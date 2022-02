Det är kupongens klart sämsta favorit

Det är Europafest på Europatipset denna torsdag. En rejäl matta slutspelsmatcher i Europa League och Europa Conference League läggs ut i kväll.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Porto lyckades i en tuff Champions League-grupp sluta trea bakom Liverpool och Atlético Madrid, vilket gjorde att Milan fick lämna Europaspelet. Just Milan slogs tillbaka här hemma på mäktiga Estadio do Dragao då (1-0) i en match där Milan knappat kom till en målchans. Nu väntar det italienskt motstånd igen då Lazio är första lag att passera i slutspelet i Europa League. Då ska Porto ha toppchans att sätta sig i förarsätet inför returen i Rom. Visst har Drakarna tappat en del spets under januarifönstret, där vasse Luis Diaz bland annat lämnat för Liverpool, men det har också kommit in nytt blod som fyllt på truppen. Och det finns fortsatt massor av offensiv kvalitet i det här laget. Inte minst i iraniern Mehdi Taremi. I ligan har Porto tagit greppet om ligatiteln och presterat otroligt starkt under säsongen. 19-3-0 på 22 matcher säger en del. Framför allt har de bara tappat två poäng på elva matcher här hemma på Dragao. Lazio fortsätter blanda och ge. De ljusblå har inte alls lyckats i Europaspelet de senaste åren och framför varit bleka på resande fot. Truppmässigt finns det höga höjder, men Sarri har inte fått ihop det hundra procent. Det såg vi bland annat nyligen mot Milan i Coppa Italia där Lazio, trots en stark elva, var generalusla och torskade med 0-4. Viktiga försvarsklippan Acerbi är skadad och just defensivt har Lazio haft problem under säsongen där de släppt in överlägset mest mål av topp 6 i Serie A, nästan två i snitt på bortaplan. Porto är vana vid att möta betydligt bättre motstånd än Lazio här hemma och lär ta tag i taktpinnen från start. Fortsätter ettan hålla sig runt 50% så är det en väldigt vettig spik.

■ Match 8. Det är alltid läskigt att spika sydeuropeiska lag på bortaplan i första delen av ett dubbelmöte. Men jag drar till med en rövare här då jag tycker det finns fog för det. Braga har en säsong som de brukar ha. De är avhängda av topp 3 i ligan och har som vanligt cementerat fjärdeplatsen. De inhemska cuperna brukar vara en styrka dock, men den här säsongen är de redan ute ur dem med. Europa League är således den enda tävlingen kvar som kan ge den här säsongen lite oväntad guldkant. Det är ingen hemlighet att tränare Carlos Carvalhal har fått order om att gå all in i det här slutspelet. Bortaspelet var ett problem i gruppspelet, men det finns klara höjder i det här laget. Det visade nyligen när Sporting Lissabon besegrades i huvudstaden. Truppläget är bra och skyttekung Ricardo Horta visar toppform. I helgen stod han för lagets båda mål när de vände underläge till vinst mot Ferreira. I gruppspelet stod portugisen för tre mål och tre assist på sex matcher och kommer bli livsfarlig även i kväll. Sheriff Tiraspol stod för Champions League-historiens största skräll när de bortaslog Real Madrid. Till slut räckte det till en hedersam tredjeplats i gruppen för de nederlagstippade moldaverna. Nu är det dock ett annat läge då sherifferna inte har spelat match på 2,5 månad och är mitt i en försäsongsträning. Ringrostigheten bör sitta i. Duon Edmund Addo och Gustavo Dulanto är dessutom avstängda. Det gör att jag tycker att tvåan på det hela taget är ett intressant singeltecken, strax under 50%.

Spikarna jag tagit fram här är långt ifrån de största favoriterna på kupongen. Atalanta (match 2), Dortmund (match 5), Sevilla (match 6) och Celtic (match 9) står alla i odds runt 1,35-1,45 och streckas runt eller över 80%. Någon eller några av dessa bör givetvis spikas för att ge raden en rimlig chans, men ska det bli någon utdelning att tala om så rekommenderar jag att gardera minst två av de tunga favoriterna. Annars kan ni lika gärna skippa poolspelet i dag och lira på oddset.

■ Match 6. Sevilla var en rejäl besvikelse i Champions Leagues gruppspel där de inte klarade att ta sig förbi en rätt så behaglig grupp när de slutade trea efter Lille och Salzburg. Det innebär återigen Europa League, en turnering Sevilla är mesta mästare i. Här ska de så klart vara storfavoriter att bärga en seger i kraft av hemmaplan och överlägset spelarmaterial, men jag tycker inte att andalusierna har sett något vidare ut på slutet där de trots enkelt spelschema i ligan inte fått till det. Vinsterna har uteblivit och skadelistan är jobbig där bland annat Navas, Lamela och Ocampos står uppsatta. Till en procent som snurrar runt 85 blir jag därför sugen att gardera när luriga Dinamo Zagreb gästar. Duon Orsic/Ivanusec kan göra det oväntade och en bra dag kan kroaterna störa. Under det senaste året har de bland annat slagit både ett så gott som ordinarie Tottenham med 3-0 och lagt West Ham på rygg i London. Jag tycker det är en kul chansning att helgardera och försöka jobba in en riktigt saftig bortaknall.

■ Match 10. De turkiska lagen går inget vidare ute i Europa. Fenerbahce lyckades kravla sig vidare från gruppspelet i Europa Conference League trots bara en seger och 0-2-1 på hemmaplan. Visst finns det profilnamn i truppen som, Özil och Enner Valencia. Den förstnämnda har dock inte spelat på ett tag på grund av corona och dagsformen är högst osäker. Han lär dock vara med i truppen och antagligen starta här. Formen i ligan är inte något vidare och jag tycker den här elefantkyrkogården känns lite trött. Slavia Prag har fått gott om rutin från Europaspelet de senaste åren och stått för ett par rejäla knallar längs vägen. Stjärnspelaren Nicolae Stanciu lämnade nyligen för de stora pengarna i Kina, men tjeckerna ska absolut kunna göra match av det här ändå. Faktum är att det är två rätt jämnstarka lag som ställs mot varandra här där Fenerbahce har en högre nivå på sina toppspelare (hur sugen Özil nu är på att lira Conference League?) medan Slavia har en större grundtrygghet och är ett starkare kollektiv. Jag köper således inte att ettan överstreckas upp en bra bit över 50% här, vilket är över 10% för högt. Att chansa bort den överstreckade favoriten och lira X2 är ett spelvärt och smart val.

Skrällen

Slavia Prag (match 10)

Fenerbahce imponerade inte i gruppspelet av Europa Conference League och visar tveksam form i ligan. Övervärderas ändå mot ett kompetent Slavia Prag. Avslag på favoritettan.

Spiken

Porto (match 3)

Porto dominerar den portugisiska ligan den här säsongen och är alltid starka hemma på Dragao. Här slog de mycket rättvist Milan i CL-gruppspelet. Nu väntar sämre motstånd än så när ojämna Lazio gästar. Bra etta till rimlig procent.

Draget

Zenit (match 7)

Betis saknar flera nyckelspelare till den här resan, där bland annat stjärnan Fekir är avstängd. Ett hemmastarkt Zenit i ett kylslaget Sankt Petersburg undervärderas och är en tänkbar chansspik på mindre system.