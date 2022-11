ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

VM-tipsen har varit spännande för egen del. Kupongerna har blivit betydligt mer skrällbetonade än vad jag hade vågat hoppas på vilket renderat i miljonutdelning båda rundorna. Första gången åkte jag på att ett blekt Uruguay bara fick en pinne mot Sydkorea, men igår slöts cirkeln då jag spikade mot samma lag och fick se min sista spik Portugal vinna med 2–0 mot de ljusblå sydamerikanerna. 13 rätt och sjusiffrigt en måndagskväll tackar man inte nej till.

Nu väntar turneringens sista VM-tips som spelas över hela veckan från tisdag kväll till avgörandet på fredag. Återigen har vi fem miljoner i jackpot. Med stora favoriter i startgroparna under gruppspelets sista omgång vågar jag inte tro på samma fina utdelning ännu en gång. Men jag har haft fel förr.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 10 . En spik jag inte ruckar på är Tyskland som fått en gratisbiljett in i turneringen igen efter att Japan mycket oväntat tappat alla tre poängen mot Costa Rica. Inhopparen Füllkrug kom in och bombade in reduceringen mot Spanien till 1–1 senast och löste en viktig pinne där. Om Japan inte ställer till med ännu en dunderskräll innebär det att det nu räcker att vinna mot just Costa Rica för att säkra en slutspelsplats för tyskarna. Något de knappast ska misslyckas med.

Det här är nämligen ett av VM:s absolut sämsta motstånd. Ingen missade 0–7 i brakan i premiären mot Spanien där Celso Borges och hans lagkamrater såg ut som ett svagt division 4-lag som möter Djurgården i cupen. Costa Rica skapade 0,00 i xG där och jag trodde aldrig att de med ett näst intill obefintligt anfallsspel skulle få med sig poäng mot Japan heller. Men fotbollen är verkligen rund. En målchans mot Japan räckte för ett mål och på något vänster höll de även tätt bakåt trots att de var underlägsna spelmässigt. Det var ungefär på samma sätt när de kvalade in i den här turneringen genom playoff mot Nya Zeeland i ett möte där de var det klart sämre laget. Nu är dock motståndet för tungt.

Tyskland har allt att spela för och komma att skölja över det här ålderstigna landslaget som har samma grund som i VM 2014.

Tvåan kommer streckas runt 90%, men det spelar ingen roll. Kasta inte bra pengar efter dåliga. Bygg systemet runt den här trygga spiken och gå vidare.

■■ Match 2 . Matt Turner trodde nog att han skulle bli rejält bombarderad när hans USA ställdes mot England, inte minst av sin lagkompis från Arsenal, Bukayo Saka, men istället hade The Gunners reservkeeper en ganska lugn afton. Försvaret med Ream och Zimmermann höll ihop på ett förvånansvärt bra sätt och amerikanerna kunde hålla nollan utan att förta sig allt för mycket. Framåt hade Pulisic ett skott i virket, men i ärlighetens namn hände det inte mycket där heller. 0–0 och en av VM:s tråkigaste matcher var ett faktum. Att spela jämnt med en nation som England var dock en rejäl fjäder i hatten för Berhalters mannar och nu har jänkarna avancemanget till slutspel i egna händer. Seger mot Iran och biffen är klar. Laget ser ganska spännande ut, inte minst på mitten där Musah, McKennie och Adams tar plats. På topp är Weah och Pulisic givna medan Sargent, Wright, Aaronson och Reyna alla är alternativ till att ta den tredje platsen i kedjan. I första gruppspelsomgången mot Wales dominerade USA rejält under den första halvleken och jag ser framför mig något liknande igen.

Iran har ett tufft VM rent känslomässigt där allt de gör synas under lupp. Är de regimens lag eller folkets lag? Sjunger de nationalsången eller står de tysta? En omöjlig sits för spelarna som ändå gjorde en fin match mot Wales och vann med 2–0. Taremi är en matchvinnare modell större, men totalt sett håller inte Irans trupp lika hög klass som USA:s. Det kommer säkerligen bli heta känslor på plan mellan två nationer som verkligen inte gillar varandra och det kommer smälla i närkamperna. När krutröken väl har lagt sig tror jag dock att det kommer synas relativt tydligt att USA är det bättre laget. Amerikanerna tar sig vidare till åttondelsfinal via en stabil seger.

