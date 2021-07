Det är ett smörgåsbord av överstreckade favoriter

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är svensk fägring som dominerar Europatipset denna söndag. Allsvenskan är äntligen tillbaka och kliver in med sex matcher, fyra under söndagen och två på måndag. I övrigt är det Division 1, Damallsvenskan och tre fighter från den norska Eliteserien som ska analyseras.

Det man kan konstatera är att det vankas spelvärde modell större. Flera favoriter blir alldeles för hårt streckade, mycket på grund av att det svenska folket går för mycket på tabellägen. Ett exempel är match 6 , där den norska serieledaren Molde är uppe och rullar över 75% i skrivande stund. Det är minst 15% för högt, trots att de möter ett Sarpsborg de inte har slagit på bortaplan sedan 2015.

Två andra kanondrag när det gäller lågprocentare har ni här under.

■■ Match 1. På Tele 2 Arena tar ett rejält överstreckat Hammarby emot solida nykomlingen Halmstad. Bajen tog en skön cup-titel innan EM-uppehållet genom att besegra Häcken på straffar i finalen. I Allsvenskan har det dock gått tyngre vilket fått konsekvenser. Tränare Billborn har lämnat tränarbänken till förmån för 38-åringen Milos Milojevic som kommer från ett assisterande uppdrag i Röda Stjärnan, men fick sitt tränargenombrott i Mjällby 2018/19. Det återstår helt enkelt att se om det blir flipp eller flopp. Några direkta underverk räknar jag inte med i hans tävlingspremiär i alla fall, framför allt hoppas jag inte på det då det svenska folket går all in på ettan här och streckar upp hemmalaget till nära 70%. Runt 55% är mer rimligt sett till oddsen. Hårdjobbande anfallsstjärnan Selmani är dessutom osäker till spel på grund av en muskelskada. Halmstad har inget att skämmas över i säsongsinledningen. Poäng i fem av åtta matcher, trots lite motrigg, är klart godkänt. Haglunds spelidé är enkel med ett solitt försvarsspel och bra organisation. Sen har tränaren spets att tillgå i den gamla skyttekungen Marcus Antonsson (4 mål) som ser en ny vår i Halland. Halmstad har dessutom visat att de kan prestera på konstgräs då de slagit Elfsborg på bortaplan och under EM-uppehållet nyligen slog Häcken på Bravida Arena med 2-0 i en träningsmatch. Här tror jag HBK kan stå upp bra.

Till de här strecken finns det inget annat än att helgardera och hoppas på skrälltvåan till dryga 10%.

■■ Match 8. Hammarby TFF är jumbo i den Norra Ettan, men jag tycker ändå det blåser en del positiva vindar runt klubben. Sedan den tidigare förbundskaptenen för damernas U23-landslag, Ulf Kristiansson, tog över efter Janne Milan har det sett allt bättre ut med flera lovande insatser. Inte minst hemma mot serietvåan Sandviken, där det blev vinst här hemma på Hammarby IP. Den unga lovande truppen är också alldeles för bra för en jumboplats. Niklas Thor, med många allsvenska säsonger i bagaget, har dessutom kommit in för att ge rutin och tyngd på mittfältet. IF Karlstad har höga ambitioner sedan sammanslagningen och har spets i spelare som före detta Öster-spelaren David Johannesson och holländaren Amatkaryo. Men är alldeles för ojämna för att kunna hota om de absoluta topplaceringarna. Hittills har det bland annat blivit förlust och poängtapp mot bottengäng som Hudiksvall och Luleå.

Att tvåan ska streckas upp mot 70% är således befängt då 50-55% vore en mer korrekt nivå. Svenska folket är som vanligt alldeles för fäst vid tabellen. Här är det supervärde på 1X. Jag chansar bort den ointressanta favorittvåan helt.

Bra och spelvärda skrällar finns det som sagt gott om. Men det behövs ju tyvärr ett par spikar för att lösa biffen också. Och det blir den riktiga nöten att knäcka på den här kupongen. Med tanke på att jag helt chansar bort minst en stor favorit på i övrigt så kostar jag på mig att spika kupongens största oddsfavorit, Djurgården, i match 13 som spelas på måndag. Jag tyckte Järnkaminerna såg riktigt bra ut under våren, även om det kom en poängmässig dipp precis innan uppehållet, och känns som den enda klubb som på allvar skulle kunna hota Malmö om guldet. Hemma på Tele2 har de tagit tio poäng på fyra matcher och var bland annat helt överlägsna just Malmö här i maj. Högstanivån hos DIF är onekligen skyhög. Här är dessutom truppläge näst intill så bra det kan bli, Kim och Tolle kan välja och vraka och sätta sitt bästa lag på planen. Örebro ser sämre ut än i fjol och ser ut att få kriga för kontraktet den här säsongen. De svaga resultaten har gjort att Vitor Gazimba klivit in som ny tränare, han var assisterande i klubben 2020 och får ändå sägas vara ett oprövat kort. Portugisen måste först och främst ta tag i offensiven som varit riktigt tam med fem mål på åtta matcher, sämst i serien. Mot ett av ligans absolut bästa försvar tror jag inte närkingarna hittar in med någon boll den här måndagskvällen. Djurgården har släppt in ett mål på sina fyra hemmamatcher, trots att starka offensiver som Norrköping och, som sagt, Malmö gästat.

Ettan streckas högt, men det är befogat. Jag drar ner variansen och bankspikar.

■■ Match 11. I Damallsvenskan fick äntligen Linköping proppen ur mot Örebro senast och vann med 4-1. Skön seger och sköna mål för en klubb som haft överraskande problem i den sista tredjedelen. Förhoppningsvis kan det ha lossnat nu för Linköping är bättre än vad resultaten visat. Truppen är stark med Nilla Fischers som general där bak och vassa spelare som Uchenna Kanu och Cornelia Kapocs framåt. Djurgården är inget extra och lider så klart av att tappet av sin största stjärna Olivia Schough inför säsongen. Det har märkts på offensiven som varit näst sämst efter jumbon Växjö med åtta mål på tio matcher. Här råder det i grunden klasskillnad och för Linköpings del gäller det bara att matchen inte tickar 0-0 för länge som kan ge DIF extra energi.

De två senaste säsongerna har Linköping vunnit det här mötet fyra gånger av fyra. Nu streckas tvåan klart rimligt runt 60-65%. Då singlar jag.

SPIKEN

Djurgården (match 13)

Djurgården har varit riktigt starka på Tele2 och har ett väldigt fint truppläge här inför återuppstarten av Allsvenskan. Svaga Örebro, med sämst offensiv i ligan, kommer få det väldigt svårt att hitta nätet. Ettan är en bankspik för mig.

SKRÄLLEN

Halmstad (match 1)

Halmstad har haft ett fint EM-uppehåll med vinster över Häcken och Mjällby i träningsmatcher. Är solida och svårslagna och har betydligt bättre chans att stå upp mot ett övervärderat Hammarby än vad strecken säger.

FAVORIT I FARA

IF Karlstad (match 8)

Hammarby TFF är bättre än tabellplaceringen och har nyligen slagit topplaget Sandviken här hemma. Karlstad blir rejält övervärderade här på grund av den högre tabellplaceringen. Favorittvåan ser helt ointressant ut för dem som jagar större pengar.