingen har förbundskapten Deschamps en rad jobbiga avbräck att ta i beaktning. Skadelistan är lång och det är inte vilka lirare som helst som är uppsatta på den. Benzema, Pogba, Kanté, båda bröderna Hernandez, Coman, Kimpembe och Konaté är alla out. Med tanke på tidigare matcher och dessa förutsättningar känns det givet att försöka jobba in skrällen när ett inte oävet Österrike gästar. Alpnationen var ytterst nära att lösa tre poäng i hemmamatchen mot Frankrike då de hade 1-0 till slutminuterna innan Mbappe hittade rätt (1-1). Bristol Citys skyttekung Andreas Weimann gjorde målet då och han är med här också och lär starta ihop med den lynniga, men stundtals geniala, Arnautovic på topp. Mittfältet är gediget med spelare från bland annat Leipzig och Bayern München medan lagets bästa spelare och hjärta, Alaba, styr backlinjen. Trots tabellläget så lär ettan streckas runt 80% just för att Frankrike är Frankrike. Jag håller inte med svenska folket om att det kommer vara sån klasskillnad på plan utan smaskar på hela vägen med en helgardering.

■ Match 5. Till nästa drake till väldigt hög procent att fälla. Nu är det i för sig snällt att kalla Slovakien för drake då nationen knappast håller någon högre klass för tillfället. Landsfader Hamsik har lagt landslagsskorna på hyllan och till den här samlingen saknas också Inters mittback, Skriniar, som är given ledare och lagkapten. Duda och Kucka är dessutom avstängda. Insatserna i gruppen hittills har varit en mindre skam med torsk både hemma och borta mot Kazakstan och knappa, allt annat än imponerande, 1-0-segrar mot Azerbajdzjan och Belarus. För att hålla till i de här regionerna av Nations League så skapar Slovakien alldeles för lite målchanser med tanke på lagen de möter. Det gör att jag gillar Azerbajdzjans chanser att hålla tätt bakåt. Gästerna är ett samspelt landslag då stommen återfinns i samma klubblag, Qarabag, där de gjort klart godkänt ifrån sig ute i Europaspelet. Det här luktar tight och målsnålt lång väg och jag har väldigt svårt att se att detta impotenta Slovakien plötsligt skulle uppstå från de döda och börja producera bra fotboll. Över 80% på ettan måste garderas, framför allt är krysset av högsta vikt att få med. Men den som har råd plockar fram helgarderingen för chansen på rejäl kupongrens.

Spikarna då?

■ Match 8. Det här är knappast matchen som bjuder in till att ta fram popcorn och njuta framför tv:n. Sanningen att säga är det två väldigt dåliga fotbollslag som ska mötas. Men ibland räcker det att vara minst dålig för att vinna. Andorra visade i det förra mötet mot Liechtenstein att de är en klass bättre. Vinsten med 2-1 var i klar underkant där Liechtenstein bara mäktade med 0,24 i xG och satte sitt reduceringsmål på övertid när matchen redan var ”avgjord”. Det var faktiskt värdarnas enda mål i gruppen, som är den lägst rankade i Nations League, så här långt. Och enda målet på de senaste åtta tävlingsmatcherna, plus två träningsmatcher. Det är bara San Marino som kan konkurrera med detta landslag om att vara sämst i Europa. Ett San Marino som Andorra slog med 3-0 borta i VM-kvalet. Gästerna har en trupp som främst består av spelare från lägre divisioner i Spanien och den inhemska ligan. Inget extra således, men i just det här sammanhanget ska det ändå räcka. Läge att utnyttja att tipparna knappast lär överstrecka ett lag som Andorra på bortaplan. Runt 50% på tvåan spikas.

■ Match 12. Över till fredagen då de fem sista matcherna på kupongen ska avgöras. I Nations Leagues C-division har Georgien gjort det väldigt bra under Willy Sagnol där framför allt offensiven varit virvlande. Nationen har fått fram ett par riktigt vassa lirare på senare år, inte minst Napolis Kvaratskhelia eller som han också kallas ”Kvaradona”. Han har fått en smakstart på sin säsong i Serie A och har varit tongivande i landslaget under en längre tid. Inte minst på Sverige när Blågult var i slutet av förra året och fick pisk med 2-0. På fyra matcher i den här gruppen har Georgien fått med sig tio poäng och en målskillnad på hela 12-2. Enda plumpen är 0-0 hemma mot Bulgarien, men även där borde det blivit vinst när bulgarerna knappt kom över halva plan. Efter att ha lyckats slå ut Italien på bortaplan i playoff trots 0,09 i xG så har Nordmakedonien inte rosat marknaden direkt. Förutom två segrar mot blåbäret Gibraltar har det inte varit mycket att hurra för. I hemmamötet mot Georgien torskad Nordmakedonien med hela 3-0 och i Tbilisi lär det knappast bli enklare. Det finns knappt en enda favorit på den här kupongen som inte är lite överstreckad, så kommer nog också Georgien att bli. Men jag gillar verkligen det här landslaget just nu och spikar ettan ändå.

Spiken

Turkiet (match 7)

Turkiet har varit helt överlägsna i C-divisionen med raka segrar och 14-0 i målskillnad. Visst har de ett förflutet av att bland och ge och nu möter de gruppens näst bästa lag, Luxemburg, men klasskillnaden på hemmaplan är ändå stor. Kupongens säkraste spik.

Skrällen

Azerbajdzjan (match 5)

Slovakien har haft stora problem så här långt i Nations League och är väldigt tama framåt. Hamsik har slutat i landslaget, lagkapten Skriniar är inte med och både Kucka och Duda är avstängda. Ett ihopspelat Azerbajdzjan med stommen från Qarabag ska inte underskattas.

Favorit i fara

Frankrike (match 2)

Bara två poäng på fyra matcher så här långt och det är något som inte stämmer i Frankrike för tillfället. Här saknas också en lång rad spelare som Benzema och Kanté på grund av skador. Österrike var bara minuter från tre poäng i det här mötet på hemmaplan och jag ser en jämnare matchbild än procenten säger.