Den här gången blir det Spansk utdelning – spik

Europatipset denna onsdag blandar högt och lågt där de fyra avslutande matcherna i EM:s gruppspel blandas upp med svenska Division 1 och norska Eliteserien. När det gäller skrällar finns det riktigt fina drag att hämta från fotbollen här upp i Sverige och Norge där tipparna inte alls verkar hänga med i svängarna och streckar efter tabellplacering och namn på klubbarna. Bra spelvärde således.

Här är mina bästa drag mot 13 rätt:

■■ Match 2. Jag har rekat Spanien i båda de föregående gruppspelsmatcherna. Det har slutat med två kryss. Men skam den som ger sig. Visst kan man klaga på spanjorernas målsumpande, men ingen kan säga att de inte skapat chanser. De har faktiskt skapat flest målchanser av samtliga lag hittills och att de inte vunnit de här två matcherna är mer slump än oskicklighet. Att Moreno drog en straff i stolpen istället för stolpe in mot Polen är väl knappt någon millimeters skillnad på var bollen träffar foten. Nu väntar gruppens sämsta lag, Slovakien, hemma i Sevilla. Blir det inte vinst nu så ska jag gå med kalsongerna på huvudet en hel dag. Slovakien har faktiskt varit lite bättre än jag trodde på förhand, men de hade inte löst tre poäng mot Polen utan spel med en man mer i en halvtimme och mot Sverige tycker jag de vek ner sig i andra halvlek när Blågult höjde tempot.

Det här är en bankspik för mig, trots hög streckning.

■■ Match 3. De regerande Europamästarna Portugal har inte imponerat på mig hittills. När motståndet trappades upp mot Tyskland senast så var de stundtals utspelade. Jag såg även genrepet inför EM mot Spanien där Portugal spelmässigt var det sämre laget (0-0). Med defensiva Danilo och Carvalho på innermitten så blir portugiserna ofta lite baktunga. Frankrike ser då betydligt starkare ut. Visst blev det bara en pinne mot Ungern, men med tanke på hur bra tyskarna såg ut mot Portugal så känns den segern ännu tyngre. Pogba älskar livet i landslaget och den offensiva trion framför i Mbappe, Benzema och Griezmann är så klart högsta kvalitet. Många tror att båda lagen ska nöja sig med kryss här vilket gör att Portugal (om Tyskland planenligt slår Ungern) går vidare som trea och Frankrike som tvåa. Jag tror dock Frankrike absolut kommer gå för gruppvinsten. Som det ser ut blir nämligen lottningen väldigt mycket enklare då. Ettan i denna grupp F för nämligen möta en trean i grupp A (Schweiz), B (Finland) eller C (Schweiz), troligen Schweiz. Tvåan får ta sig an England på Wembley. Rätt stor skillnad får man säga. Om Spanien vinner Sveriges grupp, vilket Frankrike kommer ha koll på när matchen börjar 21.00, så finns blir det även stor skillnad i kvartsfinalspelet då tvåan i gruppen troligtvis får ta sig an just Spanien där. Nej, jag ser ingen anledning till varför Frankrike inte skulle gå fullt ut för vinst här. Då tycker jag Les Bleus ska vara klara favoriter på neutral plan i Budapest. Det här har även spelbolagen fattat då oddset på Frankrike börjat sjunka.

Då många spelar X2 sparar jag ett tecken och går för spiktvåan till vettiga 46%.

■■ Match 5. Tvära kast från stormöte i EM till västkusten och Ettan Södra. Ljungskile har tappat en hel del spets sedan de ramlade ur Superettan i fjol, men har varit stabila hemma på Skarsjövallen under inledningen av den här säsongen. Här har streckningen på ettan dock löpt amok. LSK:s vinster har inte varit några överkörningar och de flesta matcher är jämna tillställningar med få mål där en stark defensiv varit nyckeln för Ljungskile. Men när det gäller defensiven kan Tvååker mäta sig med värdarna. Det här är de två lag som släppt in minst mål i serien, nio mål var på tolv omgångar. Gästerna stod för en av säsongens sämre insatser mot Skövde senaste (0-2), men det ska inte dras för stora växlar av det. Innan dess var hallänningarna obesegrade i tio raka matcher. I Rasmus Andersson (6 mål), med allsvensk rutin från Falkenberg, finns dessutom spetskvalitet. Tvååkers har gjort det riktigt bra på bortaplan där de bland annat besegrade topplaget Utsikten med hela 4-0. Jag tror på ett ställningskrig med få mål som lär bli väldigt mycket jämnare än vad strecken säger.

När tvåan streckas till REA-priset 15% är det ett givet tecken att inleda med.

Fem matcher från norska Eliteserien avslutar kupongen. Här finns det ett helt smörgåsbord av understreckade skrälldrag. Brann, Stabaek, Tromsö och Sandefjord streckas alla runt 15% och är intressanta tecken. Min norska favoritskräll är nog ändå Stabaek.

■■ Match 12. Janne Jönssons Stabaek har haft en tung inledning på säsongen och ligger efter sex spelade matcher som nästjumbo i en haltande och jämn tabell. Insatsen senast borta mot topplaget Molde var dock ett klart steg i rätt riktning. Jönssons mannar stod upp riktigt bra där och var faktiskt värda poäng (1-2). Något att bygga vidare på. Här väntar derby mot ett i grunden bättre och topptippat Vålerengen. Ett derby som Stabaek har goda erfarenheter ifrån och ett psykologiskt övertag. Värdarna har faktiskt inte förlorat mot Vålerengen sedan 2018 och det brukar bli väldigt jämna matcher mellan de här lagen. Vålerengen saknar dessutom två betydande spelare här i svenskbekantingen och tilltänkta skyttekungen Vidar Örn Kjartansson och lagets kanske bästa spelare Aron Donnum som båda är skadade. Ändå streckas gästerna upp till nästan 60%, vilket är åtminstone 10% för högt.

Jag börjar således streckas från vänster där jag tycker 1X till riktigt fint spelvärde bör prioriteras.

SPIKEN

Spanien (match 2)

Det råder rejäl klasskillnad på Spanien och Slovakien. När då Spanien, som går för gruppsegern, dessutom spelar i hettan i Sevilla så finns det inte mycket som talar för att slovakerna ska stå emot. Räkna med ett stort bollinnehav från Spanien och slakt.

SKRÄLLEN

Stabaek (match 12)

Stabaek har goda minnen från det här derbyt de senaste åren. Insatsen mot Molde var ett steg framåt och Vålerengen saknar centrala pjäser i Kjartansson och Donnum. 15% på ettan är ett kap som bör prioriteras.

FAVORIT I FARA

Ljungskile (match 5)

Ljungskile övervärderas på Skarsjövallen i vad jag tror blir en tät och jämn match mellan seriens två bästa defensiver. Tvååkers har totalt sett visat en hög och jämn nivå under säsongen och kan inte räknas bort till låg procent.