Tvåan ser ut att bli rimligt streckad och runt 50% nyper jag spiken.

■■ Match 4 . Dags att leta skrällar. Den roliga delen av poolspel. Frankrike lyckades i slutminuterna stänka in 2–1 mot Danmark och har således redan avgjort den här gruppen genom två raka segrar. Mbappe stod för båda målen i den matchen och är storfavorit till skytteligatiteln. Här är dock frågan om han får lira hela matchen då Didier Deschamps gått ut med att han kommer rotera kraftigt i den här tillställningen när slutspelsplatsen redan är säkrad. Räkna därför med en så gott som ny elva för fransmännen här. Då truppen osar klass är det givetvis en stark uppställning det med, men visst ökar det ändå Tunisiens chanser.

Nordafrikanerna var det bättre laget mot Australien, men åkte på en tung förlust. Det märktes tydligt att laget trivs så mycket bättre när de slipper föra matchbilden. Som mot Danmark där de stod upp riktigt bra. Den solida defensiven släppte inte danskarna över bron och nollan hölls intakt. Jag ser en liknande matchbild här. Bara tre poäng gäller, men det kommer inte vara genom en rungande offensiv den ska tas utan ett lågt försvarsspel, omställningar och fasta situationer.

När tvåan ser ut att streckas över 80% på ett redan slutspelsklart och roterande Frankrike lockar verkligen skrällen. Jag målar på med alla tecken och hoppas att Tunisien kan stå på huvudet och jobba in ettan till under 10%.

■■ Match 1 . Vi avslutar med tisdagskvällens sena match där de vankas derby. Wales har inte nått upp till några stora höjder i det här mästerskapet och har faktistk varit en liten besvikelse. Det röda kortet på målvakten Hennessey blev väldigt kostsamt då Iran med en man mer kunder göra två sena mål och ta blytunga poäng. Det innebär att Wales bara har en liten teoretisk möjlighet till avancemang. De måste slå storebror England med fyra mål. Omöjligt så klart, men den här matchen betyder mer än avancemang för draklandet. För det här landet finns det inget större än att möta England i ett mästerskap så räkna med fullt adrenalinpåslag hos Wales som kommer springa tills benen trillar av.

Trots 6–2 i premiären mot Iran så har England en hel del att bevisa. Kane är fortsatt mållös och har skadebekymmer. Insatsen mot USA var riktigt grå. Pulisic hade faktiskt matchens bästa målchans för jänkarna där i en 0–0-tillställning som lika gärna hade kunnat avgöras vid skrivbordet. När England nu har råd att torska med ett par bollar och ändå gå vidare från gruppen så tycker jag det är läge att gardera den högt streckade tvåan och jobba storskräll. Inte för att Wales är ett bra lag utan för att jag räknar med att de visar bäst moral och det kan ibland räcka långt.

5% på ettan är ändå 5% och större under har redan skett i det här mästerskapet.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Tyskland (match 10)

Det är inte ofta man får se sån här klasskillnad i ett mästerskap, men jag tror inte att Costa Rica kommer skapa en enda målchans i den här matchen heller. Tyskland behöver gå för tre poäng för att ta sig vidare till slutspel och det misslyckas de inte med. Banktvåa.

SKRÄLLEN

Tunisien (match 10)

Frankrike har redan säkrat slutspelsplatsen efter två raka segrar. Nu har Deschamps gått ut med att det kommer bli en kraftig rotation i elvan i den sista gruppspelsmatchen. Tunisien trivs, som mot Danmark, mycket bättre när de får jobba som underdogs och behöver gå för tre poäng. Då lockar skrällchansen till väldigt låg procent.

FAVORIT I FARA

England (match 1)

Wales åkte på en tung förlust mot Iran och är i praktiken utslaget ur VM. Men mot ärkefienden England finns det ingen risk att walesarna ställer ut skorna. Här kommer de göra allt för att göra livet surt för sina plågoandar. Högt streckade England stod för en sval insats mot USA och garderas.