De kan chocka mästarna i La Liga-premiären

Premiäromgångarna från de europeiska storligorna fortsätter och bildar ihop med Allsvenskan en mustig Europatipskupong denna söndag. Som vanligt på Europatipset så finns det ett par favoriter som övervärderas då det svenska folket har en förkärlek till storklubbar.

Jag har valt ut två riktigt fina skrälldrag, en bra spik som går lite under radarn och en bank i Bundesliga. Häng på!

■ Match 4. Efter en svag start på säsongen för Celta Vigo kom Eduardo Coudet in som ny tränare och fick fart på grejerna. Både spel- och resultatmässigt såg Celta väldigt lovande ut. Nu har argentinaren fått mer tid med laget och jag förväntar mig ytterligare steg framåt och en spännande säsong i faggorna. Stjärnan Thiago Aspas håller fortfarande måttet som 34-åring och stommar som Renato Tapia och Denis Suarez gör alltid jobbet. I genrepet slog Celta Wolverhampton med 1-0, vilket gav mersmak inför den här premiären mot de regerande mästarna. Atlético Madrid har förutom köpet av spelfördelaren Rodrigo de Paul från Udinese varit lugna på transfermarknaden under sommaren. De kommer vara med och slåss i den absoluta toppen av La Liga även i år, men i den här enskilda matchen blir Simeones manskap för högt värderade. Celta har faktiskt tagit poäng mot Atlético i tre av de fyra senaste inbördes och gästerna är betydligt starkare hemma i Madrid. Här saknas även Joao Félix som är skadad. Jag hoppas på en inspirerad prestation av hemmalaget här och en helt jämn match. När ettan streckas till futtiga 10% så är det faktiskt första tecknet jag plitar ner, även om det så klart målas på bredare på större system.

■ Match 8. Djurgården åkte på en riktigt fläskläpp i derbyt hemma mot AIK. Trots att Gnaget fick noll biljetter till Tele2 så slutade det faktiskt med utklassningssiffror (4-1) till de svartgula där Seb Larsson stod för en kanonmatch. Det var inte bara ett tungt slag för Djurgården i toppstriden, truppens självförtroende fick sig också en rejäl törn. Till den här bortamatchen på Strandvallen är Blåränderna dessutom försvagade. En av lagets bästa spelare, Aslak Witry, har blivit såld och Jacob Une Larsson är avstängd. Mjällby har inte nåt upp till fjolårets nivå, men nu har också klubben agerat. Ny tränare finns på plats och Elias Andersson är ny på lån från just DIF. Han kan mycket väl kliva in från start här och med ett spännande anfallspar i Bergström och Sarr finns det helt klart kapacitet. Bortaplan och riktig gräsmatta är inte någon favoritkombo för Djurgården. I fjol blev det stryk här på Strandvallen och under säsongen har de torskat på Stora Valla i Degerfors och blivit nollade på Örjans Vall i Halmstad. När tvåan i skrivande stund är uppe och snurrar över 65% är det helt ointressant. Jag chansar bort den dåliga favoriten helt och streckar 1X till finfint spelvärde.

■ Match 10. En match som det svenska folket kanske inte har full koll på ska liras i franska Ligue 1. Här hoppas jag att de franska mästarna från 2002, Lens, kommer streckas korrekt runt 50%. Då är hemmalaget en spännande spik som går lite under radarn. Lens stod nämligen för en riktigt stark säsong i fjol när de hamnade på den övre halvan i det franska finrummet. Premiären borta mot Rennes var också en stabil insats. 1-1 slutade det då efter att ivorianen Seko Fofana nätat. Med Cheick Doucouré bredvid sig har Lens ett urstarkt innermittfält. Till den här säsongen har även den polska landslagsmittfältaren Frankowski värvats in. St. Etienne är jag däremot inte alls imponerad av. Fjolårssäongen var en stor besvikelse men den ifrågasatta tränaren Claude Puel finns ändå kvar som boss. Truppen är klen och hemmapremiären mot Lorient (1-1) gav inte direkt några positiva besked. Jag tror det klassiska laget får inrikta sig på att klara kontraktet. I fjol vann Lens båda de inbördes mötena tämligen enkelt och jag tror på en repris här. Jag spikar ettan!

Av de stora favoriterna så bör givetvis någon eller några spikas för att hålla nere variansen. Norrköping (match 9) streckas lite för högt, men är ändå ett vettigt alternativ när Totte Nyman är åter i laget. Framför allt ser Östersund helt bedrövliga ut för tillfället och det ska till ett under för att norrlänningarna inte ska spela Superettan nästa säsong.

Den bästa banken i mitt tycke är ändå Leipzig, match 13. Visst har Upamecano och Konaté försvunnit från i fjol ihop med tränaren Nagelsmann, men Leipzig har historiskt varit väldigt duktiga med att täppa till luckorna. Nya tränaren Jesse March har gått ut och sagt att formtoppade Emil Forsberg kommer få en stor roll i laget och i anfallet har André Silva hämtats in från Eintracht Frankfurt där han vräkte in mål i fjol. Framför allt ser Mainz ut som en nedflyttningskandidat, något de var redan i fjol. Nu har de tappat lagets kanske bästa offensiva spelare i Robin Quaison och inte fått in någon vettig ersättare. Värdarna har släppt in 25 mål på sina sex senaste möten med RB Leipzig och det blir målkalas bakåt igen. Jag bankspikar tvåan.

Spiken

Leipzig (match 13)

Mainz har tappat offensiv spets i Quaison och ser ut som ett bottenlag. Leipzig har trivts väldigt bra mot detta motstånd de senaste säsongerna och här råder det i grunden klasskillnad. Tvåan är min bankspik på kupongen.

Skrällen

Celta Vigo (match 4)

Celta Vigo gjorde en stor uppryckning när Eduardo Coudet kom in som ny tränare i fjol och går en spännande säsong till mötes. Hemma i Vigo kan de absolut hota Atlético som är klart bättre hemma i Madrid och har Felix skadad. 10% på ettan är ett fynd.

Favorit i fara

Djurgården (match 8)

Djurgården kommer med stukat självförtroende till Strandvallen efter 1-4 i baken mot AIK. Stockholmarna har haft problem på gräs på bortaplan under säsongen, har sålt Witry och har Une Larsson avstängd. Mjällby har ny tränare, ett vasst anfallspar i Bergström/Sarr och precis lånat in Elias Andersson som kan bli en boost. Den alldeles för högt streckade tvåan är i rejäl fara.